Оптимальный депозит - страница 2
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сдохнет на реале, как пить дать
ибо выделенные цифры как минимум удвоятся.
депозит вот так будет -
сдохнет на реале, как пить дать
ибо выделенные цифры как минимум удвоятся.
один всплеск и нет ордера, потом идет корректировка баров и нет пика в истории, ищи потом почему ордер на истории в данном месте дает прибыль.
с уважением.
Понятно для чего Вам нужна система тестирования. Своими входами каждый день Вы пытаетесь ограничить убытки не устанавливая стопы. Каждый вновь открытый депозит выживет, если не наступит для него стоп-аут. Если же стоп-аут наступит, то убыток будут ограничен этим, отдельно взятым депозитом ($3), и никак не затронет средства других депозитов. В реальности такая схема трудно осуществима, т.к. ни один брокер не позволит Вам открыть 11 000 счетов с интервалом открытия один день.
Но, Вы можете проверить свою систему в рамках одного счета. Для этого Вам нужно просто рассчитать количество пунктов убытка, при достижении которых на отдельном счете наступил бы стоп-аут. В рамках одного счета выставляйте стопы, для вновь открываемых позиций, в размере этих посчитанных для стоп-аута пунктов. Размер депозита определите как:
количество дней * на размер начального депозита.
согласен, маленький стоп у ордера уж больно привлекателен для дц.
один всплеск и нет ордера, потом идет корректировка баров и нет пика в истории, ищи потом почему ордер на истории в данном месте дает прибыль.
с уважением.
Здравствуйте, Юсуф.
Этот ваш новый подход к оптимизации приведёт в очередной тупик, поскольку оптимизировать величину депозита под плохо работающую ТС -- дело бесперспективное.
ТС должна работать с любым депозитом. Поэтому оптимизировать\улучшать надо именно ТС.
1. Раз у Вас первоначально выставляются стопы, то разделение по счетам нужно для учета торговых дней.
2. В каждом отдельном дне открывается (может открываться) несколько позиций со своими тейками и стопами.
3. Часть позиций, открытых в определенный день может в результате получить стоп, а часть тейк.
4. Позиции могут находиться в рынке как угодно долго: от нескольких часов до нескольких недель.
5. Вам нужен общий за конкретный день результат. Поэтому Вы и разделяете дневную торговлю по отдельным счетам. На отдельном счете сразу виден суммарный результат за конкретный день.
Если я правильно все изложил, то введение magic number для открытых позиций за конкретный день, поможет Вам в исследовании. Каждый новый день увеличивает magic на единицу и присваивается всем вновь открываемым позициям. После окончания тестирования, анализ истории торговли по magic-ам поможет Вам в исследовании.
Я не пойму смысла открытия каждый день нового счета. Какова цель этих действий?
С целью поиска благоприятного момента для старта ТС с оптимальным (минимальным) депозитом. На первой странице ветки показано, что, весь январь 1973 г. был благоприятным для старта ТС. Но, это стало известно на истории. Чтобы не упускать такие редкие возможности, стартуем ежедневно с минимальным депозитом. Пусть выживут каждые десятые или двадцатые счета и этого достаточно, чтобы окупить все расходы и оставаться с прибылью в конечном итоге.
Как это вам удается всякий раз тут такие идеи написать? Вам же не 16 лет.
Как это вам удается всякий раз тут такие идеи написать? Вам же не 16 лет.
да обычный переворотный мартин. :) я про это сказал на прошлой неделе.
На рынке 2 врага, те кто торгуют на разворотах то-есть илан+мартин и те кто ждут тренд, то-есть они теряют на флете.
Красные убыток
Синие прибыль
На прошлой неделе мне не хватило денег на умножение. То-есть мне каждый раз нужно было умножить лот в 2 раза после убытка.