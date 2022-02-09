Толстые бары

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Можно ли сделать бары в МТ4 по толще не когда увеличиваем?
 
Kirill Shushkevich:
Можно ли сделать бары в МТ4 пожирней не когда увеличиваем?

Кирилл, не совсем понятен вопрос (мне непонятен, может, другим очевиден). Что Вы имеете ввиду ?

 
Kirill Shushkevich:
Можно ли сделать бары в МТ4 пожирней не когда увеличиваем?

Можно индикатором (лень искать сейчас в КодаБазе ...).

 
Victor Ziborov:

Кирилл, не совсем понятен вопрос. Что Вы имеете ввиду ?


бары в терминале МТ4 чтоб пожирней по крупней смотрелись а не тоненькие были

 
Sergey Golubev:

Можно индикатором (лень искать сейчас в КодаБазе ...).


Да, что - то вроде шаблон или индикатора, чтоб бары изменить, чтоб лучше смотрелись.

 
Kirill Shushkevich:

бары в терминале МТ4 чтоб пожирней по крупней смотрелись а не тоненькие были

То есть, вначале бары были такими:


А Вы хотите, чтобы они стали такими:

пожирней ?

 
Kirill Shushkevich:

бары в терминале МТ4 чтоб пожирней по крупней смотрелись а не тоненькие были


Есть такое ...искать лень извиняюсь ...

Индикаторы есть как MA с периодом 1 по барам (на МТ5 сам такой использую).

 
Victor Ziborov:

То есть, вначале бары были такими:


А Вы хотите, чтобы они стали такими:

пожирней ?

вот чтоб стандартные сделать чу чудь пожирней а не как спички чтоб были и без увеличения 
 
думаю что всё-таки так обычно...

а вот так по-жирнее (я бы написал толще), но тоже самое кол-во баров

в стандартных возможностях терминала такой функции нет

 
Kirill Shushkevich:
Можно ли сделать бары в МТ4 пожирней не когда увеличиваем?

Виталя ты спалился - "А сегодня в завтрашний деньне все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать."

 
Rafil Nurmukhametov:
думаю что всё-таки так обычно...

а вот так по-жирнее (я бы написал толще), но тоже самое кол-во баров

в стандартных возможностях терминала такой функции нет


вот так бы мне сделать в МТ4

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