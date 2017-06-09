Как раскрутить продукт в Маркете?

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Собственно вопрос в теме... Где можно рекламировать свой продукт? Как не дать затеряться продукту во множестве других?..
 
Maksim Neimerik:
Собственно вопрос в теме... Где можно рекламировать свой продукт? Как не дать затеряться продукту во множестве других?..

На курсы инфобизнеса пойти. Тут не научат.
 
Прибыль  100% в месяц на реальном депозите не менее $1000 c просадом не более 20% в течении хотя бы года - влегкую выведет ваш продукт в топы. Вобще ничего делать не потребуется.
[Удален]  
George Merts:
Прибыль  100% в месяц на реальном депозите не менее $1000 c просадом не более 20% в течении хотя бы года - влегкую выведет ваш продукт в топы. Вобще ничего делать не потребуется.


Я смогу такой сигнал сделать, в недалеком будущем.


 
Да ладно, что никто из вас не публиковал товары в маркете? Вы же как-то их продвигаете какими-то средствами...
 
Maksim Neimerik:
Да ладно, что никто из вас не публиковал товары в маркете? Вы же как-то их продвигаете какими-то средствами...

Думаю, что у любого продавца должен быть сигнал, который демонстрировал его профессионализм.

Просто mql настолько легкий, что любой идиот может написать программу красиво оформить и поместить ее в маркет.

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