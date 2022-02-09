Толстые бары - страница 4

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Kirill Shushkevich:

ну как кто поможет?

Вряд-ли кто поможет. Если увеличить толщину, то бары будут друг-друга перекрывать. Не видно будет открытия\закрытия.

 
Alexey Viktorov:

Вряд-ли кто поможет. Если увеличить толщину, то бары будут друг-друга перекрывать. Не видно будет открытия\закрытия.

вот на скрине все норм

 
Kirill Shushkevich:   вот на скрине все норм

Здесь мелко, трудно разглядеть. Нарисуйте 1 / 10 часть в 10 раз крупнее масштаб

 
STARIJ:

Здесь мелко, трудно разглядеть. Нарисуйте 1 / 10 часть в 10 раз крупнее масштаб


не получится все размывается 

 
Kirill Shushkevich:
Можно ли сделать бары в МТ4 по толще не когда увеличиваем?

Это имеет в виду?

https://charts.mql5.com/15/774/audusd-m5-metaquotes-softwar

Kirill Shushkevich:
Можно ли сделать бары в МТ4 по толще не когда увеличиваем?


 
Alexander Voronkov:

Это имеет в виду?

https://charts.mql5.com/15/774/audusd-m5-metaquotes-softwar



картинка выше

 

что были бары на стандартной величине но толстые

 
Kirill Shushkevich:

что были бары на стандартной величине но толстые


Кирилл, посмотрите эту утилиту (она для MT5):

https://www.mql5.com/ru/market/product/23024#full_description

Эта утилита имеет параметр the thickness of the bar - толщина бара. Возможно, это то, что Вы ищите.

Торговую утилиту ClusterSecondDemo
Торговую утилиту ClusterSecondDemo
  • отзывов: 1
  • 2017.05.18
  • Rafil Nurmukhametov
  • www.mql5.com
Утилита для визуального анализа рыночных данных в виде кластерных и секундных графиков. Демо-версия продукта ClusterSecond. Предназначена для...
 
Victor Ziborov:

Кирилл, посмотрите эту утилиту (она для MT5):

https://www.mql5.com/ru/market/product/23024#full_description

Эта утилита имеет параметр the thickness of the bar - толщина бара. Возможно, это то, что Вы ищите.


нет не то

 
Я не программист. для себя делал.
Файлы:
DrawBars.mq4  8 kb
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