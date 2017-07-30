Какая у вас торговая стратегия?! - страница 5

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поставте тс три экрана эдлера - всё наглядно надёжно и просто- как автомат Калашникова )) 
 
Petr Baskakov:
поставте тс три экрана эдлера - всё наглядно надёжно и просто- как автомат Калашникова )) 

можно по обычному зигзагу или фибе торговать...
главное манименеджмент)

пс. почитал что у вас нет "лишних" денег, поэтому таки да, лучше пока не торговать

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Ales Kolomenas:
Нужна прям не супер но прибыльная тс от руки,роботам не очень доверяю...

Во глупости... Как можно не доверять роботам ??? 

Робот всегда сделает точно то, что в нем запрограммировано.

Если в нем запрограммировано "открыть сделку при таких-то условиях" - вы что, думаете, робот начнет хитрить и не открывать ее ? Откроет обязательно !

А если в нем запрограммировано "слить депозит" - он будет, по-вашему, жалеть ваш депозит ??? Сольет непременно !

Роботам - можно всегда доверять "на все сто". Особенно тем, что широко известны - в них ошибки уже давно все удалены, и они выполняют точно то, что предписано по их ТС.

 
George Merts:

Во глупости... Как можно не доверять роботам ??? 


Согласен на все 100%  Если робот сливает, то это вина не робота, а алгоритма в него заложенного.

 

Уважаемый Алес. Чужая ТС вам не поможет. Нужно выстрадать свою собственную. Я занимался трейдингом около 11 лет. А стало получаться только с сентября 2016. Моя ТС - это жду спокойный рынок, ищу самую спокойную пару и торгую от максимумов вниз, от минимумов вверх до линий поддержки-сопротивлений. То есть это известная диапазонная торговля на флете. Но вряд ли у вас получится. Это не наука, это, как говорят, искусство. А я бы сказал - это религия. То есть вера в свою ТС. Её надо выстрадать.

 
Ales Kolomenas:
Поделитесь пожалуйста своей торговой стратегией,и желательно помогите подобрать стратегию на 0.01 лот для 100$,больше депозит не потянуть,семья двое детей,кредиты,на больший депозит даже и рассчитывать не смогу,заранее всем спасибо коллеги!

Торговая стратегия есть. Как раз для 100. Набираю 3-4 человека. Готов поделиться. Количество вакансий ограничено. Время торговли - минимум, отдача - максимум. Опыт стоп аутов - обязателен. За уши тянуть и на форуме выкладывать не буду. 
 
Vladimir Varvaruk:

Торговая стратегия есть. Как раз для 100. Набираю 3-4 человека. Готов поделиться. Количество вакансий ограничено. Время торговли - минимум, отдача - максимум. Опыт стоп аутов - обязателен. За уши тянуть и на форуме выкладывать не буду.
Отписался на почту
 
Ales Kolomenas:
Отписался на почту
Заодно и сюда отпишитесь, когда получите очередной стопаут с предложенной великой стратегией.
 
George Merts:
Заодно и сюда отпишитесь, когда получите очередной стопаут с предложенной великой стратегией.

Кстати прикольная автарка. Судя по всему человек с опытом и понимает что форекс - обман. Понимает что вверх двигают рынком вовсе не быки, а переизбыток медвежьих депозитов...
 
если надо дам пару уроков как забирать деньги с форекса
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