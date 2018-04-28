HideTestIndicators???
Всем доброго!
Вопрос кто уже серьезно программирует на MQL5.
В MQL4 была такая функция HideTestIndicators(bool hide), если что-то подобное в MQL5 и какие иные способы есть для скрытия встроенных индикаторов, а то просто жуть получается при большом количестве, мозаика та еще.
Насколько я знаю такого функционала пока нет, но думаю можно будет добавить потом, достаточно полезная функция...
Если использовали индикатор и забыли его освободить, он останется на графике, иначе его не будет.
Вы IndicatorRelease() при деинициализации, не забыли вызвать?))
Речь идет о том чтобы вырубить индикаторы (убрав их с графика),к примеру, во время визуального тестирования.
т.е индикаторы считаются но не отображаются на графике...
Ну при прогоне в тестере индикаторы по крайней мере не отображаются)
CNExpert::~CNExpert() { Print(__FUNCTION__); Deinit(); } void CNExpert::Deinit(void) { if(m_debug) Print("Class::Deinit..."); IndicatorRelease(m_handle_ema1); IndicatorRelease(m_handle_ema2); IndicatorRelease(m_handle_ema3); }
Очень странное заявление, выполнение эксперта в тестере дает такую картину, срабатывает деструктор класса(см. рис) в котором идет освобождение хэндлов задействованных индикаторов, но визуально я наблюдаю индикаторы. Раз у вас как-то это работает может поделитесь опытом?
Я лопухнулся, а все почему... вижу в логе, что деструктор класса отрабатывает и радуюсь что все у меня правильно, но это не так.
Как выяснилось, в событии OnDeinit надо явно вызывать функцию освобождения ресурсов класса. В моем случае это void CNExpert::Deinit(void).
Спасибо за наводку.
Появился ли на данный момент аналог HideTestIndicators ?
Т.к. одному моему заказчику очень нужно спрятать свои индикаторы в режиме визуализации,
уверен, что такая функция в MQL5 будет востребована.
