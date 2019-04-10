Возможно ли внутри советника узнать что выбрано при запуске LONG & SHORT/ LONG/SHORT
Возможно ли внутри советника узнать что выбрано при запуске LONG & SHORT/ LONG/SHORT
http://c2n.me/3KW0duJ
Попробуй капнуть в эту сторону,
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
Разрешены только покупки
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY*
Разрешены только продажи
Попробуй капнуть в эту сторону,
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
Разрешены только покупки
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY*
Разрешены только продажи
))))))))))))))))))))))))))))) давай по новой
Error=GetLastError(); switch(Error) { case 4110: Print("Longs not allowed"); break; case 4111: Print("Shorts not allowed"); break; }
Да ребята ну и уровень познаний, я же спрашиваю про разрешение для конкретного советника а не разрешение от сервера торговать на конкретном инструменте.
Ответ очевиден в mql4 нет на текущий момент реализовать функцию для решения поставленной задачи.
Всем спасибо
Да ребята ну и уровень познаний, я же спрашиваю про разрешение для конкретного советника а не разрешение от сервера торговать на конкретном инструменте.
Ответ очевиден в mql4 нет на текущий момент реализовать функцию для решения поставленной задачи.
Всем спасибо
Решение привел Тарас. Единственный нюанс - для него нужно послать торговый запрос на сервер. После этого запоминаем, что пришла ошибка. Ну а далее такой ай-яй-яй более не делаем.
Да ребята ну и уровень познаний, я же спрашиваю про разрешение для конкретного советника а не разрешение от сервера торговать на конкретном инструменте.
Ответ очевиден в mql4 нет на текущий момент реализовать функцию для решения поставленной задачи.
Всем спасибо
Можно еще через длл - нажимаем программно F7 - выбираем вкладку Общие - проверяем параметры/галочки - закрываем окно
или же свой входной параметр сделать - LONG & SHORT/ LONG/SHORT - и при запуске сразу всё известно
Да ребята ну и уровень познаний, я же спрашиваю про разрешение для конкретного советника а не разрешение от сервера торговать на конкретном инструменте.
Ответ очевиден в mql4 нет на текущий момент реализовать функцию для решения поставленной задачи.
Всем спасибо
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает... может вот это надо?
// Проверка разрешения на торговлю для данного запущенного эксперта/скрипта MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED)
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает... может вот это надо?
Нет. Требуется вот это узнать:
Но для определения запрета только один путь: попытаться открыть и, если запрещено, то получить ошибку 4110 или 4111.
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает... может вот это надо?
Я прикрепил скриншот, что не понятного в моём вопросы было?
Нет. Требуется вот это узнать:
Но для определения запрета только один путь: попытаться открыть и, если запрещено, то получить ошибку 4110 или 4111.
Правильно. НЕТ возможности узнать кроме "тыканьем" ордерами сервер.) получая либо ошибки либо мусор в истории торговли.
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