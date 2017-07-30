Две волны вместо 3
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ТАк или иначе вы читали про волновой анализ,из него следует,что первую волну пропускаем,вторая идет (ну смотрим стоп и профит)третья наша открываемся....хорошо вроде,да - так можно заработать,а что если их не три а две.Прочитал мат.часть по Элиуту.Там четко сказано,...
"Каждая волна так или иначе,повторяет предыдущию,независимо от её длинны и частоты(в нашем случае в пунктах)
Не,не... волны это факт,просто я решел сегодня эксперимент,провести....интересно же
Я неправильно выразился. Волны существуют, но исключительно при анализе задним числом. А вот применять их в живой торговле... короче, может я просто не умею их готовить, но у меня не получилось, так что не верю
Как написано в букваре,там их множество,но у нас есть уже одна ,если выставляем по ней стоп,то остальные не нужны.
Ночью проверю,включаю обычный трал
Умный да?
вот график , входим по текущему?
https://www.mql5.com/ru/charts/7124692/audcad-h4-fbs-inc
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Торговать по волнам на н4,это...конечно....полный пипец..Максимум на м 15,а лучше на м5.
Итак поясню и покажу пример на графике(недавно это кстати и произошло)
Есть макет- волн,по теории они могут быть 3-4-5-6 волновые.Но в основном входят на 3,(мало кто торгует дальше)
Так вот,если две волны уже сформированы,можно просто расчитать,длинну волны 1 на длину повториния волны 2,тоесть ждем когда формируеться 1 волна и вторая.Как только сформировалась волна 2 делаем расчет.
Длинна волны 1(смотрим сколько пунктов)ждем разворот тоже в пунктах,ждем 2 волну.И тут расчитываем лот....см.картинку
7 пунктов плюс,пол длинны первой волны,сейчас если так торговать,трал собрал от 100 баксов 10 долларов это сегодня евро доллар...
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