Кто торговал по стратегии снайпер???
- ТС СНАЙПЕР
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- [Архив!] FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 21: январь 2013) Продолжение следует...
йа нэт тарговал.
Если речь идет об всемирно известной системе или слове или кодере (то есть, вы сказали слово, и много людей из разных стран ответило - "Да, знаем!", то FX Sniper - известный товарищ (был очень известным, и куда-то пропал уже как несколько лет). Его индикаторы и советники на основе их были когда-то очень популярны, и многие по ним торговали.
Посмотреть можете тут, правда тут не всё:
- ссылки по Кодабазе в Поиске
- ссылки на ветки и посты на форуме (англ часть форума, на ссылок на 43 листа, но там есть что выбрать).
Наиболее известные индикаторы - Fx Snipper's Ergodic CCI Trigger с аллертом, с гистограммой и так далее - много модификаций. На основе одного его индикатора сделано ряд версий советника Terminator.
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Но вы, наверное, имеете в виду стратегию Снайпер, известную в основном в русскоязычном сегменте форекса, если так, то погуглите насчет видео (помню, было тут где-то видео про это).
Если речь идет об всемирно известной системе или слове или кодере (то есть, вы сказали слово, и много людей из разных стран ответило - "Да, знаем!", то FX Sniper - известный товарищ (был очень известным, и куда-то пропал уже как несколько лет). Его индикаторы и советники на основе их были когда-то очень популярны, и многие по ним торговали.
Посмотреть можете тут, правда тут не всё:
- ссылки по Кодабазе в Поиске
- ссылки на ветки и посты на форуме (англ часть форума, на ссылок на 43 листа, но там есть что выбрать).
Наиболее известные индикаторы - Fx Snipper's Ergodic CCI Trigger с аллертом, с гистограммой и так далее - много модификаций. На основе одного его индикатора сделано ряд версий советника Terminator.
-------------
Но вы, наверное, имеете в виду стратегию Снайпер, известную в основном в русскоязычном сегменте форекса, если так, то погуглите насчет видео (помню, было тут где-то видео про его).
Да я имею, виду стратегию СНАЙПЕР видео я уже просмотрел несколько экземпляров, просто я хочу посмотреть, мнения кто торговал или торгует по ней в данный момент.
просто захожу и возму свое
мне любой брокер дает профит
просто захожу и возьму свое
ибо я якут (эвенк)
живу в тундре, а нам нужны деньги на стойбище
научился форексу живя в юрте, интэрнет спутник
Я как бы тоже с Сибири опыт тоже имеется по форекс.
Я как бы тоже с Сибири опыт тоже имеется по форекс.
сибиряк значит крепкий в нервах,
у меня нет опыта,
просто захожу и возму свое
но всегда в ютуб сморю про систему снайпер
а он нормалный так?
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