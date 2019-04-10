Возможно ли внутри советника узнать что выбрано при запуске LONG & SHORT/ LONG/SHORT

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Возможно ли внутри советника узнать что выбрано при запуске LONG & SHORT/ LONG/SHORT
http://c2n.me/3KW0duJ
47b58-clip-12kb.png
47b58-clip-12kb.png
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Vitaliy Kacheev:
Возможно ли внутри советника узнать что выбрано при запуске LONG & SHORT/ LONG/SHORT
http://c2n.me/3KW0duJ


Попробуй капнуть в эту сторону,

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

Разрешены только покупки

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY*

Разрешены только продажи

 
Alekseu Fedotov:


Попробуй капнуть в эту сторону,

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

Разрешены только покупки

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY*

Разрешены только продажи


))))))))))))))))))))))))))))) давай по новой
  
Error=GetLastError();

switch(Error)
   {
   case 4110: Print("Longs not allowed"); break;
   case 4111: Print("Shorts not allowed"); break;
   }
 

Да ребята ну и уровень познаний, я же спрашиваю про разрешение для конкретного советника а не разрешение от сервера торговать на конкретном инструменте.

Ответ очевиден в mql4 нет на текущий момент реализовать функцию для решения поставленной задачи.

Всем спасибо

 
Vitaliy Kacheev:

Да ребята ну и уровень познаний, я же спрашиваю про разрешение для конкретного советника а не разрешение от сервера торговать на конкретном инструменте.

Ответ очевиден в mql4 нет на текущий момент реализовать функцию для решения поставленной задачи.

Всем спасибо


Решение привел Тарас. Единственный нюанс - для него нужно послать торговый запрос на сервер. После этого запоминаем, что пришла ошибка. Ну а далее такой ай-яй-яй более не делаем.
 
Vitaliy Kacheev:

Да ребята ну и уровень познаний, я же спрашиваю про разрешение для конкретного советника а не разрешение от сервера торговать на конкретном инструменте.

Ответ очевиден в mql4 нет на текущий момент реализовать функцию для решения поставленной задачи.

Всем спасибо

Можно еще через длл - нажимаем программно F7 - выбираем вкладку Общие - проверяем параметры/галочки - закрываем окно

или же свой входной параметр сделать - LONG & SHORT/ LONG/SHORT - и при запуске сразу всё известно

 
Vitaliy Kacheev:

Да ребята ну и уровень познаний, я же спрашиваю про разрешение для конкретного советника а не разрешение от сервера торговать на конкретном инструменте.

Ответ очевиден в mql4 нет на текущий момент реализовать функцию для решения поставленной задачи.

Всем спасибо

Кто ясно мыслит, тот ясно излагает... может вот это надо?

// Проверка разрешения на торговлю для данного запущенного эксперта/скрипта

MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED)
 
Alexey Viktorov:

Кто ясно мыслит, тот ясно излагает... может вот это надо?


Нет. Требуется вот это узнать:

Но для определения запрета только один путь: попытаться открыть и, если запрещено, то получить ошибку 4110 или 4111.

 
Alexey Viktorov:

Кто ясно мыслит, тот ясно излагает... может вот это надо?


Я прикрепил скриншот, что не понятного в моём вопросы было?
 
Ihor Herasko:


Нет. Требуется вот это узнать:

Но для определения запрета только один путь: попытаться открыть и, если запрещено, то получить ошибку 4110 или 4111.


Правильно. НЕТ возможности узнать кроме "тыканьем" ордерами сервер.) получая либо ошибки либо мусор в истории торговли.
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