Девушки трейдеры на MQL5 - страница 3
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А ко мне приезжала женщина с этого форума. Так как она замужем, просто погуляли по улице. Очень мило поболтали ))
Дооооо.... Разговор был исключительно про влияние параметра Lambda на гладкость HPF-фильтра...
А муж-то и не в курсах...
Друзья, у меня аллергия на пыльцу злаковых. Живу в Питере, но за городом, тут кругом поля, все цветет. Около домов сейчас активно все выкашивают газонокосилками но все равно летит с диких полей. Скоро поправлюсь, кушаю лекарства.
Да, согласен, здоровье - непременное условие для охмурения...
Но как поправишься - ждем мастер-класс. Думаю, ко мне присоединятся многие участники.
Береги руку, Сеня...
Да, согласен, здоровье - непременное условие для охмурения...
Но как поправишься - ждем мастер-класс. Думаю, ко мне присоединятся многие участники.
Береги руку, Сеня...
Да у меня есть женщины - просто друзья. Какие-то вы не такие )) Вот пара примеров, может уже писал.
Да у меня есть женщины - просто друзья. Какие-то вы не такие )) Вот пара примеров, может уже писал.
О ! Мастер-класс начался !!! Все замолчали, тишина !!!
Внимательно тебя слушаем, Алексей.
Так, значит, первый шаг - это снять квартиру рядом (пля, где деньги взять ? ладно, это после..). Потом - защитить от мадагаскарского таракана (дать соседу таракана, попросить оставить на холодильнике, так, записали). Потом - морально утешить, когда не дадут визу в Англию... (а если она не собиралась в Англию ? тогда как ? после уточнить). Потом - предложить заходить в комнату в любое время суток... (ну, если квартира снята - никаких проблем).
Отлично, Алекс, согласен, все шаги - очень даже разумны. Дальше что ?И это... Видео бы запилить... А то это такой старпер вроде меня любит тексты и картинки, новое же поколение воспринимает только видеоуроки...
Да у меня есть женщины - просто друзья. Какие-то вы не такие )) Вот пара примеров, может уже писал.
Может обучающий вебинар запилишь, про меж половые взаимоотношения.
Название придумал: Пикап от Волчанского. Если с написанием фамилии ошибся не обессудь.
Может обучающий вебинар запилишь, про меж половые взаимоотношения.
Название придумал: Пикап от Волчанского. Если с написанием фамилии ошибся не обессудь.
Какой еще пикап, никогда им не занимался. Просто надо женщин любить и уважать. Тебя не любят, что ли?
Какой еще пикап, никогда им не занимался. Просто надо женщин любить и уважать. Тебя не любят, что ли?
Пикап - это "наука, как не нуждаться в бабах, но при этом постоянно за ними бегать". Я ни первое, ни второе "ниасилил". Нуждаюсь, но не бегаю - без толку.
А насчет "любят"... Ну, меня вот не любят. У меня нет денег, и здоровье хлипкое.
"Любить и уважать" - большую глупость придумать сложно.
Бабы - они ж любят "три Б" - Бабло-Бицепсы-Балабольство. Если у тебя по всем трем направлением будет заметно лучше, чем в окружении - тебя будут любить. Независимо от того, любишь ли ты их и уважаешь ли... Если хотя бы в одном направлении - минус - придется компенсировать другим... Ну а если минуса два (за три - и речи не идет) - пиши пропало... Будешь "любить и уважать" их в гордом одиночестве...
Тебе ли, Лёха, этого не знать ?
...А с Alexey Volchanskiyмы еще пообщаемся в личке и потом он может что то напишет здесь вновь.
Маленькая история вспомнилась. В начале нулевых работал на предприятии, часто ездил на тяговые ж/д подстанции, мы их автоматизировали. Ставили промышленный ПК или микро-PC, код по управлению всем хозяйством писала женщина.
Как-то приезжаю на очередную подстанцию, при тестах идут ошибки. Ковырялся, с трудом нашел ошибку в программе. Говорю, Галя, исправь эту ошибку на будущие проекты, она писал все путем дополнения к шаблону.
В следующий раз опять то же самое, и в следующий! Она просто боялась трогать шаблон ) Психанул, выгнал ее из-за компа, сам все переправил. Женщины более консервативны.
Выглядит устрашающе
Главное, чтобы под женским ником не прятался волосатый мужик!