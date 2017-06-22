Возможно ли в маркете откатить опубликованную версию продукта? - страница 2
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Но вообще-то время обновления меняется. И это вполне может быть подгонка. Так в чем проблема?
Если опубликовать новую версию, меняется.
Но если предоставить возможность скачивать старые версии дата обновления не должна меняться.
Но если предоставить возможность скачивать старые версии дата обновления не должна меняться.
Я против предоставления такой возможности.
Интересует возможность возврата ("Roll Back") к использованию предыдущей версии опубликованного продукта.
На сервере mql5.com/ru/market/product/хранится все в маркете опубликованные версии:
Так вот интересует возможность сделать неактивной последнюю опубликованную версию продукта - чтобы была активна предыдущая версия из архива.
Думаю сразу предложит взять старую (предыдущую) версию продукта, поменять номер релиза и опубликовать. Но тогда меняется время обновления и можно подумать что были внесены изменения или продукт был подогнан (оптимизирован) под последнюю историю котировок. Именно поэтому интересует возможность опубликовать версию из архива маркета с датой с которой продукт был в свое время опубликован/обновлен.
Не понятно, вопрос про возможности автора или модератора? Модератор может вам откатить. Последняя версия превратится в черновик.
Имеется виду возможность скачивать в маркете предыдущую версию продукта. В обсуждаемом случае версию опубликованную 2015.02.16.
Так а зачем вам всё это надо, если не секрет? Если в последней версии баги, то исправьте, и будет новая версия.
Ну либо попросите модератора удалить последнюю версию. А насчёт якобы возможных проблем с обратной совместимостью - это всё ерунда. Если дело касается исходника, то там да, почти с каждым билдом перестаёт компилироваться. Ну а с уже скомпилированным файлом очень редко возникают проблемы. Да и все ваши версии уже очень старые, и если последняя работает, то значит и предыдущая скорее всего тоже. В любом случае, если в последней версии какие-то проблемы, могущие повредить пользователям, то однозначно надо её убирать, а оставлять предыдущую. Из двух зол выбирают меньшее ) Так и напишите модератору.
p.s. Я тоже поддерживаю идею дать пользователю возможность самому выбирать версию. По крайней мере среди последних 2-3. Потому что нередко оказывается, что старый друг лучше новых двух.
Модератор может вам откатить. Последняя версия превратится в черновик.
Если это возможно, тогда в принципе вопрос решён. Но к кому обращаться с такой просьбой, имеется в виду коммуникация.
Если это возможно, тогда в принципе вопрос решён. Но к кому обращаться с такой просьбой, имеется в виду коммуникация.
Пишите на закладке комментариев модератора конкретного продукта (в разделе правка/управление). Вопрос в принципе-то не решен, потому что Вы должны их убедить это сделать.
В любом случае, если в последней версии какие-то проблемы, могущие повредить пользователям, то однозначно надо её убирать, а оставлять предыдущую. Из двух зол выбирают меньшее )
Я сама, все это время, использовала предыдущую версию и совсем не заметила что в последней есть дефект.
Я сама, все это время, использовала предыдущую версию и совсем не заметила что в последней есть дефект.
Так а исправить не хотите? Иль исходники потеряли? Мне кажется в любом случае было бы не лишним обновить версию, пусть даже просто для вида, чтоб потенциальный клиент видел, что проект не заморожен, а автор по прежнему в строю )
p.s. Я тоже поддерживаю идею дать пользователю возможность самому выбирать версию. По крайней мере среди последних 2-3. Потому что нередко оказывается, что старый друг лучше новых двух.
В 'общем' разделе могли включить такую возможность, пускай автор сам решает - разрешать или нет.