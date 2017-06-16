Ищу инвестора - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так-к, и тут начали тереть мессаги самым странным образом. Уважаемые модераторы, что творится в ветках?
Так-к, и тут начали тереть мессаги самым странным образом. Уважаемые модераторы, что творится в ветках?
16 666 тем в разделе. форум упал! )))
Ищу инвестора, что в программе:
-выращу лося на вашем депозите
-помогу влезть в просадку
-продам илана 1.4
-брокер неважен, умею сливать на любом типе счета
изюминка - бесследно скроюсь после маржинколла.
Так-к, и тут начали тереть мессаги самым странным образом. Уважаемые модераторы, что творится в ветках?
Заложи квартиру красотка, вот и будет что сливать.
Золотой коммент.
Ищу инвестора, что в программе:
-выращу лося на вашем депозите
-помогу влезть в просадку
-продам илана 1.4
-брокер неважен, умею сливать на любом типе счета
изюминка - бесследно скроюсь после маржинколла.
Слабак... Держаться надо до стопаута, до последней копейки )))