Библиотеки: Report - страница 17

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fxsaber #:

Т.е. получили то, что изначально написал.

Символа может не быть в Обзоре рынка.

Там не хватало откуда взять 
TickValue

Вывел. А как его из Virtual достать - не знаю. Через GetSymbolBase() наверное.

Плюс нужен был аналог на чистом MQL5. Не все захотят устанавливать доп. библиотеку из за одного турновера.

 
Aleksei Kuznetsov #:
Там не хватало откуда взять

Вывел. А как его из Virtual достать - не знаю.

Все было дано.
 

При компиляции Customreport.mq5 выдаeт следующие ошибки:

Что я делаю не так как надо?

 
Dimitri Wagner #:

При компиляции Customreport.mq5 выдаeт следующие ошибки:

Что я делаю не так как надо?

В кодобазе CustomReport.mq5 не обновляется, только Report.mqh, как ядро.

Примеры применения обновляемого CustomReport.ex5 описаны здесь.

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  • 2021.11.12
  • www.mql5.com
На просторах интернета можно видеть довольно частые сценарии торговли. Управляющий ПАММ-счетом набрал инвесторов. Хорошо торговал, но с какого-то момента прибыльность сильно уменьшилась, вплоть до
 
fxsaber #:

Report.mqh, как ядро.

Обновлен. Добавлен показатель количества одновременно открытых позиций.


Кусок торговли, где было одновременно 12 открытых позиций

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