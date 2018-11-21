Маркет
где-то я уже видел такие картинки. В каком то продукте.
хм...
Vladislav Andruschenko:Нет )) тут все мои. Все как одна )) да и на тесте все картинки подтверждаются ;-)
где-то я уже видел такие картинки. В каком то продукте.
хм...
Sergey Sobakin:Да при чем тут тест. На форуме нет покупателей, не старайтесь)))
Нет )) тут все мои. Все как одна )) да и на тесте все картинки подтверждаются ;-)
Нет )) тут все мои. Все как одна )) да и на тесте все картинки подтверждаются ;-)
Я говорю про картинку, такие же цифры и такая же непонятно как растянутая. Где то я её уже видел.
удалите https://
Раньше вроде название параметров могло быть только на английском языке. А сейчас как?
Evgeny Belyaev:Так же. И описание ошибок тоже.
Раньше вроде название параметров могло быть только на английском языке. А сейчас как?
Раньше вроде название параметров могло быть только на английском языке. А сейчас как?
Evgeny Belyaev:Да вроде правила не меняются.
Раньше вроде название параметров могло быть только на английском языке. А сейчас как?
Раньше вроде название параметров могло быть только на английском языке. А сейчас как?
Названия только на английском.
Vladislav Andruschenko:Про какую картинку речь? Скрины все мои, логотип рисовал мой знакомый художник. Все мое
Да при чем тут тест. На форуме нет покупателей, не старайтесь)))
Да при чем тут тест. На форуме нет покупателей, не старайтесь)))
Я говорю про картинку, такие же цифры и такая же непонятно как растянутая. Где то я её уже видел.
Ramiz Mavludov:Спасибо. Доберусь до компьютера проверю
удалите https://
удалите https://
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Народ, есть несколько вопросов. С ходу не нашел ответы, поддержка отправила на форум.
Продаю советник. Не понятно:
1. Не могу в обсуждении к советнику добавить ссылку на мониторинг реального счета. Удаляется. Весь текст остается, а ссылка удаляется. Все другие ссылки, кроме мониторинга, сохраняются
2. Как изменить описание советника? Везде облазил, не нашел как редактировать описание (
3. Как добавить новую версию? Так же не нашел, как добавить новую версию советника. Хотя когда добавлял советник видел вкладку "история версий".
Извините, если отвлекаю, и заранее благодарю.