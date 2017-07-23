Девушки трейдеры на MQL5 - страница 3

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Alexey Volchanskiy:

А ко мне приезжала женщина с этого форума. Так как она замужем, просто погуляли по улице. Очень мило поболтали ))

Дооооо.... Разговор был исключительно про влияние параметра Lambda на гладкость HPF-фильтра... 

А муж-то и не в курсах...


 
Alexey Volchanskiy:

Друзья, у меня аллергия на пыльцу злаковых. Живу в Питере, но за городом, тут кругом поля, все цветет. Около домов сейчас активно все выкашивают газонокосилками но все равно летит с диких полей. Скоро поправлюсь, кушаю лекарства.

Да, согласен, здоровье - непременное условие для охмурения...

Но как поправишься - ждем мастер-класс. Думаю, ко мне присоединятся многие участники.

Береги руку, Сеня...

 
George Merts:

Да, согласен, здоровье - непременное условие для охмурения...

Но как поправишься - ждем мастер-класс. Думаю, ко мне присоединятся многие участники.

Береги руку, Сеня...


Да у меня есть женщины - просто друзья. Какие-то вы не такие )) Вот пара примеров, может уже писал.

  1. Оля. Жили в центре Питера в коммуналке, ну просто снимали разные комнаты. Я тогда от жены свалил. Прихожу с бокса, Оля лежит на кухне животом на столе и горько плачет. - В чем дело? А там жил еще сосед, учился на священника в семинарии, и эта падла поставил ей на холодильник банку с мадагаскарским тараканом. А он шипит. Ну я взял его в руки, говорю, - ну пошипел и утих,. давай яблоком покормим. Покормили, Оля его прям полюбила. Потом опять плачет, хотела улететь в Англию на учебу, а не дали визу. Тоже морально утешал. Без пошлостей, даже не целовались, чисто дружбанские отношения. Правда нагло заходила в мою комнату в любое время суток, ну да и ладно 

 
Alexey Volchanskiy:

Да у меня есть женщины - просто друзья. Какие-то вы не такие )) Вот пара примеров, может уже писал.

О ! Мастер-класс начался !!!  Все замолчали, тишина !!!

Внимательно тебя слушаем, Алексей.

Так, значит, первый шаг - это снять квартиру рядом (пля, где деньги взять ? ладно, это после..). Потом - защитить от мадагаскарского таракана (дать соседу таракана, попросить оставить на холодильнике, так, записали). Потом - морально утешить, когда не дадут визу в Англию... (а если она не собиралась в Англию ? тогда как ? после уточнить). Потом - предложить заходить в комнату в любое время суток... (ну, если квартира снята - никаких проблем).

Отлично, Алекс, согласен, все шаги - очень даже разумны. Дальше что ?

И это... Видео бы запилить... А то это такой старпер вроде меня любит тексты и картинки, новое же поколение воспринимает только видеоуроки...
 
Alexey Volchanskiy:

Да у меня есть женщины - просто друзья. Какие-то вы не такие )) Вот пара примеров, может уже писал.

  1. Оля. Жили в центре Питера в коммуналке, ну просто снимали разные комнаты. Я тогда от жены свалил. Прихожу с бокса, Оля лежит на кухне животом на столе и горько плачет. - В чем дело? А там жил еще сосед, учился на священника в семинарии, и эта падла поставил ей на холодильник банку с мадагаскарским тараканом. А он шипит. Ну я взял его в руки, говорю, - ну пошипел и утих,. давай яблоком покормим. Покормили, Оля его прям полюбила. Потом опять плачет, хотела улететь в Англию на учебу, а не дали визу. Тоже морально утешал. Без пошлостей, даже не целовались, чисто дружбанские отношения. Правда нагло заходила в мою комнату в любое время суток, ну да и ладно 


Может обучающий вебинар запилишь, про меж половые взаимоотношения. 

Название придумал: Пикап от Волчанского. Если с написанием фамилии ошибся не обессудь.

 
Evgeny Belyaev:

Может обучающий вебинар запилишь, про меж половые взаимоотношения. 

Название придумал: Пикап от Волчанского. Если с написанием фамилии ошибся не обессудь.


Какой еще пикап, никогда им не занимался. Просто надо женщин любить и уважать. Тебя не любят, что ли?

 
Alexey Volchanskiy:

Какой еще пикап, никогда им не занимался. Просто надо женщин любить и уважать. Тебя не любят, что ли?

Пикап - это "наука, как не нуждаться в бабах, но при этом постоянно за ними бегать". Я ни первое, ни второе "ниасилил". Нуждаюсь, но не бегаю - без толку.

А насчет "любят"... Ну, меня вот не любят. У меня нет денег, и здоровье хлипкое.

"Любить и уважать" - большую глупость придумать сложно.

Бабы - они ж любят "три Б" - Бабло-Бицепсы-Балабольство.  Если у тебя по всем трем направлением будет заметно лучше, чем в окружении - тебя будут любить. Независимо от того, любишь ли ты их и уважаешь ли...  Если хотя бы в одном направлении - минус - придется компенсировать другим... Ну а если минуса два (за три - и речи не идет) - пиши пропало... Будешь "любить и уважать" их в гордом одиночестве...

Тебе ли, Лёха, этого не знать ?

 
Irina Grigoreva:
...А с Alexey Volchanskiyмы еще пообщаемся в личке и потом он может что то напишет здесь вновь.
Выглядит устрашающе
 

Маленькая история вспомнилась. В начале нулевых работал на предприятии, часто ездил на тяговые ж/д подстанции, мы их автоматизировали. Ставили промышленный ПК или микро-PC, код по управлению всем хозяйством писала женщина.

Как-то приезжаю на очередную подстанцию, при тестах идут ошибки. Ковырялся, с трудом нашел ошибку в программе. Говорю, Галя, исправь эту ошибку на будущие проекты, она писал все путем дополнения к шаблону.

В следующий раз опять то же самое, и в следующий! Она просто боялась трогать шаблон ) Психанул, выгнал ее из-за компа, сам все переправил. Женщины более консервативны.

 
Dmitry Fedoseev:
Выглядит устрашающе

Главное, чтобы под женским ником не прятался волосатый мужик!

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