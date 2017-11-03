Почему не работает индикатор Zero?
khorosh: Индикатор Zero позволяет избавиться от цифр, которые отображаются в окне индикатора. теперь на новых бильдах не работает.
//+-- убрал часть строчек - заработал -------------------------------+ //| Zero.mq4 | //| Copyright © 2011, Новиков Александр. | //| http://www.novikov.dp.ua | //+------------------------------------------------------------------+ #property indicator_separate_window void OnInit() { IndicatorShortName(""); } void start() { int counted_bars=IndicatorCounted(); }Убрал часть строчек - заработал. Надпись слева вверху исчезла
STARIJ:У вас какой бильд? У меня 1090 не работает.
Убрал часть строчек - заработал. Надпись слева вверху исчезла
Убрал часть строчек - заработал. Надпись слева вверху исчезла
khorosh: У вас какой бильд? У меня 1090 не работает.
бросьте на график ZERO. Появится нижнее окно. В это нижнее окно бросьте требуемый индикатор
STARIJ:Всё делаю так, но надпись не исчезает.
бросьте на график ZERO. Появится нижнее окно. В это нижнее окно бросьте требуемый индикатор
бросьте на график ZERO. Появится нижнее окно. В это нижнее окно бросьте требуемый индикатор
khorosh: Всё делаю так, но надпись не исчезает.
Может быть, мы говорим о разных надписях?
//+------------------------------------------------------------------+ //| Zero.mq4 | //| Copyright © 2011, Новиков Александр. | //| http://www.novikov.dp.ua | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2012, Новиков Александр" #property link "http://www.novikov.dp.ua" #property indicator_separate_window //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators IndicatorShortName(""); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(); //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Этот работает
poruchik:У меня не работает.
Этот работает
khorosh: У меня не работает.
RSI а внизу RSI внутри ZERO
Скачанный с базы то же работает
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Индикатор Zero позволяет избавиться от цифр, которые отображаются в окне индикатора. Иногда, когда в терминале открыто много окон с разными таймфреймами или валютными парами, то цифровая информация закрывает частично сам индикатор. А индикатор Zero позволит избежать такого неудобства.
Раньше работал, а теперь на новых бильдах не работает.