Толстые бары - страница 3
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Добрый день!
Может это то, что Вы ищите?
Хороший индикатор. Но надо в нем автоматизировать установку ширины баров
Есть ещё вот такой индикатор, если интересно. Его написали мне по моей идее ещё в 2007 году.
у Вас много интересных индикаторов! Может весь архив сюда?
Добрый день!
Может это то, что Вы ищите?
нет не то
Есть ещё вот такой индикатор, если интересно. Его написали мне по моей идее ещё в 2007 году.
мне нужно толстые бары чтоб показывали и открытие и закрытие
вот такой мне надо
ну как кто поможет?