ФОРТС Автоматизация расчёта календарного спреда - страница 3
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Настораживает отклонение в 0.5% в этой формуле:
Fv = S * ( 1 + r * n/360 ) * contr
Возможно тут n/360 получается погрешность.
А вот насчет расчета с дивидентами нужно обратить на эту ( DIV * contr ) + K часть расчета. Откуда вы этот коэффициент берете? Может у источника данные не корректны?
Настораживает отклонение в 0.5% в этой формуле:
Возможно тут n/360 получается погрешность.
0,5% - это не просто точно, а СУПЕР точно, т.к это расчётная цена!
0,5% - это максимальный "выброс", а не средняя погрешность.
n/360 - это потому, что БАНКОВКИЙ год в России, не 365, а 360 дней.
DIV(по газпрому) = 8,0397 руб./акция
http://bcs-express.ru/dividednyj-kalendar
Долгими поисками в инете (ничего не дали) и опытным пуём удалось установить,
что формула расчёта справедливой цены фьючерса на акции имеет вид с УЧЁТОМ дивидентов
Fv = S * ( 1 + r * n/360 ) * contr - ( DIV * contr ) + K
где
Fv - расчётная стоимость фьючерса
S - цена спота
r - ставка ЦБ
n - кол-во дней до экспирации
contr - кол-во акций во фьючерсе
DIV - дивиденты в рублях на одну акцию
K - коэффициент в рублях
БЕЗ дивидентов
Fv = S * ( 1 + r * n/360 ) * contr
Проверяя формулу без дивидентов (на нескольких фьючерсах)
получал отклонения не более 0,5%
НО с дивидентами, дело обстоит ГОРАЗДО хуже
в формуле появляется коэффициент K(руб), различный для разных фьючей
На скрине график GAZR-9.17
желтая линия - close М1
синяя - расчётный Close M1 без учёта коэффициента К=0
Красная - расчётный Close M1 с учётом коэффициента К = 95 руб (подгонка разультата)
Вопрос:
Откуда возникает К?
Как его рассчитать?
С дивидендами надо учитывать количество дней до отсечки.
У меня тоже получается чуть ниже, возможно надо уменьшить дивиденды на налог с этих дивидендов, тогда К ненужен будет.
С дивидендами надо учитывать количество дней до отсечки.
У меня тоже получается чуть ниже, возможно надо уменьшить дивиденды на налог с этих дивидендов, тогда К ненужен будет.
Привет, Серёж!
Светлая голова, про налог я забыл...
Спасибо!
Добавлено
Хотелось бы ещё понять, как расчитывается Si ?
Добавлено
Вот формула для расчёта валютных фьючерсов, но она
не работает на Si-9.17 и Eu-9.17
Добавлено
Интересно то, что на Si-6.17 формула работает правильно
А на Si-9-17 - не правильно (дни экспирации учитываются для 9.17 фьюча)
Привет, Серёж!
Светлая голова, про налог я забыл...
Спасибо!
Добавлено
Хотелось бы ещё понять, как расчитывается Si ?
Добавлено
Вот формула для расчёта валютных фьючерсов, но она
не работает на Si-9.17 и Eu-9.17
Добавлено
Интересно то, что на Si-6.17 формула работает правильно
А на Si-9-17 - не правильно (дни экспирации учитываются для 9.17 фьюча)
Откуда берешь такие формулы?)
Представь себе, у тебя есть 100$, а ты хочешь купить на 1000$, чтобы потом продать с выгодой или убытком. Что делать? Надо брать в долг у центробанка.
И потом не обязательно должно совпадать с текущими котировками, у маркетмейкеров тоже неправильные формулы.
Откуда берешь такие формулы?)
Представь себе, у тебя есть 100$, а ты хочешь купить на 1000$, чтобы потом продать с выгодой или убытком. Что делать? Надо брать в долг у центробанка.
И потом не обязательно должно совпадать с текущими котировками, у маркетмейкеров тоже неправильные формулы.
Эта формула из пособия CME по валютным фьючерсам для инвесторов.
Добавлено
В отличии от нашей биржи, америкули заботятся о своих трейдерах-инвесторах.
