В сервисе "Сигналы" график(в списке и иконки) для потребителя нужно строить не по изменению балансу, а по изменению средств - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эти два пункта не противоречат друг другу. Из первого логично вытекает второй ) Поэтому формулировка опроса не очень корректная.
Смотрю я на ровные линии, особенно в MT4, и начинаю думать о закрытии позиции не сразу, а по частям - перекрытием, чисто для выравнивания графика прироста средств, который строится (сами приращения) фактически по балансу. Думаю, что это надо расценивать как введение инвестора в заблуждение.
Поэтому, предлагаю график прироста строить с учетом просадки средств, а не баланса - тогда инвестор увидит реальные колебания и сможет правильно оценить свои риски.
А если Floating Profit (плавающая прибыль) у вас на счете, тогда как рисовать будете?
Закрытие сделок по частям (собственно и их открытие) полностью искажает раздел статистики.
С этим ничего не поделаешь...
Эти два пункта не противоречат друг другу. Из первого логично вытекает второй ) Поэтому формулировка опроса не очень корректная.
Отчет на вопрос зависит от страхов трейдера - первый вариант для тех, кто боится, что их сигнал не приметят, а второй, для тех кто боится потерять инвестора, в том числе потенциального, если показать всю правду о сигнале.
Для инвестора явно лучше, когда его предварительно предупреждают обо всех рисках.
А если Floating Profit (плавающая прибыль) у вас на счете, тогда как рисовать будете?
Закрытие сделок по частям (собственно и их открытие) полностью искажает раздел статистики.
С этим ничего не поделаешь...
Берется просадка средств с предшествующего момента закрытия всех позиций до закрытия текущей, в том числе частичной. Не вижу сложности.
А если Floating Profit (плавающая прибыль) у вас на счете, тогда как рисовать будете?
Закрытие сделок по частям (собственно и их открытие) полностью искажает раздел статистики.
С этим ничего не поделаешь...
Так же, как рисуют другие. Ни ввод/вывод средств, ни что другое не мешает считать по эквити и рисовать реальный график доходности.