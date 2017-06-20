А у вас есть страхи? - страница 5
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А вообще страхи - странная вещь. Например, я боюсь высоты. Сам живу на первом, а друг детства в этом же доме - на шестом. Когда у него выходим на балкон, он курит, у меня немного башка кружится от высоты и какой-то страх, что перила отвалятся, стараюсь на них локти не класть.
С другой стороны, прыгал с парашютом, вообще не было проблем. Я наверное рассказывал, познакомился с малолетней девушкой, она решила покончить с собой. Расскажу, все равно уже работать закончил, травану историю и погулять.
Короче, я, как тонкий психолог, не стал кудахтать и ее отговаривать. Наоборот, говорю, круто, но надо придумать, чтобы все было красиво. А она с мужем-курсантом поссорилась в усмерть, вот и решила отморозить назло уши, покончить с жизнью, чтобы он все осознал. Ну детство в одном месте..
Говорю, вешаться не советую. Прикинь, придет он в увольнение, а ты висишь, язык набекрень, на полу лужа, ведь все сфинкеры расслабляются. Короче, некрасиво. А она фотомодель, фоткалась для бутиков. Маленький рост 155, на подиуме делать нечего, а для каталогов одежды самое то.
Перебирали варианты, пока думали, дошли до Фонтанки. А там дед корюшку ловит. Я малек купил, деду наливаю, говорю дед, а утопленники часто тут попадаются? Говорит, - бывает, все корюшкой объедены, она же плотоядная рыбка. Короче, топиться тоже отпало, чтоб такую красоту да корюшке отдать ))
И тут меня пробило! Давай прыгнем с парашютом, ты просто кольцо не дернешь и никто не узнает, подумают, что отказ. А мужу напишешь записку, что типа он тебя не ценит, ты решила доказать, что не трусиха и все такое. Типа, они, курсанты прыгают, вот и ты тоже решила.
А я знал по рассказам, что на десантном Д-5 есть несколько страховок, так что все равно раскроет основной и/или запаску.
Пойду прогуляюсь, потом дорасскажу. Приколов была просто масса ))
С другой стороны, прыгал с парашютом, вообще не было проблем. Я наверное рассказывал, познакомился с малолетней девушкой, она решила покончить с собой. Расскажу, все равно уже работать закончил, травану историю и погулять.
Нашел ее фотку для какого-то бутика, для полноты картины )
Нашел ее фотку для какого-то бутика, для полноты картины )
В общем, позвонил в парашютную школу, поехали тут же на вводное занятие. Кто прошел занятие, тому дают дернуть кольцо, кто не прошел, краткий инструктаж на аэродроме и принудительное раскрытие от троса. На занятии я начал валять дурака. Подхожу с Катей к инструктору Саше, говорю, - тут моя доча волнуется, у нее вес всего 43 кг, как бы не унес зайку ветер. Не могли бы ей выдать специальные парашютные гирьки? Саша хлопает глазами, не вьезжает с ходу. Я, - ну гирьки для утяжеления особо легких парашютистов, ну чтоб не улетели в тру-ля-ля?
Тут Саша поперхнулся, сдавленным голосом произнес, - пойду поищу )) Отсмеялся, пришел, - неа, все уже закончились. Да ничего, завтра ветра не обещают. Кстати, если кто будет прыгать летом, советую сходить на курсы. Реально учат выпутываться из лямок, если попал на дерево, как себя вести, если попал на крышу и купол не загасить. Оказывается, наоборот, нельзя дать ему погаснуть, надо рвануть по крыше на полной скорости и прыгать вниз. Прикиньте, прыгать, например, с 12-этажного дома, не зная, погас купол или нет! Времени-то там на оценку особо нет, все решают доли секунд.
В общем, поспали у меня, спецом для озабоченного Жоржа, спали в разных комнатах, я с замужними женщинами не игрок, таковы принципы. Утром поехали в Гатчину, там большой аэродром, парашютисты, планеристы, дельты, парапланы. Инструктаж перед выбросом. Саша, весь на юморе, - и запомните, если у вас раскрылся парашют, а мимо пролетает товарищ, которому не повезло, не надо пытаться его ухватить, не повезло, значит не повезло!
