Ищу инвестора - страница 3

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Так-к, и тут начали тереть мессаги самым странным образом. Уважаемые модераторы, что творится в ветках?


 
Alexey Volchanskiy:

Так-к, и тут начали тереть мессаги самым странным образом. Уважаемые модераторы, что творится в ветках?



16 666 тем в разделе. форум упал! )))

[Удален]  
 

Ищу инвестора, что в программе:

-выращу лося на вашем депозите

-помогу влезть в просадку

-продам илана 1.4

-брокер неважен, умею сливать на любом типе счета

изюминка - бесследно скроюсь после маржинколла.

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Так-к, и тут начали тереть мессаги самым странным образом. Уважаемые модераторы, что творится в ветках?


Полтергейст на форуме завелся, барабашка может быть
 
prostotrader:

Заложи квартиру красотка, вот и будет что сливать.

Золотой коммент. 

 
trader781:

Ищу инвестора, что в программе:

-выращу лося на вашем депозите

-помогу влезть в просадку

-продам илана 1.4

-брокер неважен, умею сливать на любом типе счета

изюминка - бесследно скроюсь после маржинколла.


Слабак... Держаться надо до стопаута, до последней копейки )))

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