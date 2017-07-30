во что бы вы инвестировали деньги в размере 20000EUR - страница 3
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Хибару в провинции можно
А вообще в недвигу сейчас вкладывать нет смысла
Ну, я рад, что тебе "всего 52".
Мне "аж 47", и я уже чувствую, что все интересное - уже в прошлом, самое интересное в будущем - это кладбище. Жизнь была интересной и приятной, вспомнить есть что... только вот закончилась она уже давно... Эх...
Ну, я рад, что тебе "всего 52".
Мне "аж 47", и я уже чувствую, что все интересное - уже в прошлом, самое интересное в будущем - это кладбище. Жизнь была интересной и приятной, вспомнить есть что... только вот закончилась она уже давно... Эх...
Во, наш человек, уважаю! У меня маме 79, бегает сейчас в деревне по лесам, как молодая ) Я ее на лето из Питера увожу на природу до первых морозов.
Если 47 - летние так рассуждают, то мне (74) что остаётся, тихо ползти на кладбище?) Но что-то пока не хочется, и к сексу я пока не равнодушен, есть и другие развлечения: музыка, шахматы, политика, форекс, прогулки в лес за ягодами и грибами. Так что " ...помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела.")))
Да тебе, дружище, там, по-моему, давно уже прогулы ставят...
Ну а если серьезно - все зависит от здоровья. Если оно не подводит - вон, показывали дедка - в 80 на дельтаплане летает. А если скрутит - то и в 40 вполне реально к праотцам отправиться. Впрочем, меня это не пугает - я больше боюсь инсульта или окологии, чтобы не стать обузой близким...
Хибару в провинции можно
А вообще в недвигу сейчас вкладывать нет смысла
Хибара в провинции это не недвижка? Гараж, земля, домик в деревне, небольшой офис - это тоже не недвижка?
могу предложить построить базу отдыха в достаточно живописном месте, в глухом удмуртском лесу )
с правой стороны в принципе все можно застроить, левая сторона более болотистая.
Водохранилище пятое по размеру в Удмуртской Республике.
Кадастровая стоимость зем. уч. в районе 5-10 руб. за кв. м. рыночная ещё меньше. Газ, водопровод все есть.
Хибара в провинции это не недвижка? Гараж, земля, домик в деревне, небольшой офис - это тоже не недвижка?
Вкладываться - означает купить с целью дальнейшей перепродажи и обогащения
могу предложить построить базу отдыха в достаточно живописном месте, в глухом удмуртском лесу )
с правой стороны в принципе все можно застроить, левая сторона более болотистая.
Водохранилище пятое по размеру в Удмуртской Республике.
Кадастровая стоимость зем. уч. в районе 5-10 руб. за кв. м. рыночная ещё меньше.
25000 евро не хватит
25000 евро не хватит