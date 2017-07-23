Девушки трейдеры на MQL5 - страница 2

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Kristina Nagapetyan:
Специальная ветка для девушек трейдеров. Обсуждаем рынок, стратегии, проблемы и достижения. Мужчины пожалуйста не пишите в данной ветке, оставьте ее исключительно для нас. Если вы ослушаетесь штраф 1000 руб.

Проблема в том что не нашла информацию о продажах продуктов в маркете из за этого даже не знаю стоит ли там что добавлять. 

Про сигналы, хоть и не прямом виде, но все таки видно сколько активных подписчиков в данный момент.

[Удален]  
trader781:

Все же не удержусь

Вы какие - то особенные?


Это вы наверное  мужики особенные,раз тут нарисовались.

У нас тут между нами девочками,так что не надо ляля

[Удален]  

Круто)

 
Maria Gelingen:

...

У нас тут между нами девочками,так что не надо ляля

Ок. Ля.

 

А ко мне приезжала женщина с этого форума. Так как она замужем, просто погуляли по улице. Очень мило поболтали ))

 
Alexey Volchanskiy:

А ко мне приезжала женщина с этого форума. Так как она замужем, просто погуляли по улице. Очень мило поболтали ))


Выздоровел? А то мы уже переживать начали, часто про подать стал. Люди на тебя уже деньги ставят, на твоего бота.

Воистину легендарная личность!

 
Alexey Volchanskiy:

А ко мне приезжала женщина с этого форума. Так как она замужем, просто погуляли по улице. Очень мило поболтали ))

Торговать когда начнёте? 


 
Evgeny Belyaev:

Выздоровел?

Вылечили.

 
Vitaly Muzichenko:

Вылечили.


Ааа, баба терапия всегда помогает.

 
Evgeny Belyaev:

Ааа, баба терапия всегда помогает.


Друзья, у меня аллергия на пыльцу злаковых. Живу в Питере, но за городом, тут кругом поля, все цветет. Около домов сейчас активно все выкашивают газонокосилками но все равно летит с диких полей. Скоро поправлюсь, кушаю лекарства.

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