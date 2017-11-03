Почему не работает индикатор Zero?

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Индикатор Zero позволяет избавиться от цифр, которые отображаются в окне индикатора. Иногда, когда в терминале открыто много окон с разными таймфреймами или валютными парами, то цифровая информация закрывает частично сам индикатор. А индикатор Zero позволит избежать такого неудобства.

Раньше работал, а теперь на новых бильдах не работает. 

 

khorosh: Индикатор Zero позволяет избавиться от цифр, которые отображаются в окне индикатора. теперь на новых бильдах не работает. 

//+-- убрал часть строчек - заработал -------------------------------+
//|                                                         Zero.mq4 |
//|                             Copyright © 2011, Новиков Александр. |
//|                                         http://www.novikov.dp.ua |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_separate_window

void OnInit()
{
   IndicatorShortName("");
}

void start()
{
   int counted_bars=IndicatorCounted();
}
     Убрал часть строчек - заработал. Надпись слева вверху исчезла
 
STARIJ:
     Убрал часть строчек - заработал. Надпись слева вверху исчезла
У вас какой бильд?  У меня 1090 не работает. 
 
khorosh:   У вас какой бильд?  У меня 1090 не работает. 

  бросьте на график ZERO. Появится нижнее окно. В это нижнее окно бросьте требуемый индикатор

 
STARIJ:

  бросьте на график ZERO. Появится нижнее окно. В это нижнее окно бросьте требуемый индикатор

Всё делаю так, но надпись не исчезает.
 
khorosh:   Всё делаю так, но надпись не исчезает.

Может быть, мы говорим о разных надписях?

 
STARIJ:

Может быть, мы говорим о разных надписях?

Вот окно Zero в которое я поместил RSI. Название в левом верхнем окне осталось.


  
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Zero.mq4 |
//|                             Copyright © 2011, Новиков Александр. |
//|                                         http://www.novikov.dp.ua |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2012, Новиков Александр"
#property link      "http://www.novikov.dp.ua"

#property indicator_separate_window
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
IndicatorShortName("");
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Этот работает

 
poruchik:

Этот работает

У меня не работает.
 
khorosh:    У меня не работает.

  RSI а внизу RSI внутри ZERO

 

Скачанный с базы то же работает

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