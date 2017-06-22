Возможно ли в маркете откатить опубликованную версию продукта? - страница 2

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Lilita Bogachkova:
Но вообще-то время обновления меняется. И это вполне может быть подгонка. Так в чем проблема?
 
Комбинатор:
Но вообще-то время обновления меняется. И это вполне может быть подгонка. Так в чем проблема?

Если опубликовать новую версию, меняется.

Но если предоставить возможность скачивать старые версии дата обновления не должна меняться.

 
Lilita Bogachkova:

Но если предоставить возможность скачивать старые версии дата обновления не должна меняться.

Я против предоставления такой возможности.

 
Lilita Bogachkova:

Интересует возможность возврата ("Roll Back") к использованию предыдущей версии опубликованного продукта.

На сервере mql5.com/ru/market/product/хранится все в маркете опубликованные версии:


Так вот интересует возможность сделать неактивной последнюю опубликованную версию продукта - чтобы была активна предыдущая версия из архива.

Думаю сразу предложит взять старую (предыдущую) версию продукта, поменять номер релиза и опубликовать.  Но тогда меняется время обновления и можно подумать что были внесены изменения или продукт был подогнан (оптимизирован) под последнюю историю котировок.  Именно поэтому интересует возможность опубликовать версию из архива маркета с датой с которой продукт был в свое время опубликован/обновлен.


Не понятно, вопрос про возможности автора или модератора? Модератор может вам откатить. Последняя версия превратится в черновик.

 
Lilita Bogachkova:

Имеется виду возможность скачивать в маркете предыдущую версию продукта. В обсуждаемом случае версию опубликованную 2015.02.16.

Так а зачем вам всё это надо, если не секрет?  Если в последней версии баги, то исправьте, и будет новая версия.

Ну либо попросите модератора удалить последнюю версию.  А насчёт якобы возможных проблем с обратной совместимостью - это всё ерунда.  Если дело касается исходника, то там да, почти с каждым билдом перестаёт компилироваться. Ну а с уже скомпилированным файлом очень редко возникают проблемы.  Да и все ваши версии уже очень старые, и если последняя работает, то значит и предыдущая скорее всего тоже.  В любом случае, если в последней версии какие-то проблемы, могущие повредить пользователям, то однозначно надо её убирать, а оставлять предыдущую. Из двух зол выбирают меньшее )  Так и напишите модератору.

p.s. Я тоже поддерживаю идею дать пользователю возможность самому выбирать версию. По крайней мере среди последних 2-3.  Потому что нередко оказывается, что старый друг лучше новых двух.

 
Stanislav Korotky:

Модератор может вам откатить. Последняя версия превратится в черновик.


Если это возможно, тогда в принципе вопрос решён. Но к кому обращаться с такой просьбой, имеется в виду коммуникация.

 
Lilita Bogachkova:

Если это возможно, тогда в принципе вопрос решён. Но к кому обращаться с такой просьбой, имеется в виду коммуникация.

Пишите на закладке комментариев модератора конкретного продукта (в разделе правка/управление). Вопрос в принципе-то не решен, потому что Вы должны их убедить это сделать.

 
Alexey Navoykov:

 В любом случае, если в последней версии какие-то проблемы, могущие повредить пользователям, то однозначно надо её убирать, а оставлять предыдущую. Из двух зол выбирают меньшее )  


Я сама, все это время, использовала предыдущую версию и совсем не заметила что в последней есть дефект

 
Lilita Bogachkova:

Я сама, все это время, использовала предыдущую версию и совсем не заметила что в последней есть дефект

Так а исправить не хотите? Иль исходники потеряли?  Мне кажется в любом случае было бы не лишним обновить версию, пусть даже просто для вида, чтоб потенциальный клиент видел, что проект не заморожен, а автор по прежнему в строю )

 
Alexey Navoykov:

p.s. Я тоже поддерживаю идею дать пользователю возможность самому выбирать версию. По крайней мере среди последних 2-3.  Потому что нередко оказывается, что старый друг лучше новых двух.


В 'общем' разделе могли включить такую возможность, пускай автор сам решает - разрешать или нет.

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