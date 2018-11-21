Маркет

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Народ, есть несколько вопросов. С ходу не нашел ответы, поддержка отправила на форум.

Продаю советник. Не понятно:

1. Не могу в обсуждении к советнику добавить ссылку на мониторинг реального счета. Удаляется. Весь текст остается, а ссылка удаляется. Все другие ссылки, кроме мониторинга, сохраняются

2. Как изменить описание советника? Везде облазил, не нашел как редактировать описание (

3. Как добавить новую версию? Так же не нашел, как добавить новую версию советника. Хотя когда добавлял советник видел вкладку "история версий".


Извините, если отвлекаю, и заранее благодарю.

 
 

где-то я уже видел такие картинки. В каком то продукте. 

хм...

 
Vladislav Andruschenko:

где-то я уже видел такие картинки. В каком то продукте. 

хм...

Нет )) тут все мои. Все как одна )) да и на тесте все картинки подтверждаются ;-)
 
Sergey Sobakin:
Нет )) тут все мои. Все как одна )) да и на тесте все картинки подтверждаются ;-)
Да при чем тут тест. На форуме нет покупателей, не старайтесь))) 

Я говорю про картинку, такие же цифры и такая же непонятно как растянутая. Где то я её уже видел. 
 
удалите https://
 
Раньше вроде название параметров могло быть только на английском языке. А сейчас как?
 
Evgeny Belyaev:
Раньше вроде название параметров могло быть только на английском языке. А сейчас как?
Так же. И описание ошибок тоже. 
 
Evgeny Belyaev:
Раньше вроде название параметров могло быть только на английском языке. А сейчас как?
Да вроде правила не меняются. 
Названия только на английском. 
 
Vladislav Andruschenko:
Да при чем тут тест. На форуме нет покупателей, не старайтесь))) 

Я говорю про картинку, такие же цифры и такая же непонятно как растянутая. Где то я её уже видел. 
Про какую картинку речь? Скрины все мои, логотип рисовал мой знакомый художник. Все мое
 
Ramiz Mavludov:
удалите https://
Спасибо. Доберусь до компьютера проверю
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