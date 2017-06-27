Как закрыть все ордера по общему профиту в пунктах? - страница 3
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Большое спасибо!попробуем.надеюсь сработает
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Как прийти к общему знаменателю и как определить что поза , а что ордер?
Поза - вообще из камасутры...
Поза - вообще из камасутры...
Ордера можно только удалить.
Евгений, в MT4 терминология такая: рыночный ордер можно открыть и закрыть, а вот отложенный ордер - удалить.
А если я не дал намека на терминал? Терминология должна быть кросс платформенная. Не будет проблем в восприятии информации.
Я понял вашу точку зрения , толерантно к ней отношусь, она обоснована названиями функций.
Встретились 5 трейдунов, один юзает квик, второй MT4, трэтий 5-ру эксплуатирует, 4-ый торгует через ниндзю, а последний клацает через вебтерминал.
Как прийти к общему знаменателю и как определить что поза , а что ордер?
Это та-же проблема как с определением что такое пункт. Совсем недавно пунктом считался 4ый и 2ой знак после запятой, после ввода 5го знака начались недопонимания. Кому-то вбрело в голову что пунктом надо называть исключительно последний знак, абсолютно не учитывая тот факт, что многие ещё торгуют на счетах с котировками 4 и 2 знака, для которых пункт это то что они видят своими собственными глазами.
Вопрос терминологии (ордер, сделка, позиция) так-же не будет понята пользователями МТ4. А некоторые, в том числе и я, ни разу не открывали ниндзю, квик открывал только 1 раз. И сразу закрыл от головокружения и неразберихи. От вебтерминала конечно головокружения не испытывал, но второй раз открывать не хочется.
Так-что как ни крути, а всё-же лучше вам не навязывать своё мнение о кросплатформенной терминологии.
Кстати и в учебнике Ковалёва, и других учебных материалах по программированию на mql4 говорится исключительно об ордерах. И как прикажете начинающему изучение понимать ваши пояснения сопоставляя их с тем что они прочли в учебных материалах???
...Кому-то вбрело в голову что пунктом надо называть исключительно последний знак...
И не кому-то и не взбрело, пункт это минимальная единица измерения цены. Не надо пытаться построить весь мир на своем подоконнике.
И не кому-то и не взбрело, пункт это минимальная единица измерения цены. Не надо пытаться построить весь мир на своем подоконнике.
Тогда поясните мне бестолковому почему в терминале МТ4 пятый знак в цене инструмента отличается размером от остальных знаков
И в МТ5 так-же
Что-же они как недоноски-то.
Тогда поясните мне бестолковому почему в терминале МТ4 пятый знак в цене инструмента отличается размером от остальных знаков
И в МТ5 так-же
Что-же они как недоноски-то.
А зачем? Все равно же не поймете.
А зачем? Все равно же не поймете.
Ну и хорошо. Возвращайтесь в игнор.
Ну и хорошо. Возвращайтесь в игнор.
Ага ваше внимание так ценно для меня, абаржаца.