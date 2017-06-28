Что за чудеса в маркете с обновлением версий?
- Обновление продукта в МАРКЕТЕ
- Маркет
- Ошибка при попытке отправить новую версию продукта на проверку.
Больше месяца отправил на проверку очередную версию. Сначала модератор ответил, что надо бы дополнить описание, есть еще место. Но как я могу его дополнить, если я вообще не могу редактировать описание? Ладно, написал модератору в комментах это описание... Все - в ответ тишина. Сегодня пишу ему, оказывается я не отправил на проверку - отличный способ динамить - отписаться в комментах, и после этого продавец опять должен жать ссылку "отправить на проверку". Еще оказывается я не учел допустимый размер текста в описании? А как я его должен учитывать, считать буквы тыкая пальцем по экрану?
Не надо считать.
А про изменение версии, действительно неудобно. Возможность описать изменения есть, но у меня дважды не получилось сохранить и пришлось писать повторно в комментариях.
А как я его должен учитывать, считать буквы тыкая пальцем по экрану?
Сейчас это не проблема, поиск поможет. Например - https://text.ru/seo Вот анализвашего поста:
Да в общем суть не в том как посчитать, а в том, что веет каким-то садизмом со стороны модератора в маркете.
Незначительная доработка версии, а требования модераторов такие, как будто 10-ть новых продуктов. Публикация новой версии сложнее чем первая публикация первой версии.
Не в этом суть 2.
В новой версии было только исправлении ошибки и больше ничего. С чего-то вдруг появляются повышенные требования к оформлению. Значит сначала продукт опубликовали, а версию с исправлением ошибки (и без каких-либо доработок, которые могут требовать дополнения описания) не пропускают.
Сейчас это не проблема, поиск поможет. Например - https://text.ru/seo Вот анализвашего поста:
Ну это же неудобно. Почему нужно искать сторонние инструменты, копировать текст туда-сюда? В общем-то я уже создал заявку на улучшение самого сайта mql5.
Про поддержание качества описания поддерживаю. Старые версии все не переделаешь, а обновления должны быть правильными.
Но вот про то, что нужно повторно отправлять продукт на проверку после обновления описания, должен, как минимум, сказать модератор! Тоже на это нарывался, действие не очевидно а результат очень неприятен.
Сделайте, наконец, нормальный редактор описания (с такой же проверкой, как проверка версии), чтобы можно было его редактировать одновременно с заливкой версии.
Зачем вообще переделывать описание, если новая версия это всего лишь исправление ошибки?
Зачем вообще переделывать описание, если новая версия это всего лишь исправление ошибки?
Если раньше были обновления, которые не были поддержаны обновлением описания. Сейчас просто за этим следят.
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