Библиотеки: Report - страница 17
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Т.е. получили то, что изначально написал.
Символа может не быть в Обзоре рынка.
Вывел. А как его из Virtual достать - не знаю. Через GetSymbolBase() наверное.
Плюс нужен был аналог на чистом MQL5. Не все захотят устанавливать доп. библиотеку из за одного турновера.
Там не хватало откуда взять
Вывел. А как его из Virtual достать - не знаю.
При компиляции Customreport.mq5 выдаeт следующие ошибки:
Что я делаю не так как надо?
При компиляции Customreport.mq5 выдаeт следующие ошибки:
Что я делаю не так как надо?
В кодобазе CustomReport.mq5 не обновляется, только Report.mqh, как ядро.
Примеры применения обновляемого CustomReport.ex5 описаны здесь.
Report.mqh, как ядро.
Обновлен. Добавлен показатель количества одновременно открытых позиций.
Кусок торговли, где было одновременно 12 открытых позиций