В сервисе "Сигналы" график(в списке и иконки) для потребителя нужно строить не по изменению балансу, а по изменению средств - страница 2

Новый комментарий
 
  • Да - инвестор сразу будет видеть риски
  • Нет - увидев риски инвестор не будет пользоваться сервисом

Эти два пункта не противоречат друг другу.  Из первого логично вытекает второй )  Поэтому формулировка опроса не очень корректная.

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:

Смотрю я на ровные линии, особенно в MT4, и начинаю думать о закрытии позиции не сразу, а по частям - перекрытием, чисто для выравнивания графика прироста средств, который строится (сами приращения) фактически по балансу. Думаю, что это надо расценивать как введение инвестора в заблуждение.

Поэтому, предлагаю график прироста строить с учетом просадки средств, а не баланса - тогда инвестор увидит реальные колебания и сможет правильно оценить свои риски.

А если Floating Profit (плавающая прибыль) у вас на счете, тогда как рисовать будете?

Закрытие сделок по частям (собственно и их открытие) полностью искажает раздел статистики.

С этим ничего не поделаешь...

 
Alexey Navoykov:

Эти два пункта не противоречат друг другу.  Из первого логично вытекает второй )  Поэтому формулировка опроса не очень корректная.


Отчет на вопрос зависит от страхов трейдера - первый вариант для тех, кто боится, что их сигнал не приметят, а второй, для тех кто боится потерять инвестора, в том числе потенциального, если показать всю правду о сигнале.

Для инвестора явно лучше, когда его предварительно предупреждают обо всех рисках.

 
Andrey Sorokin:

А если Floating Profit (плавающая прибыль) у вас на счете, тогда как рисовать будете?

Закрытие сделок по частям (собственно и их открытие) полностью искажает раздел статистики.

С этим ничего не поделаешь...


Берется просадка средств с предшествующего момента закрытия всех позиций до закрытия текущей, в том числе частичной. Не вижу сложности.

[Удален]  
Andrey Sorokin:

А если Floating Profit (плавающая прибыль) у вас на счете, тогда как рисовать будете?

Закрытие сделок по частям (собственно и их открытие) полностью искажает раздел статистики.

С этим ничего не поделаешь...


Так же, как рисуют другие. Ни ввод/вывод средств, ни что другое не мешает считать по эквити и рисовать реальный график доходности.


12
Новый комментарий