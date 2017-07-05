Перевод небольшого индикатора с MQL4 на MQL5, прошу помощи
Из того, что сразу видно: Period заменить на PeriodSeconds
Второе: time[0] в ИНДИКАТОРЕ mql5 - это самый ЛЕВЫЙ БАР НА ГРАФИКЕ.
Третье: если графический объект создан и ему применили уже свойства шрифта, то уже в OnCalculate() не нужно на каждом тике переписывать ему свойства шрифта:
ObjectSetString(0,objname,OBJPROP_FONT,"Times New Roman"); ObjectSetInteger(0,objname,OBJPROP_COLOR,Color); ObjectSetInteger(0,objname,OBJPROP_FONTSIZE,size);то есть, лучше эти три строки перенести в OnInit().
Vladimir Karputov:
Второе: time[0] в ИНДИКАТОРЕ mql5 - это самый ЛЕВЫЙ БАР НА ГРАФИКЕ.
Второе: time[0] в ИНДИКАТОРЕ mql5 - это самый ЛЕВЫЙ БАР НА ГРАФИКЕ.
А мне что надо использовать ?
Пока что так, но тоже ничего не выводит
//+------------------------------------------------------------------+ //| time_close.mq5 | //| Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 input color Color = clrRed; input int size = 10; string objname="time"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { ObjectCreate(0, objname, OBJ_TEXT,0, 0, 0); ObjectSetInteger(0, objname, OBJPROP_CORNER, 1); ObjectSetInteger(0, objname, OBJPROP_XDISTANCE, 10); ObjectSetInteger(0, objname, OBJPROP_YDISTANCE, 2); ObjectSetString(0,objname,OBJPROP_FONT,"Times New Roman"); ObjectSetInteger(0,objname,OBJPROP_COLOR,Color); ObjectSetInteger(0,objname,OBJPROP_FONTSIZE,size); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnDeinit(const int reason) { Comment(""); ObjectDelete(0,objname); EventKillTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int tmp=TimeToString(time[0]+PeriodSeconds()*60-TimeCurrent()); int s=tmp%60; int m=((tmp-s)/60)%60; int h=((tmp-s)/60)/60; string _s = ""; string _h = ""; string _m = ""; if(s<10) _s="0"; if(m<10) _m="0"; if(h<10) _h="0"; ObjectSetString(0,objname,OBJPROP_TEXT,"Время до закрытия свечи: "+_h+IntegerToString(h)+":"+_m+IntegerToString(m)+":"+_s+IntegerToString(s)); return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
investr777:
А мне что надо использовать?
А мне что надо использовать?
Вариантов два:
- или перевернуть массив (ArraySetAsSeries(time,true) - поставить пеhвой строкой в OnCalculate())
- или писать time[rates_total-1]
Vladimir Karputov:
Вариантов два:
- или перевернуть массив (ArraySetAsSeries(time,true) - поставить пеhвой строкой в OnCalculate())
- или писать time[rates_total-1]
Сделал все как вы сказали:
//+------------------------------------------------------------------+
//| time_close.mq5 |
//| Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 0
#property indicator_plots 0
input color Color = clrRed;
input int size = 10;
string objname="time";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
ObjectCreate(0, objname, OBJ_TEXT,0, 0, 0);
ObjectSetInteger(0, objname, OBJPROP_CORNER, 1);
ObjectSetInteger(0, objname, OBJPROP_XDISTANCE, 10);
ObjectSetInteger(0, objname, OBJPROP_YDISTANCE, 2);
ObjectSetString(0,objname,OBJPROP_FONT,"Times New Roman");
ObjectSetInteger(0,objname,OBJPROP_COLOR,Color);
ObjectSetInteger(0,objname,OBJPROP_FONTSIZE,size);
return(INIT_SUCCEEDED);
}
void OnDeinit(const int reason)
{
Comment("");
ObjectDelete(0,objname);
EventKillTimer();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
int tmp=time[rates_total-1]+PeriodSeconds()*60-TimeCurrent();
int s=tmp%60;
int m=((tmp-s)/60)%60;
int h=((tmp-s)/60)/60;
string _s = "";
string _h = "";
string _m = "";
if(s<10) _s="0";
if(m<10) _m="0";
if(h<10) _h="0";
ObjectSetString(0,objname,OBJPROP_TEXT,"Время до закрытия свечи: "+_h+IntegerToString(h)+":"+_m+IntegerToString(m)+":"+_s+IntegerToString(s));
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Не хочет ничего выводить почему-то. Может еще я где-нибудь упустил что-то...
investr777:
Сделал все как вы сказали:
Не хочет ничего выводить почему-то. Может еще я где-нибудь упустил что-то...
Сделал все как вы сказали:
Не хочет ничего выводить почему-то. Может еще я где-нибудь упустил что-то...
Время не может быть int.
Нужно переводить в long:
long tmp=(long)time[rates_total-1]+(long)(PeriodSeconds()*60)-(long)TimeCurrent();
Обратите внимание, на координаты Вашего графического объекта
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Есть вот такой индикатор на MQL4:
Хочу перевести на MQL5, но он не работает.. Помогите пожалуйста!