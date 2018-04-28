HideTestIndicators???

Новый комментарий
 

Всем доброго!

Вопрос кто уже серьезно программирует на MQL5.

В MQL4 была такая функция HideTestIndicators(bool hide), если что-то подобное в MQL5 и какие иные способы есть для скрытия встроенных индикаторов, а то просто жуть получается при большом количестве, мозаика та еще.

[Удален]  
gfm73:

Всем доброго!

Вопрос кто уже серьезно программирует на MQL5.

В MQL4 была такая функция HideTestIndicators(bool hide), если что-то подобное в MQL5 и какие иные способы есть для скрытия встроенных индикаторов, а то просто жуть получается при большом количестве, мозаика та еще.

Насколько я знаю такого функционала пока нет, но думаю можно будет добавить потом, достаточно полезная функция...
 
Interesting:
Насколько я знаю такого функционала пока нет, но думаю можно будет добавить потом, достаточно полезная функция...
Да не мешал бы, все-таки хорошее должно наследоваться в новые продукты.
 
Вы IndicatorRelease() при деинициализации, не забыли вызвать?))
Если использовали индикатор и забыли его освободить, он останется на графике, иначе его не будет.
[Удален]  
mrProF:
Вы IndicatorRelease() при деинициализации, не забыли вызвать?))
Если использовали индикатор и забыли его освободить, он останется на графике, иначе его не будет.

Речь идет о том чтобы вырубить индикаторы (убрав их с графика),к примеру, во время визуального тестирования.

т.е индикаторы считаются но не отображаются на графике...

 
Interesting:

Речь идет о том чтобы вырубить индикаторы (убрав их с графика),к примеру, во время визуального тестирования.

т.е индикаторы считаются но не отображаются на графике...

Ну при прогоне в тестере индикаторы по крайней мере не отображаются)
 
mrProF:
Ну при прогоне в тестере индикаторы по крайней мере не отображаются)
CNExpert::~CNExpert()
{
   Print(__FUNCTION__);
   Deinit();
}

void CNExpert::Deinit(void)
{
   if(m_debug)
      Print("Class::Deinit...");
   IndicatorRelease(m_handle_ema1);   
   IndicatorRelease(m_handle_ema2);   
   IndicatorRelease(m_handle_ema3);
}

 

Очень странное заявление, выполнение эксперта в тестере дает такую картину, срабатывает деструктор класса(см. рис) в котором идет освобождение хэндлов задействованных индикаторов, но визуально я наблюдаю индикаторы. Раз у вас как-то это работает может поделитесь опытом?

 

 

Я лопухнулся, а все почему... вижу в логе, что деструктор класса отрабатывает и радуюсь что все у меня правильно, но это не так.

Как выяснилось, в событии OnDeinit надо явно вызывать функцию освобождения ресурсов класса. В моем случае это void CNExpert::Deinit(void).

Спасибо за наводку. 

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Структуры и классы
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Структуры и классы
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Структуры и классы - Документация по MQL5
 
gfm73:

Я лопухнулся, а все почему... вижу в логе, что деструктор класса отрабатывает и радуюсь что все у меня правильно, но это не так.

Как выяснилось, в событии OnDeinit надо явно вызывать функцию освобождения ресурсов класса. В моем случае это void CNExpert::Deinit(void).

Спасибо за наводку. 

Пользуйтесь на здоровье))
 

Появился ли на данный момент аналог HideTestIndicators ?

Т.к. одному моему заказчику очень нужно спрятать свои индикаторы в режиме визуализации,

уверен, что такая функция в MQL5 будет востребована.

HideTestIndicators - Документация на MQL4
  • docs.mql4.com
HideTestIndicators - Документация на MQL4
 
avoitenko:

Появился ли на данный момент аналог HideTestIndicators ?

Т.к. одному моему заказчику очень нужно спрятать свои индикаторы в режиме визуализации,

уверен, что такая функция в MQL5 будет востребована.

Поддерживаю. Иногда они нужны, но иногда всё же мешают. Может быть даже нужно такое свойство, которое позволило бы отключать выборочно те или иные индикаторы. 
1234
Новый комментарий