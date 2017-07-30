во что бы вы инвестировали деньги в размере 20000EUR - страница 3

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Alexey Volchanskiy:


Хибару в провинции можно

А вообще в недвигу сейчас вкладывать нет смысла

По статистике в России бывший средний класс, а ныне бедняки давно экономят на продуктах. У меня в ближайшем продуктовом супермаркете есть знакомые девчонки на кассах, говорят, выручка постоянно сокращается последние 3 года.
 
George Merts:

Ну, я рад, что тебе "всего 52".

Мне "аж 47", и я уже чувствую, что все интересное - уже в прошлом, самое интересное в будущем - это кладбище. Жизнь была интересной и приятной, вспомнить есть что... только вот закончилась она уже давно... Эх...

Если 47 - летние так рассуждают, то мне (74) что остаётся, тихо ползти на кладбище?) Но что-то пока не хочется, и к сексу я пока не равнодушен, есть и другие развлечения: музыка, шахматы, политика, форекс, прогулки в лес за ягодами и грибами. Так что " ...помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела.")))
 
khorosh:
George Merts:

Ну, я рад, что тебе "всего 52".

Мне "аж 47", и я уже чувствую, что все интересное - уже в прошлом, самое интересное в будущем - это кладбище. Жизнь была интересной и приятной, вспомнить есть что... только вот закончилась она уже давно... Эх...

Если 47 - летние так рассуждают, то мне (74) что остаётся, тихо ползти на кладбище?) Но что-то пока не хочется, и к сексу я пока не равнодушен, есть и другие развлечения: музыка, шахматы, политика, форекс, прогулки в лес за ягодами и грибами. Так что " ...помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела.")))

Во, наш человек, уважаю! У меня маме 79, бегает сейчас в деревне по лесам, как молодая ) Я ее на лето из Питера увожу на природу до первых морозов.
 
khorosh:
Если 47 - летние так рассуждают, то мне (74) что остаётся, тихо ползти на кладбище?) Но что-то пока не хочется, и к сексу я пока не равнодушен, есть и другие развлечения: музыка, шахматы, политика, форекс, прогулки в лес за ягодами и грибами. Так что " ...помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела.")))

Да тебе, дружище, там, по-моему, давно уже прогулы ставят...

Ну а если серьезно - все зависит от здоровья. Если оно не подводит - вон, показывали дедка - в 80 на дельтаплане летает. А если скрутит - то и в 40 вполне реально к праотцам отправиться. Впрочем, меня это не пугает - я больше боюсь инсульта или окологии, чтобы не стать обузой близким...

 
nowi:
  • криптовалюта
  • акция или портфель акций
  • ETF
  • Взаимный фонд
  • Депозит в банке
  • Частное предприятие(ЧП)
  • Нефть, Золото, Серебро или другое сырье
  • Облигации
  • Лотарейные билеты
  • ПАММ
  • ПИФ
  • Сигналы (социальный трейдинг)
  • Отдал бы в приют для бездомных собак
  • На личную торговлю форекс
  • На личную торговлю на бирже
В сигнал. Нагрузку на депозит берем, ставим 5-10% у сигнала у которого просадка и риски не более 30% и радуемся. Только сигнал выбирать следует из топа, не сливной чтобы был. Если провайдер сольется, то вы нет, потому как нагрузка будет в несколько раз меньше. 
 
Alexey Volchanskiy:


Хибару в провинции можно

А вообще в недвигу сейчас вкладывать нет смысла


Хибара в провинции это не недвижка? Гараж, земля, домик в деревне, небольшой офис - это  тоже не недвижка?
 
nowi:
  • криптовалюта
  • акция или портфель акций
  • ETF
  • Взаимный фонд
  • Депозит в банке
  • Частное предприятие(ЧП)
  • Нефть, Золото, Серебро или другое сырье
  • Облигации
  • Лотарейные билеты
  • ПАММ
  • ПИФ
  • Сигналы (социальный трейдинг)
  • Отдал бы в приют для бездомных собак
  • На личную торговлю форекс
  • На личную торговлю на бирже

могу предложить построить базу отдыха в достаточно живописном месте, в глухом удмуртском лесу )

с правой стороны в принципе все можно застроить, левая сторона более болотистая.

Водохранилище пятое по размеру в Удмуртской Республике.

Кадастровая стоимость зем. уч. в районе 5-10 руб. за кв. м. рыночная ещё меньше. Газ, водопровод все есть.


 
Evgeny Belyaev:

Хибара в провинции это не недвижка? Гараж, земля, домик в деревне, небольшой офис - это  тоже не недвижка?

Вкладываться - означает купить с целью дальнейшей перепродажи и обогащения
 
Alexandr Bryzgalov:

могу предложить построить базу отдыха в достаточно живописном месте, в глухом удмуртском лесу )

с правой стороны в принципе все можно застроить, левая сторона более болотистая.

Водохранилище пятое по размеру в Удмуртской Республике.

Кадастровая стоимость зем. уч. в районе 5-10 руб. за кв. м. рыночная ещё меньше.



25000 евро не хватит
 
Alexey Volchanskiy:

25000 евро не хватит
2-3 небольших домика поставить можно.
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