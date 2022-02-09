Толстые бары
Можно ли сделать бары в МТ4 пожирней не когда увеличиваем?
Кирилл, не совсем понятен вопрос (мне непонятен, может, другим очевиден). Что Вы имеете ввиду ?
Кирилл, не совсем понятен вопрос. Что Вы имеете ввиду ?
бары в терминале МТ4 чтоб пожирней по крупней смотрелись а не тоненькие были
бары в терминале МТ4 чтоб пожирней по крупней смотрелись а не тоненькие были
То есть, вначале бары были такими:
А Вы хотите, чтобы они стали такими:
пожирней ?
бары в терминале МТ4 чтоб пожирней по крупней смотрелись а не тоненькие были
Есть такое ...искать лень извиняюсь ...
Индикаторы есть как MA с периодом 1 по барам (на МТ5 сам такой использую).
Можно ли сделать бары в МТ4 пожирней не когда увеличиваем?
Виталя ты спалился - "А сегодня в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать."
думаю что всё-таки так обычно...
а вот так по-жирнее (я бы написал толще), но тоже самое кол-во баров
в стандартных возможностях терминала такой функции нет
вот так бы мне сделать в МТ4
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования