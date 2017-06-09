Как раскрутить продукт в Маркете?
Собственно вопрос в теме... Где можно рекламировать свой продукт? Как не дать затеряться продукту во множестве других?..
- Tester: exchange rate cannot be calculated билд 628
- Реклама. Анонсы и Релизы продуктов для Маркета.
- Нужно ли рекламировать свои продукты (опубликованные в Маркете) на форуме в отдельном разделе?
Maksim Neimerik:
Собственно вопрос в теме... Где можно рекламировать свой продукт? Как не дать затеряться продукту во множестве других?..
Собственно вопрос в теме... Где можно рекламировать свой продукт? Как не дать затеряться продукту во множестве других?..
На курсы инфобизнеса пойти. Тут не научат.
Прибыль 100% в месяц на реальном депозите не менее $1000 c просадом не более 20% в течении хотя бы года - влегкую выведет ваш продукт в топы. Вобще ничего делать не потребуется.
Да ладно, что никто из вас не публиковал товары в маркете? Вы же как-то их продвигаете какими-то средствами...
Maksim Neimerik:
Да ладно, что никто из вас не публиковал товары в маркете? Вы же как-то их продвигаете какими-то средствами...
Да ладно, что никто из вас не публиковал товары в маркете? Вы же как-то их продвигаете какими-то средствами...
Думаю, что у любого продавца должен быть сигнал, который демонстрировал его профессионализм.
Просто mql настолько легкий, что любой идиот может написать программу красиво оформить и поместить ее в маркет.
Вы упускаете торговые возможности:
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