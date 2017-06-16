Ищу инвестора

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Здравствуйте. Ищу инвестора для торговли форекс. Постоянный рост депозита гарантирован. Обсудим условия в личных сообщениях. Торговля на ваших условиях с вашими рисками, но с моей стратегией. Брокер - Альпари. Минимальная сумма от 100$
 
Alexander Maximov:
Здравствуйте. Ищу инвестора для торговли форекс. Постоянный рост депозита гарантирован. Обсудим условия в личных сообщениях. Торговля на ваших условиях с вашими рисками, но с моей стратегией. Брокер - Альпари. Минимальная сумма от 100$

Заложи квартиру красотка, вот и будет что сливать.
 
Подумайте, чем положительным вы могли бы еще удивить, кроме недоступности сигналов и отсутствием 100$. 

А пока что имеем то, что имеем... не густо:

 
Alexander Maximov:
Здравствуйте. Ищу инвестора для торговли форекс. Постоянный рост депозита гарантирован. Обсудим условия в личных сообщениях. Торговля на ваших условиях с вашими рисками, но с моей стратегией. Брокер - Альпари. Минимальная сумма от 100$

Есть квартира, заложу под тебя. Есть депо в банке. Пиши в личку.
 
Alexander Maximov:
Здравствуйте. Ищу инвестора для торговли форекс. Постоянный рост депозита гарантирован. Обсудим условия в личных сообщениях. Торговля на ваших условиях с вашими рисками, но с моей стратегией. Брокер - Альпари. Минимальная сумма от 100$

Банк тебе в помощь... Есть еще вариант, быстро-деньги под 700% годовых... И торгуй на здоровье)))))))))
[Удален]  
prostotrader:

Заложи квартиру красотка, вот и будет что сливать.

 Это транс, операция по смене пола
 
Maxim Dmitrievsky:

 Это транс, операция по смене пола

видимо все деньги ушли на операцию....теперь ищет инвестора, чтоб удлинить свой......депозит
 
Alexander Maximov:
Здравствуйте. Ищу инвестора для торговли форекс. Постоянный рост депозита гарантирован. Обсудим условия в личных сообщениях. Торговля на ваших условиях с вашими рисками, но с моей стратегией. Брокер - Альпари. Минимальная сумма от 100$

Постоянный рост депозита гарантирован.

чем?

вот какой стабильности от вас можно ждать...если вы даже пол сменили....)

 

Очередной искатель лохоинвесторов ?

А где гарантии "постоянного роста депозита" ?

 
Уважаемый Александр. Конечно, дай Вам бог инвестора. Но свою состоятельность как трейдера нужно демонстрировать. Например, на этом сайте есть такой пункт меню "Сигналы". Покажите свою эффективную торговлю, и тогда инвестор, возможно, найдётся. Да, это долгий тяжёлый путь. Но в жизни нет широкой столбовой дороги. И чтобы достичь сияющих вершин приходится карабкаться по нехоженым тропам. Я сам в принципе ищу инвестора, но уже немного сомневаюсь: "Связываться с чужими деньгами? Это ответственность. Мало ли что может случиться на рынке? А это ведь чужие деньги." Тогда лучше продавать свои сигналы. А возможно, я в конце концов вложу свои день в свою собственную торговлю. Желаю Вам, Александр, найти своего инвестора. 
 
Про рост эквити никто не говорил, кстати.
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