Ищу инвестора
Здравствуйте. Ищу инвестора для торговли форекс. Постоянный рост депозита гарантирован. Обсудим условия в личных сообщениях. Торговля на ваших условиях с вашими рисками, но с моей стратегией. Брокер - Альпари. Минимальная сумма от 100$
- Сленг форекс-трейдера.
- Ищу инвесторов.
- Ищу инвестора, торговые риски беру на себя
Alexander Maximov:
Здравствуйте. Ищу инвестора для торговли форекс. Постоянный рост депозита гарантирован. Обсудим условия в личных сообщениях. Торговля на ваших условиях с вашими рисками, но с моей стратегией. Брокер - Альпари. Минимальная сумма от 100$
Здравствуйте. Ищу инвестора для торговли форекс. Постоянный рост депозита гарантирован. Обсудим условия в личных сообщениях. Торговля на ваших условиях с вашими рисками, но с моей стратегией. Брокер - Альпари. Минимальная сумма от 100$
Заложи квартиру красотка, вот и будет что сливать.
Alexander Maximov:
Здравствуйте. Ищу инвестора для торговли форекс. Постоянный рост депозита гарантирован. Обсудим условия в личных сообщениях. Торговля на ваших условиях с вашими рисками, но с моей стратегией. Брокер - Альпари. Минимальная сумма от 100$
Здравствуйте. Ищу инвестора для торговли форекс. Постоянный рост депозита гарантирован. Обсудим условия в личных сообщениях. Торговля на ваших условиях с вашими рисками, но с моей стратегией. Брокер - Альпари. Минимальная сумма от 100$
Есть квартира, заложу под тебя. Есть депо в банке. Пиши в личку.
Alexander Maximov:
Здравствуйте. Ищу инвестора для торговли форекс. Постоянный рост депозита гарантирован. Обсудим условия в личных сообщениях. Торговля на ваших условиях с вашими рисками, но с моей стратегией. Брокер - Альпари. Минимальная сумма от 100$
Здравствуйте. Ищу инвестора для торговли форекс. Постоянный рост депозита гарантирован. Обсудим условия в личных сообщениях. Торговля на ваших условиях с вашими рисками, но с моей стратегией. Брокер - Альпари. Минимальная сумма от 100$
Банк тебе в помощь... Есть еще вариант, быстро-деньги под 700% годовых... И торгуй на здоровье)))))))))
prostotrader:
Заложи квартиру красотка, вот и будет что сливать.
Заложи квартиру красотка, вот и будет что сливать.
Это транс, операция по смене пола
Maxim Dmitrievsky:
Это транс, операция по смене пола
Это транс, операция по смене пола
видимо все деньги ушли на операцию....теперь ищет инвестора, чтоб удлинить свой......депозит
Alexander Maximov:
Здравствуйте. Ищу инвестора для торговли форекс. Постоянный рост депозита гарантирован. Обсудим условия в личных сообщениях. Торговля на ваших условиях с вашими рисками, но с моей стратегией. Брокер - Альпари. Минимальная сумма от 100$
Здравствуйте. Ищу инвестора для торговли форекс. Постоянный рост депозита гарантирован. Обсудим условия в личных сообщениях. Торговля на ваших условиях с вашими рисками, но с моей стратегией. Брокер - Альпари. Минимальная сумма от 100$
Постоянный рост депозита гарантирован.
чем?
вот какой стабильности от вас можно ждать...если вы даже пол сменили....)
Очередной искатель лохоинвесторов ?
А где гарантии "постоянного роста депозита" ?
Уважаемый Александр. Конечно, дай Вам бог инвестора. Но свою состоятельность как трейдера нужно демонстрировать. Например, на этом сайте есть такой пункт меню "Сигналы". Покажите свою эффективную торговлю, и тогда инвестор, возможно, найдётся. Да, это долгий тяжёлый путь. Но в жизни нет широкой столбовой дороги. И чтобы достичь сияющих вершин приходится карабкаться по нехоженым тропам. Я сам в принципе ищу инвестора, но уже немного сомневаюсь: "Связываться с чужими деньгами? Это ответственность. Мало ли что может случиться на рынке? А это ведь чужие деньги." Тогда лучше продавать свои сигналы. А возможно, я в конце концов вложу свои день в свою собственную торговлю. Желаю Вам, Александр, найти своего инвестора.
Про рост эквити никто не говорил, кстати.
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