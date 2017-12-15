Кто торговал по стратегии снайпер??? - страница 2

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Alexander Ivanov:

сибиряк значит крепкий в нервах,

у меня нет опыта,

просто захожу и возму свое


и сколько лет ты берешь свое ну если не секрет?

 
Alexander Ivanov:

но всегда в ютуб сморю про систему снайпер

а он  нормалный так?


нормальный просто притереться надо к этой стратегии.

 
Kirill Shushkevich:

и сколько лет ты берешь свое ну если не секрет?


один год пока,  два года плохо торговал,  попеременно с малыми успехами...

 

моя стратегия - заходишь и взять свое.

как  Робин Гуд.

и плевать на всякие выдумки профессоров

 
Alexander Ivanov:

моя стратегия - заходишь и взять свое.

как  Робин Гуд.

и плевать на всякие выдумки профессоров


 берешь не много пипсуешь)

 
Kirill Shushkevich:

 берешь не много пипсуешь)


)) берут не много это точно.

но всегда и всегда тренд слежу на Н4 и D1


Дауншифтер Герман ГРЕФ советовал только торговать по тренду


и плевать на брокеры

 
Alexander Ivanov:

)) берут не много это точно.

но всегда и всегда тренд слежу на Н4 и D1


Дауншифтер Герман ГРЕФ советовал только торговать по тренду


и плевать на брокеры


я торгую и контра трент и тренд  работаю на 5 мин и без стопов в место стоп-лосса ставлю от ложку

 

это моя торговля

супер 


 

думаю никто не поспорит, что я  профессионал

 
Alexander Ivanov:

это моя торговля

супер 



да нормально, но рано или поздно попадешь, я тоже так торговал, раньше слился.

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