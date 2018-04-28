HideTestIndicators??? - страница 4

lsv107:
У меня 1755 билд, но функции нет. Компилятор ее не видит, и в справочнике она не описана. В чем дело, не подскажите?

Надо обновиться до 1795

 
Alexey Viktorov:

Надо обновиться до 1795

Обновился до 1809 билда, только сегодня вышел. Функция не поддерживается, ничего не изменилось. Что посоветуете?
 
lsv107:
Что посоветуете?

Почитайте справку, все работает как заявлено


 
Rashid Umarov:

Почитайте справку, все работает как заявлено


Прошу прощения, не обратил внимания, что изменился синтаксис (название функции). Спасибо за помощь.
