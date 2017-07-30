Написать советник - страница 2
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А как при этом защита авторских прав?
Индикатор профитный. Но приходится вызывать его 2 раза на каждый тик - Можно его оптимизировать?
Можно убрать перерисовку, но результат может не понравиться
Посмотрел внимательно - индикатор Sidus очень похож, но намного лучше - дает сигнал раньше. И есть
Посмотрел внимательно - индикатор Sidus очень похож, но намного лучше - дает сигнал раньше. И есть
индикатор Sidus замирает по временам. Рисует линии - и вдруг останавливается. Перестает обновлять буфера.
индикатор Sidus замирает по временам. Рисует линии - и вдруг останавливается. Перестает обновлять буфера.
Проверил - действительно так. Но советник обходится без индикатора Sidus - считает все сам - две МА и RSI
Написанный советник - скорее заготовка, шаблон - получил мировую известность пост 13060 под именем 1111.MQ4
Работы за деньги выполняет фриланс. Если бы этот советник был прибыльным - написал бы и разбогател. Программировать умею. Но пишу медленно, т.к. каждый этап тщательно проверяю с помощью скриптов или на демо. Написание этого советника займет у меня дня четыре. Лучше потрачу их на продолжение исследований. Если действительно найдете прибыльную и проверенную стратегию - обращайтесь, сделаем вместе. Стратегия, найденная по видеоурокам - блеф. Неужели Вы думаете, что создатели сайтов знают секреты богатства, и вместо их использования занимаются чем-то другим. Они что, настолько глупее нас? Их задача любой ценой раскрутить сайт, что само по себе и дает им доход.
Плюсую ваши слова, сам вообще не верю в те стратегии которые есть в интернете, если бы это стратегии был бы прибыльным то они не валялись бы в свободным доступе...
Идете вы себе по улице и нашли кошелёк с баксами.
Баксы наверняка фальшивые, если бы были ноастоящие то они не валялись бы в свободном доступе.
Идете вы себе по улице и нашли кошелёк с баксами.
Баксы наверняка фальшивые, если бы были ноастоящие то они не валялись бы в свободном доступе.
долго валяться помешает дворник