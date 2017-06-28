Что за чудеса в маркете с обновлением версий?

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Больше месяца отправил на проверку очередную версию. Сначала модератор ответил, что надо бы дополнить описание, есть еще место. Но как я могу его дополнить, если я вообще не могу редактировать описание? Ладно, написал модератору в комментах это описание... Все - в ответ тишина. Сегодня пишу ему, оказывается я не отправил на проверку - отличный способ динамить - отписаться в комментах, и после этого продавец опять должен жать ссылку "отправить на проверку". Еще оказывается я не учел допустимый размер текста в описании? А как я его должен учитывать, считать буквы тыкая пальцем по экрану?
 
Dmitry Fedoseev:
Больше месяца отправил на проверку очередную версию. Сначала модератор ответил, что надо бы дополнить описание, есть еще место. Но как я могу его дополнить, если я вообще не могу редактировать описание? Ладно, написал модератору в комментах это описание... Все - в ответ тишина. Сегодня пишу ему, оказывается я не отправил на проверку - отличный способ динамить - отписаться в комментах, и после этого продавец опять должен жать ссылку "отправить на проверку". Еще оказывается я не учел допустимый размер текста в описании? А как я его должен учитывать, считать буквы тыкая пальцем по экрану?

Не надо считать.


А про изменение версии, действительно неудобно. Возможность описать изменения есть, но у меня дважды не получилось сохранить и пришлось писать повторно в комментариях.

 
Dmitry Fedoseev:
  А как я его должен учитывать, считать буквы тыкая пальцем по экрану?

Сейчас это не проблема, поиск поможет. Например - https://text.ru/seo Вот анализвашего поста:


 

Да в общем суть не в том как посчитать, а в том, что веет каким-то садизмом со стороны модератора в маркете. 

Незначительная доработка  версии, а требования модераторов такие, как будто 10-ть новых продуктов. Публикация новой версии сложнее чем первая публикация первой версии.

 

Не в этом суть 2. 

В новой версии было только исправлении ошибки и больше ничего. С чего-то вдруг появляются повышенные требования к оформлению. Значит сначала продукт опубликовали, а версию с исправлением ошибки (и без каких-либо доработок, которые могут требовать дополнения описания) не пропускают.

 
Rashid Umarov:

Сейчас это не проблема, поиск поможет. Например - https://text.ru/seo Вот анализвашего поста:


Ну это же неудобно. Почему нужно искать сторонние инструменты, копировать текст туда-сюда? В общем-то я уже создал заявку на улучшение самого сайта mql5.

 
Stanislav Korotky:

Ну это же неудобно. Почему нужно искать сторонние инструменты, копировать текст туда-сюда? В общем-то я уже создал заявку на улучшение самого сайта mql5.

Посмотрите

 

Про поддержание качества описания поддерживаю. Старые версии все не переделаешь, а обновления должны быть правильными.

Но вот про то, что нужно повторно отправлять продукт на проверку после обновления описания, должен, как минимум, сказать модератор! Тоже на это нарывался, действие не очевидно а результат очень неприятен.

Сделайте, наконец, нормальный редактор описания (с такой же проверкой, как проверка версии), чтобы можно было его редактировать одновременно с заливкой версии.

 

Зачем вообще переделывать описание, если новая версия  это всего лишь исправление ошибки?

 
Dmitry Fedoseev:

Зачем вообще переделывать описание, если новая версия  это всего лишь исправление ошибки?

Если раньше были обновления, которые не были поддержаны обновлением описания. Сейчас просто за этим следят.

 
Rashid Umarov:

Посмотрите

Зачем? Что там нового?

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