Какая у вас торговая стратегия?! - страница 5
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поставте тс три экрана эдлера - всё наглядно надёжно и просто- как автомат Калашникова ))
можно по обычному зигзагу или фибе торговать...
главное манименеджмент)
пс. почитал что у вас нет "лишних" денег, поэтому таки да, лучше пока не торговать
Нужна прям не супер но прибыльная тс от руки,роботам не очень доверяю...
Во глупости... Как можно не доверять роботам ???
Робот всегда сделает точно то, что в нем запрограммировано.
Если в нем запрограммировано "открыть сделку при таких-то условиях" - вы что, думаете, робот начнет хитрить и не открывать ее ? Откроет обязательно !
А если в нем запрограммировано "слить депозит" - он будет, по-вашему, жалеть ваш депозит ??? Сольет непременно !
Роботам - можно всегда доверять "на все сто". Особенно тем, что широко известны - в них ошибки уже давно все удалены, и они выполняют точно то, что предписано по их ТС.
Во глупости... Как можно не доверять роботам ???
Согласен на все 100% Если робот сливает, то это вина не робота, а алгоритма в него заложенного.
Уважаемый Алес. Чужая ТС вам не поможет. Нужно выстрадать свою собственную. Я занимался трейдингом около 11 лет. А стало получаться только с сентября 2016. Моя ТС - это жду спокойный рынок, ищу самую спокойную пару и торгую от максимумов вниз, от минимумов вверх до линий поддержки-сопротивлений. То есть это известная диапазонная торговля на флете. Но вряд ли у вас получится. Это не наука, это, как говорят, искусство. А я бы сказал - это религия. То есть вера в свою ТС. Её надо выстрадать.
Поделитесь пожалуйста своей торговой стратегией,и желательно помогите подобрать стратегию на 0.01 лот для 100$,больше депозит не потянуть,семья двое детей,кредиты,на больший депозит даже и рассчитывать не смогу,заранее всем спасибо коллеги!
Торговая стратегия есть. Как раз для 100. Набираю 3-4 человека. Готов поделиться. Количество вакансий ограничено. Время торговли - минимум, отдача - максимум. Опыт стоп аутов - обязателен. За уши тянуть и на форуме выкладывать не буду.
Торговая стратегия есть. Как раз для 100. Набираю 3-4 человека. Готов поделиться. Количество вакансий ограничено. Время торговли - минимум, отдача - максимум. Опыт стоп аутов - обязателен. За уши тянуть и на форуме выкладывать не буду.
Отписался на почту
Заодно и сюда отпишитесь, когда получите очередной стопаут с предложенной великой стратегией.
Кстати прикольная автарка. Судя по всему человек с опытом и понимает что форекс - обман. Понимает что вверх двигают рынком вовсе не быки, а переизбыток медвежьих депозитов...