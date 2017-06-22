Возможно ли в маркете откатить опубликованную версию продукта?
Нет.
Так как билды мкл постоянно меняются и надо будет создать код по новым правилам.
Нет.
Так как мкл постоянно меняется и надо будет создать код по новым правилам.
всё равно должно пройти проверку модератора - на специальных турбо-бустерах.
всё равно должно пройти проверку модератора - на специальных турбо-бустерах.
Без проблем, пускай делает что надо. Но пускай оставляет дату обновления ту с которой продукт с конкретной версией был размещен.
По идее, лучше было бы доступность всех версий. Покупатель может сам выбирать какой использовать.
+100 полностью согласна.
Интересует возможность возврата ("Roll Back") к использованию предыдущей версии опубликованного продукта.
А в чем проблема откатить изменения и выпустить под новой версией?
цитата:
Думаю сразу предложит взять старую (предыдущую) версию продукта, поменять номер релиза и опубликовать. Но тогда меняется время обновления и можно подумать что были внесены изменения или продукт был подогнан (оптимизирован) под последнюю историю котировок. Именно поэтому интересует возможность опубликовать версию из архива маркета с датой с которой продукт был в свое время опубликован/обновлен.
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Интересует возможность возврата ("Roll Back") к использованию предыдущей версии опубликованного продукта.
На сервере mql5.com/ru/market/product/хранится все в маркете опубликованные версии:
Так вот интересует возможность сделать неактивной последнюю опубликованную версию продукта - чтобы была активна предыдущая версия из архива.
Думаю сразу предложит взять старую (предыдущую) версию продукта, поменять номер релиза и опубликовать. Но тогда меняется время обновления и можно подумать что были внесены изменения или продукт был подогнан (оптимизирован) под последнюю историю котировок. Именно поэтому интересует возможность опубликовать версию из архива маркета с датой с которой продукт был в свое время опубликован/обновлен.