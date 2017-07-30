Две волны вместо 3 - страница 2

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Но пока это только в теории советник пока не делал,всё ручками
 
stsmotor:

Торговать по волнам на н4,это...конечно....полный пипец..Максимум на м 15,а лучше на м5.

Итак поясню и покажу пример на графике(недавно это кстати и произошло)

Есть макет- волн,по теории они могут быть 3-4-5-6 волновые.Но в основном входят на 3,(мало кто торгует дальше)

Так вот,если две волны уже сформированы,можно просто расчитать,длинну волны 1 на длину повториния волны 2,тоесть ждем когда формируеться 1 волна и вторая.Как только сформировалась волна 2 делаем расчет.

Длинна волны 1(смотрим сколько пунктов)ждем разворот тоже в пунктах,ждем 2 волну.И тут расчитываем лот....см.картинку

7 пунктов  плюс,пол длинны первой волны,сейчас если так торговать,трал собрал от 100 баксов 10 долларов это сегодня евро доллар...

Можете на своей картинке показать 3,4 и 5 волны?
 
Давайте без фанатизма,выже сами поняли где они....(на пиках)расчитывайте по формуле которую я дал,размер хода отступа для трала тоже дал....вперёт......прибыль будет...кляянусь мт5
 
Применяйте индикаторы....параболик,девергенция,это поможет
 
stsmotor:
Давайте без фанатизма,выже сами поняли где они....(на пиках)расчитывайте по формуле которую я дал,размер хода отступа для трала тоже дал....вперёт......прибыль будет...кляянусь мт5
Если бы понял, не спрашивал бы. А показали бы, так всем бы стало ясно где коррекция, а где импульсы.
 

Ну.......блин ладно,это очевидно.......

Итак формулу знаем,см.выше.Следовательно если мы торгуем сегодня то....

Даже если торговать стали раньше чем сегодня,фиг с ним все равно,формула работает,входы НЕМНОГО поменяються

Поменяюься только точки, но торговля останеться той же самой

 
stsmotor:

Ну.......блин ладно,это очевидно.......

Итак формулу знаем,см.выше.Следовательно если мы торгуем сегодня то....

Даже если торговать стали раньше чем сегодня,фиг с ним все равно,формула работает,входы НЕМНОГО поменяються

Поменяюься только точки, но торговля останеться той же самой

А почему 5 волна значительно больше 3 -й, ведь 3-я должна быть больше всех?
 
5 тый кометарий в ветке,мой....с чего вы это взяли посмотрите волны (мат часть)элиота,там по волнам воопще нет ограничений
 
stsmotor:
Давайте без фанатизма,выже сами поняли где они....(на пиках)расчитывайте по формуле которую я дал,размер хода отступа для трала тоже дал....вперёт......прибыль будет...кляянусь мт5

Уважаемый, stsmotor, а где это формула, которую Вы дали? Я просмотрел всю ветку. Чёткие формулы меня очень интересуют. Извините, не нашёл!?

 

Я пробовал торговать по волновому анализу что то не получалось ни как волн слишком много)

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