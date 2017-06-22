Возможно ли в маркете откатить опубликованную версию продукта?

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Интересует возможность возврата ("Roll Back") к использованию предыдущей версии опубликованного продукта.

На сервере mql5.com/ru/market/product/хранится все в маркете опубликованные версии:


Так вот интересует возможность сделать неактивной последнюю опубликованную версию продукта - чтобы была активна предыдущая версия из архива.

Думаю сразу предложит взять старую (предыдущую) версию продукта, поменять номер релиза и опубликовать.  Но тогда меняется время обновления и можно подумать что были внесены изменения или продукт был подогнан (оптимизирован) под последнюю историю котировок.  Именно поэтому интересует возможность опубликовать версию из архива маркета с датой с которой продукт был в свое время опубликован/обновлен.

 

Нет.

Так как билды мкл постоянно меняются и надо будет создать код по новым правилам.

 
Alexander Ivanov:

Нет.

Так как мкл постоянно меняется и надо будет создать код по новым правилам.


Тут нет проблемы в коде, проблема в том что продукт в свое время был доступен но в данный момент нет. Если Брать в пример драйвера windows или саму платформу MT4 то всегда можно возвращаться к старой версии. 
 
Lilita Bogachkova:

Тут нет проблемы в коде, проблема в том что продукт в свое время был доступен но в данный момент нет. Если Брать в пример драйвера windows или саму платформу MT4 то всегда можно возвращаться к старой версии. 

всё равно должно пройти проверку модератора - на специальных турбо-бустерах.

 
Alexander Ivanov:

всё равно должно пройти проверку модератора - на специальных турбо-бустерах.


Без проблем, пускай делает что надо. Но пускай оставляет дату обновления ту с которой продукт с конкретной версией был размещен.

 
По идее, лучше было бы доступность всех версий. Покупатель может сам выбирать какой использовать. 
 
Alexander Ivanov:
По идее, лучше было бы доступность всех версий. Покупатель может сам выбирать какой использовать. 

+100 полностью согласна.

 
Lilita Bogachkova:

Интересует возможность возврата ("Roll Back") к использованию предыдущей версии опубликованного продукта.

А в чем проблема откатить изменения и выпустить под новой версией?
 
Комбинатор:
А в чем проблема откатить изменения и выпустить под новой версией?

цитата:

Думаю сразу предложит взять старую (предыдущую) версию продукта, поменять номер релиза и опубликовать.  Но тогда меняется время обновления и можно подумать что были внесены изменения или продукт был подогнан (оптимизирован) под последнюю историю котировок.  Именно поэтому интересует возможность опубликовать версию из архива маркета с датой с которой продукт был в свое время опубликован/обновлен.

 
Lilita Bogachkova:

Тут нет проблемы в коде, проблема в том что продукт в свое время был доступен но в данный момент нет.
Не понятно, что вы имеете ввиду
 
Alexey Navoykov:
Не понятно, что вы имеете ввиду

Имеется виду возможность скачивать в маркете предыдущую версию продукта. В обсуждаемом случае версию опубликованную 2015.02.16.

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