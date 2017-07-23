Девушки трейдеры на MQL5 - страница 2
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Проблема в том что не нашла информацию о продажах продуктов в маркете из за этого даже не знаю стоит ли там что добавлять.
Про сигналы, хоть и не прямом виде, но все таки видно сколько активных подписчиков в данный момент.
Все же не удержусь
Вы какие - то особенные?
Это вы наверное мужики особенные,раз тут нарисовались.
У нас тут между нами девочками,так что не надо ляля
Круто)
...
У нас тут между нами девочками,так что не надо ляля
Ок. Ля.
А ко мне приезжала женщина с этого форума. Так как она замужем, просто погуляли по улице. Очень мило поболтали ))
А ко мне приезжала женщина с этого форума. Так как она замужем, просто погуляли по улице. Очень мило поболтали ))
Выздоровел? А то мы уже переживать начали, часто про подать стал. Люди на тебя уже деньги ставят, на твоего бота.
Воистину легендарная личность!
А ко мне приезжала женщина с этого форума. Так как она замужем, просто погуляли по улице. Очень мило поболтали ))
Торговать когда начнёте?
Выздоровел?
Вылечили.
Вылечили.
Ааа, баба терапия всегда помогает.
Ааа, баба терапия всегда помогает.
Друзья, у меня аллергия на пыльцу злаковых. Живу в Питере, но за городом, тут кругом поля, все цветет. Около домов сейчас активно все выкашивают газонокосилками но все равно летит с диких полей. Скоро поправлюсь, кушаю лекарства.