Думаю, что цены 9-х фьючей отличаются от расчётных из-за ожидания уменьшения
ставки ЦБ России.
Добавлено
Остались металлы, индексы посчитать будет невозможно :(
Эта формула из пособия CME по валютным фьючерсам для инвесторов.
Добавлено
В отличии от нашей биржи, америкули заботятся о своих трейдерах-инвесторах.
Думаю, что цены 9-х фьючей отличаются от расчётных из-за ожидания уменьшения
ставки ЦБ России.
Добавлено
Остались металлы, индексы посчитать будет невозможно :(
С металлами вроде проще.
Фьючерсы посчитал, а как посчитать стоимость базового актива (спота)?
По моим прикидкам, например (самое популярное) сбер должен стоить 60-70 рублей, при нынешних 150.
С металлами вроде проще.
Фьючерсы посчитал, а как посчитать стоимость базового актива (спота)?
По моим прикидкам, например (самое популярное) сбер должен стоить 60-70 рублей, при нынешних 150.
Нет, с металлами не проще, а сложнее, там учитывается цена хранения
которая никому не известна. Тоже самое с нефтью.
3.1 Commodities prices and calendar spreads
Our model is based on the fundamental models of the theory of storage and cash and carry.
The cost of carry includes the opportunity cost of capital, which is the risk free rate, r, when cash and carry intertemporal arbitrage is possible. This simplest model for the forward pricing of a commodity is:
1) F0,T = S0e(r+c)T
Where, F0 is the forward price today, for delivery at time T, S0 is the spot price today, r is the risk free rate, c is the storage cost,
and T is the time-to-delivery (and e is the exponential function operator).
Не понятно где брать "r" и ''c"
Добавлено
Стоимость БА нельзя посчитать,но в терминале большинство БА есть.
Добавлено
Все, приведённые мною формулы - правильные.
Проверено на ВСЕ фьючах на акции и всех фьючах на валюту.
Что-то не правильно в формуле (или не хватает чего-то)для фьючерсов с базисом акция, с базисом портфель акций:
FV = St·{1 + [(T – t)(rf– d]},
где
FV– эквивалентная (честная) цена фьючерса с базисом акция, портфель акций;
St– текущая цена акции в моментt;
T–t– время, оставшееся до истечения срока фьючерса, в годах (долях года);
rf– свободная от риска ставка денежного рынка в десятичных цифрах;
d– дивидендный доход (по отношению к текущей цене акций) в десятичных числах.
Сопоставив ликвидные фьючерсы по этой формуле (без дивидентов), обнаружилось,
что на фбючерсах GAZP-12.17 и SBRF-12.17 (малиновая линия - расчетная цена, пунктирная - полусумма стакана) недостаёт некой надбавки.
Потому что ожижается снижение ставки ЦБ ниже 8,5%, а на на скрине видно, что расчетная цена ниже
реальной, а для фьючерсов GAZP3.17 и SBER-3.17 (красная линия - расчетная цена, зеленая - текущая) вообще ерунда происходит.
Если предположить, что покупая фьючерс, мы резервируем ГО (упущенная выгода), то прибавив
к расчетной цене фьючерса упущенную выгоду go * Stavka/100/365 * exp , мы должны бы получить ресчетную цену,
равную текущей минус дисконт на ожидании подения ставки ЦБ, но как видно из скрина ниже это ожидание слишком большое
Что-то не так делаю или всё правильно?
Что-то не правильно в формуле (или не хватает чего-то)
Что-то не так делаю или всё правильно?
Непонятные картинки, не иформативные.
Вот что у меня получается:
- красная - цена фьючерса,
- синяя - расчетная цена.
На осцилляторе расчетная ставка.
На графике видно, что сегодня цена почти 1к1, вчера фьючерс выше расчетной цены, позавчера опять 1к1.
Вообще то на ставку цб нельзя ориентироваться. ЦБ при нынешней ставке дает кредиты под >10%. А депозиты вообще не принимает.
Надо ориентироваться на межбанковскую ставку. Да и котировальный алгоритм у маркетмейкеров не идеален.
Ставь свою ставку которая тебя устраивает и вперед, главное чтобы денег хватило ))