Толстые бары - страница 3

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Добрый день!

Может это то, что Вы ищите?

Файлы:
prusax_v6.ex4  11 kb
prusax_v6.mq4  2 kb
 
bar:   Добрый день!   Может это то, что Вы ищите?

Хороший индикатор. Но надо в нем автоматизировать установку ширины баров

 
Вот подделал     Надо еще кое-что ...

  

Файлы:
prusax_v7.mq4  5 kb
 
Надо по таймеру проверять количество баров на графике и ширину графика, и корректировать ширину бара
 

Есть ещё вот такой индикатор, если интересно. Его написали мне по моей идее ещё в 2007 году.

Файлы:
prusax_txt_v1.ex4  14 kb
prusax_txt_v1.mq4  8 kb
[Удален]  
bar:  Есть ещё вот такой индикатор, если интересно. Его написали мне по моей идее ещё в 2007 году.

у Вас много интересных индикаторов! Может весь архив сюда?

 
bar:

Добрый день!

Может это то, что Вы ищите?


нет не то

 
bar:

Есть ещё вот такой индикатор, если интересно. Его написали мне по моей идее ещё в 2007 году.


мне нужно толстые бары чтоб показывали и открытие и закрытие

 

вот такой мне надо


 

ну как кто поможет?

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