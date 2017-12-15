Кто торговал по стратегии снайпер???

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Это моя вторая стратегия я её тестирую, но пока результаты 50/50, но по видео в нете так все красиво может, кто торгует, по ней хотелось бы узнать мнения.
 
Kirill Shushkevich:
Это моя вторая стратегия я её тестирую, но пока результаты 50/50, но по видео в нете так все красиво может, кто торгует, по ней хотелось бы узнать мнения.

Результаты поиска по форуму

Результаты поиска по форуму

 

йа нэт тарговал.

 
Vladimir Karputov:

Результаты поиска по форуму



 благодарю

 

Если речь идет об всемирно известной системе или слове или кодере (то есть, вы сказали слово, и много людей из разных стран ответило - "Да, знаем!", то FX Sniper - известный товарищ (был очень известным, и куда-то пропал уже как несколько лет). Его индикаторы и советники на основе их были когда-то очень популярны, и многие по ним торговали.
Посмотреть можете тут, правда тут не всё:

Наиболее известные индикаторы - Fx Snipper's Ergodic CCI Trigger с аллертом, с гистограммой и так далее - много модификаций. На основе одного его индикатора сделано ряд версий советника Terminator.

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Но вы, наверное, имеете в виду стратегию Снайпер, известную в основном в русскоязычном сегменте форекса, если так, то погуглите насчет видео (помню, было тут где-то видео про это).

 
Sergey Golubev:

Если речь идет об всемирно известной системе или слове или кодере (то есть, вы сказали слово, и много людей из разных стран ответило - "Да, знаем!", то FX Sniper - известный товарищ (был очень известным, и куда-то пропал уже как несколько лет). Его индикаторы и советники на основе их были когда-то очень популярны, и многие по ним торговали.
Посмотреть можете тут, правда тут не всё:

Наиболее известные индикаторы - Fx Snipper's Ergodic CCI Trigger с аллертом, с гистограммой и так далее - много модификаций. На основе одного его индикатора сделано ряд версий советника Terminator.

-------------

Но вы, наверное, имеете в виду стратегию Снайпер, известную в основном в русскоязычном сегменте форекса, если так, то погуглите насчет видео (помню, было тут где-то видео про его).


Да я имею, виду стратегию СНАЙПЕР видео я уже просмотрел несколько экземпляров, просто я хочу посмотреть, мнения кто торговал или торгует по ней в данный момент. 

 


мне любой брокер дает профит

просто захожу и возьму свое

ибо я якут (эвенк)

живу в тундре, а нам нужны деньги на стойбище

научился форексу живя в юрте,  интэрнет спутник

 

просто захожу и возму свое 

 
Alexander Ivanov:


мне любой брокер дает профит

просто захожу и возьму свое

ибо я якут (эвенк)

живу в тундре, а нам нужны деньги на стойбище

научился форексу живя в юрте,  интэрнет спутник


Я как бы тоже с Сибири опыт тоже имеется по форекс. 

 
Kirill Shushkevich:

Я как бы тоже с Сибири опыт тоже имеется по форекс. 


сибиряк значит крепкий в нервах,

у меня нет опыта,

просто захожу и возму свое

 

но всегда в ютуб сморю про систему снайпер

а он  нормалный так?

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