Девушка, - а как узнать раскрылся у меня парашют правильно или нет?
Саша, - тут все очень просто. Плюете, если плевок полетел вниз, то все ок, если вверх, открывайте запаску ))
Ну и все в таком духе, я просто ржал. Саша ко мне подходит, - слушай, надо кого-то первым заслать, только чтобы не было отказа. Ты как себя чувствуешь? Говорю, - нормально, давай я первый. А что, бывают отказы?
- Да, если первый в двери уперся, я не имею права его выталкивать, придется сажать всю группу, а это мне позор, людям день испорчен.. Говорю, все будет ок, давай меня ставь первым. И вот про страхи, как-то вообще не было мандража. Я не хвастаюсь, я самый обычный человек, но как-то в момент опасности я концентрируюсь, а не впадаю в панику. Возможно, этому способствовали много лет тренировок разными видами рукопашек. Там ведь все только от тебя зависит, привыкаешь надеятся только на себя.
Прыгнули, по быстрому отцепил лямки, побежал девочек спасать. Одна в маленькое озерцо упала, вытащил. Катька попала ногами в кротовью нору, счастье, что ничего не поломала. Сидит, кричит, - меня крот кусает, Лешенька, помоги-и-и-и! А так ничего, самое тяжелое было тащить два парашюта на себе, выкинули за 3 км, а каждый парашют 19 кг сухого веса, а они от росы намокли... еле допер ))
Так что страхи - они разные.
Я прыгаю первый, Катя в левом ряду последняя, прыгает последней.
В общем, позвонил в парашютную школу, поехали тут же на вводное занятие. Кто прошел занятие, тому дают дернуть кольцо, кто не прошел, краткий инструктаж на аэродроме и принудительное раскрытие от троса. На занятии я начал валять дурака. Подхожу с Катей к инструктору Саше, говорю, - тут моя доча волнуется, у нее вес всего 43 кг, как бы не унес зайку ветер. Не могли бы ей выдать специальные парашютные гирьки? Саша хлопает глазами, не вьезжает с ходу. Я, - ну гирьки для утяжеления особо легких парашютистов, ну чтоб не улетели в тру-ля-ля?
Тут Саша поперхнулся, сдавленным голосом произнес, - пойду поищу )) Отсмеялся, пришел, - неа, все уже закончились. Да ничего, завтра ветра не обещают. Кстати, если кто будет прыгать летом, советую сходить на курсы. Реально учат выпутываться из лямок, если попал на дерево, как себя вести, если попал на крышу и купол не загасить. Оказывается, наоборот, нельзя дать ему погаснуть, надо рвануть по крыше на полной скорости и прыгать вниз. Прикиньте, прыгать, например, с 12-этажного дома, не зная, погас купол или нет! Времени-то там на оценку особо нет, все решают доли секунд.
В общем, поспали у меня, спецом для озабоченного Жоржа, спали в разных комнатах, я с замужними женщинами не игрок, таковы принципы. Утром поехали в Гатчину, там большой аэродром, парашютисты, планеристы, дельты, парапланы. Инструктаж перед выбросом. Саша, весь на юморе, - и запомните, если у вас раскрылся парашют, а мимо пролетает товарищ, которому не повезло, не надо пытаться его ухватить, не повезло, значит не повезло!
Девушка, - а как узнать раскрылся у меня парашют правильно или нет?
Саша, - тут все очень просто. Плюете, если плевок полетел вниз, то все ок, если вверх, открывайте запаску ))
Ну и все в таком духе, я просто ржал. Саша ко мне подходит, - слушай, надо кого-то первым заслать, только чтобы не было отказа. Ты как себя чувствуешь? Говорю, - нормально, давай я первый. А что, бывают отказы?
- Да, если первый в двери уперся, я не имею права его выталкивать, придется сажать всю группу, а это мне позор, людям день испорчен.. Говорю, все будет ок, давай меня ставь первым. И вот про страхи, как-то вообще не было мандража. Я не хвастаюсь, я самый обычный человек, но как-то в момент опасности я концентрируюсь, а не впадаю в панику. Возможно, этому способствовали много лет тренировок разными видами рукопашек. Там ведь все только от тебя зависит, привыкаешь надеятся только на себя.
