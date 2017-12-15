Кто торговал по стратегии снайпер??? - страница 2
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сибиряк значит крепкий в нервах,
у меня нет опыта,
просто захожу и возму свое
и сколько лет ты берешь свое ну если не секрет?
но всегда в ютуб сморю про систему снайпер
а он нормалный так?
нормальный просто притереться надо к этой стратегии.
и сколько лет ты берешь свое ну если не секрет?
один год пока, два года плохо торговал, попеременно с малыми успехами...
моя стратегия - заходишь и взять свое.
как Робин Гуд.
и плевать на всякие выдумки профессоров
моя стратегия - заходишь и взять свое.
как Робин Гуд.
и плевать на всякие выдумки профессоров
берешь не много пипсуешь)
берешь не много пипсуешь)
)) берут не много это точно.
но всегда и всегда тренд слежу на Н4 и D1
Дауншифтер Герман ГРЕФ советовал только торговать по тренду
и плевать на брокеры
)) берут не много это точно.
но всегда и всегда тренд слежу на Н4 и D1
Дауншифтер Герман ГРЕФ советовал только торговать по тренду
и плевать на брокеры
я торгую и контра трент и тренд работаю на 5 мин и без стопов в место стоп-лосса ставлю от ложку
это моя торговля
супер
думаю никто не поспорит, что я профессионал
это моя торговля
супер
да нормально, но рано или поздно попадешь, я тоже так торговал, раньше слился.