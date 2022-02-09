Толстые бары - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну как кто поможет?
Вряд-ли кто поможет. Если увеличить толщину, то бары будут друг-друга перекрывать. Не видно будет открытия\закрытия.
Вряд-ли кто поможет. Если увеличить толщину, то бары будут друг-друга перекрывать. Не видно будет открытия\закрытия.
вот на скрине все норм
Здесь мелко, трудно разглядеть. Нарисуйте 1 / 10 часть в 10 раз крупнее масштаб
Здесь мелко, трудно разглядеть. Нарисуйте 1 / 10 часть в 10 раз крупнее масштаб
не получится все размывается
Можно ли сделать бары в МТ4 по толще не когда увеличиваем?
Это имеет в виду?
https://charts.mql5.com/15/774/audusd-m5-metaquotes-softwar
Можно ли сделать бары в МТ4 по толще не когда увеличиваем?
Это имеет в виду?
https://charts.mql5.com/15/774/audusd-m5-metaquotes-softwar
картинка выше
что были бары на стандартной величине но толстые
что были бары на стандартной величине но толстые
Кирилл, посмотрите эту утилиту (она для MT5):
https://www.mql5.com/ru/market/product/23024#full_description
Эта утилита имеет параметр the thickness of the bar - толщина бара. Возможно, это то, что Вы ищите.
Кирилл, посмотрите эту утилиту (она для MT5):
https://www.mql5.com/ru/market/product/23024#full_description
Эта утилита имеет параметр the thickness of the bar - толщина бара. Возможно, это то, что Вы ищите.
нет не то