Прыгнули, по быстрому отцепил лямки, побежал девочек спасать. Одна в маленькое озерцо упала, вытащил. Катька попала ногами в кротовью нору, счастье, что ничего не поломала. Сидит, кричит, - меня крот кусает, Лешенька, помоги-и-и-и! А так ничего, самое тяжелое было тащить два парашюта на себе, выкинули за 3 км, а каждый парашют 19 кг сухого веса, а они от росы намокли... еле допер ))
Так что страхи - они разные.
Я прыгаю первый, Катя в левом ряду последняя, прыгает последней.
Не специалист, и высоты очень боюсь. Но пауза между 5 и 6 вроде маловата, а если стропила перепутаются?
Не специалист, и высоты очень боюсь. Но пауза между 5 и 6 вроде маловата, а если стропила перепутаются?
Шестой, последней как раз Катя прыгала. Насчет перепутаться в стропах я не в курсах, инструктору виднее, с каким интервалом выпускать. Я писал, сам боюсь высоты, даже иногда сны снятся, что надо пройти по краю крыши и я не могу. Хотя, с другой стороны, в веселые 90-е меня девчонки попросили съездить сдать квартиру в аренду местным бандюкам. Нормальные ребята, моим девочкам-диспетчерам постоянно дарили подарки, ну так, по мелочи, когда мимо проезжали. То жарким летом пару бутылок фанты, то еще что-то такое, то вкусняшки.
Короче приехал, зима была, хозяйка бабуля, дверь не открывает. Звоню хозяйке, трубу никто не берет. Выбегаю во двор, во всех окнах свет.
Ок, звоню соседям, говорю, можно воспользоваться балконом, я из агенства, похоже, бабуле плохо. И я по обледенелому балкону на уровне 9-го этажа перебрался в ту квартиру. Открыл через фрамугу, еле влез. Оказалось, бабуле плохо, лежат какие-то пузырьки, лекарства. Ну я скорую, дверь открыл, говорю, ребята, форс-мажор, звоните Ане, пусть ищет другую хату. Я тут побуду до приезда скорой.
Вот тоже как-то не было страха, сам не знаю почему. Может просто не было времени думать?
Шестой, последней как раз Катя прыгала. Насчет перепутаться в стропах я не в курсах, инструктору виднее, с каким интервалом выпускать. Я писал, сам боюсь высоты, даже иногда сны снятся, что надо пройти по краю крыши и я не могу. Хотя, с другой стороны, в веселые 90-е меня девчонки попросили съездить сдать квартиру в аренду местным бандюкам. Нормальные ребята, моим девочкам-диспетчерам постоянно дарили подарки, ну так, по мелочи, когда мимо проезжали. То жарким летом пару бутылок фанты, то еще что-то такое, то вкусняшки.
Короче приехал, зима была, хозяйка бабуля, дверь не открывает. Звоню хозяйке, трубу никто не берет. Выбегаю во двор, во всех окнах свет.
Ок, звоню соседям, говорю, можно воспользоваться балконом, я из агенства, похоже, бабуле плохо. И я по обледенелому балкону на уровне 9-го этажа перебрался в ту квартиру. Открыл через фрамугу, еле влез. Оказалось, бабуле плохо, лежат какие-то пузырьки, лекарства. Ну я скорую, дверь открыл, говорю, ребята, форс-мажор, звоните Ане, пусть ищет другую хату. Я тут побуду до приезда скорой.
Вот тоже как-то не было страха, сам не знаю почему. Может просто не было времени думать?
Я однажды тоже так перелезал на 5 этаже с балкона на балкон. Было не просто, так как с обеих сторон перегородки стояли шкафы. Сын закрыл квартиру, оставив ключ в дверях, а сам заснул и не слышал стука в дверь. До сих пор вспоминаю об этом случае с содроганием, сейчас бы не полез.)