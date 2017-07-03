Индекс доллара и Евро
Добрый день! Может кто нибудь подскажет, кто разбирается в Индексе доллара.
Появился такой вопрос Индекс доллара можно рассчитать по формуле ICE. А с Евро они зеркально коррелируют. А как вычислить уровень цены евро от уровня цены Индекса доллара? Например как узнать уровень цены евро при цене индекса доллара 95.0
Спасибо.
Индекс EUR разделить на индекс USD (если они правильно посчитаны) равно значению символа EURUSD.
Индекс EUR разделить на индекс USD (если они правильно посчитаны) равно значению символа EURUSD.
Это Вы имеете в виду узнать текущую цену. А если нужно узнать цену на каком то уровне? Чему будет равен уровень eur/usd на уровне Dollar Index 95.3?
Это Вы имеете в виду узнать текущую цену. А если нужно узнать цену на каком то уровне? Чему будет равен уровень eur/usd на уровне Dollar Index 95.3?
Если я правильно понимаю, то Вы просите найти два неизвестных из одного уравнения с одним известным.
А если Вы полагаетесь на наблюдения с зеркальной корреляцией, то их Вы должны формализовать и составить линейно независимую систему. Тогда будет два неизвестных из двух уравнений.
Все просто. :-)
Если я правильно понимаю, то Вы просите найти два неизвестных из одного уравнения с одним известным.
А если вы полагаетесь на наблюдения с зеркальной корреляцией, то их Вы должны формализовать и составить линейно независимую систему. Тогда будет два неизвестных из двух уравнений.
Все просто. :-)
тем не менее уравнение решается!
тем не менее уравнение решается!
Тогда мне тоже интересно, как?
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18#comment_3107660
- 2012.01.20
- www.mql5.com
Если я правильно понимаю, то Вы просите найти два неизвестных из одного уравнения с одним известным.
А если Вы полагаетесь на наблюдения с зеркальной корреляцией, то их Вы должны формализовать и составить линейно независимую систему. Тогда будет два неизвестных из двух уравнений.
Все просто. :-)
Вроде получается одно неизвестное. Есть цена индекса доллара на данный момент, есть цена eur/usd на данный момент, есть цена уровня индекса доллара в будущем (уровень), нужно узнать цену eur/usd в будущем.
Например:
Доллар индекс = 95,82
eur/usd = 1.1368
Доллар индекс (уровень) = 97,2
eur/usd (уровень) = X
x = (97,2/95.82)*1.1368
Но это будет правильно если зависимость линейная.
Вроде получается одно неизвестное. Есть цена индекса доллара на данный момент, есть цена eur/usd на данный момент, есть цена уровня индекса доллара в будущем (уровень), нужно узнать цену eur/usd в будущем.
Например:
Доллар индекс = 95,82
eur/usd = 1.1368
Доллар индекс (уровень) = 97,2
eur/usd (уровень) = X
x = (97,2/95.82)*1.1368
Но это будет правильно если зависимость линейная.
Вы предположили, что индекс EUR не изменится. В рынке имеете право. Но это не факт.
Вы предположили, что индекс EUR не изменится. В рынке имеете право. Но это не факт.
Понял о чем вы говорите. Получается если включать еще индекс евро, то нужно пересчитывать нужный уровень в режиме онлайн.
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Добрый день! Может кто нибудь подскажет, кто разбирается в Индексе доллара.
Появился такой вопрос Индекс доллара можно рассчитать по формуле ICE. А с Евро они зеркально коррелируют. А как вычислить уровень цены евро от уровня цены Индекса доллара? Например как узнать уровень цены евро при цене индекса доллара 95.0
Спасибо.