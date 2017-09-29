ФОРТС Автоматизация расчёта календарного спреда - страница 2

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Younga:

мне не давали входить в сделки по ценам в стакане - даже на бирже...(даже чеерз plaza II)

Даже по рынку?
 
Dmitriy Skub:
Даже по рынку?
в арбитраже по рынку и входишь
 
Younga:
в арбитраже по рынку и входишь
И каким же образом Вам на бирже не давали войти по рынку (опишите процесс "не давания" - очень интересно)?
 
Dmitriy Skub:
И каким же образом Вам на бирже не давали войти по рынку (опишите процесс "не давания" - очень интересно)?
заявка не исполнялась по желаемой цене (проскальзование)
 
Sergey Chalyshev:
Покажите свои виртуозные владения Excel-ем, посчитайте сколько должны стоить акции и фьючерс Сбербанка с учетом доходности, дивидендов и ставки центробанка.


Сереж!

Что за "лютая" ненависть к Excel? :)

Не нравится, - ну и бог с ним.

Лучше подскажи, что за величина "d– дивидендный доход (по отношению к текущей цене акций) в десятичных числах." (как высчитывать) в этой формуле

для фьючерсов с базисом акция, с базисом портфель акций:

FV = St·{1 + [(T – t)(rf– d]},



где

FV– эквивалентная (честная) цена фьючерса с базисом акция, портфель акций;

St– текущая цена акции в моментt;

Tt– время, оставшееся до истечения срока фьючерса, в годах (долях года);

rf– свободная от риска ставка денежного рынка в десятичных цифрах;

d– дивидендный доход (по отношению к текущей цене акций) в десятичных числах.

 
prostotrader:


Сереж!

Что за "лютая" ненависть к Excel? :)

Не нравится, - ну и бог с ним.

Лучше подскажи, что за величина "d– дивидендный доход (по отношению к текущей цене акций) в десятичных числах." (как высчитывать) в этой формуле

для фьючерсов с базисом акция, с базисом портфель акций:

FV = St·{1 + [(T – t)(rf– d]},



где

FV– эквивалентная (честная) цена фьючерса с базисом акция, портфель акций;

St– текущая цена акции в моментt;

Tt– время, оставшееся до истечения срока фьючерса, в годах (долях года);

rf– свободная от риска ставка денежного рынка в десятичных цифрах;

d– дивидендный доход (по отношению к текущей цене акций) в десятичных числах.

Доход в процентах, здесь посмотри. Если в текущем фьючерсе не будет дивидендов то естественно =0, не надо учитывать.

Точную цифру дивидендов не всегда можно знать заранее, это больше инсайдерская информация.

У меня немного другая формула в MQL. В этой похоже надо не просто проценты писать а проценты/100.

Календарь инвестора: дивиденды и даты закрытия реестров, дивидендная доходность, как получать дивиденды, размер дивиденда руб./акция
  • bcs-express.ru
Календарь инвестора: дивиденды и даты закрытия реестров, дивидендная доходность, как получать дивиденды, размер дивиденда руб./акция
 
Sergey Chalyshev:

Доход в процентах, здесь посмотри. Если в текущем фьючерсе не будет дивидендов то естественно =0, не надо учитывать.

Точную цифру дивидендов не всегда можно знать заранее, это больше инсайдерская информация.


Дело в том, что если нет дивидентов, то формула работает правильно, но

если есть дивиденты d<>0, то с расчётная цена ~ 400 пунктов не совпадает с реальной :(

 
prostotrader:


Дело в том, что если нет дивидентов, то формула работает правильно, но

если есть дивиденты d<>0, то с расчётная цена ~ 400 пунктов не совпадает с реальной :(


Добавил в предидущем ответе третью строчку, с учетом этого тоже не сходится?

Для сбера по идее должно быть 6/153=0,0392.

 
Sergey Chalyshev:


Добавил в предидущем ответе третью строчку, с учетом этого тоже не сходится?

Для сбера по идее должно быть 6/153=0,0392.


Делю на 100, но всё-равно не сходится

Синяя линия расчётный спред, желтая реальный


 

Долгими поисками в инете (ничего не дали) и опытным пуём удалось установить,

что формула расчёта справедливой цены фьючерса на акции имеет вид с УЧЁТОМ дивидентов

Fv = S * ( 1 + r * n/360 ) * contr - ( DIV * contr ) + K

где

Fv - расчётная стоимость фьючерса

S - цена спота

r - ставка ЦБ

n - кол-во дней до экспирации 

contr - кол-во акций во фьючерсе

DIV - дивиденты в рублях на одну акцию

K - коэффициент в рублях

БЕЗ дивидентов

Fv = S * ( 1 + r * n/360 ) * contr

Проверяя формулу без дивидентов (на нескольких фьючерсах)

получал отклонения не более 0,5%

НО с дивидентами, дело обстоит ГОРАЗДО хуже

в формуле появляется коэффициент K(руб), различный для разных фьючей

На скрине график GAZR-9.17

желтая линия - close М1

синяя - расчётный Close M1 без учёта коэффициента К=0

Красная - расчётный Close M1 с учётом коэффициента К = 95 руб (подгонка разультата

Вопрос:

Откуда возникает К?

Как его рассчитать?

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