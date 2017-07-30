Две волны вместо 3

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ТАк или иначе вы читали про волновой анализ,из него следует,что первую волну пропускаем,вторая идет (ну смотрим стоп и профит)третья наша открываемся....хорошо вроде,да - так можно заработать,а что если их не три а две.Прочитал мат.часть по Элиуту.Там четко сказано,...

"Каждая волна так или иначе,повторяет предыдущию,независимо от её длинны и частоты(в нашем случае в пунктах)

 
Нет пункта "Волны это фикция"
 
Не,не... волны это факт,просто я решел сегодня эксперимент,провести....интересно же
 
stsmotor2:
Не,не... волны это факт,просто я решел сегодня эксперимент,провести....интересно же

Я неправильно выразился. Волны существуют, но исключительно при анализе задним числом. А вот применять их в живой торговле... короче, может я просто не умею их готовить, но у меня не получилось, так что не верю
 

Как написано в букваре,там их множество,но у нас есть уже одна ,если выставляем по ней стоп,то остальные не нужны.


 
Ночью проверю,включаю обычный трал
 
stsmotor2:
Ночью проверю,включаю обычный трал
Каким образом вы можете быть уверенным, что правильно классифицировали 1 и 2 волну. А вдруг это была коррекция? Часто так бывает Вроде тренд развернулся, ан нет он после коррекции снова возобновился. Цена может слегка пробить предполагаемую первую волну и развернувшись продолжить предыдущий тренд.
 

Умный да?


вот график , входим по текущему?

https://www.mql5.com/ru/charts/7124692/audcad-h4-fbs-inc

График AUDCAD, H4, 2017.05.29 06:45 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
График AUDCAD, H4, 2017.05.29 06:45 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
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Символ: AUDCAD. Период графика: H4. Брокер: FBS Inc. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.05.29 06:45 UTC.
 

Торговать по волнам на н4,это...конечно....полный пипец..Максимум на м 15,а лучше на м5.

Итак поясню и покажу пример на графике(недавно это кстати и произошло)

Есть макет- волн,по теории они могут быть 3-4-5-6 волновые.Но в основном входят на 3,(мало кто торгует дальше)

Так вот,если две волны уже сформированы,можно просто расчитать,длинну волны 1 на длину повториния волны 2,тоесть ждем когда формируеться 1 волна и вторая.Как только сформировалась волна 2 делаем расчет.

Длинна волны 1(смотрим сколько пунктов)ждем разворот тоже в пунктах,ждем 2 волну.И тут расчитываем лот....см.картинку

7 пунктов  плюс,пол длинны первой волны,сейчас если так торговать,трал собрал от 100 баксов 10 долларов это сегодня евро доллар...

 
Вотттт,а теперь посмотрите на график 16 17 мая,непомню точно, стоп,по первой волне не сработал воопще,если бы сработал трал это было бы 47 баксов с сотки.
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