Две волны вместо 3 - страница 2
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Торговать по волнам на н4,это...конечно....полный пипец..Максимум на м 15,а лучше на м5.
Итак поясню и покажу пример на графике(недавно это кстати и произошло)
Есть макет- волн,по теории они могут быть 3-4-5-6 волновые.Но в основном входят на 3,(мало кто торгует дальше)
Так вот,если две волны уже сформированы,можно просто расчитать,длинну волны 1 на длину повториния волны 2,тоесть ждем когда формируеться 1 волна и вторая.Как только сформировалась волна 2 делаем расчет.
Длинна волны 1(смотрим сколько пунктов)ждем разворот тоже в пунктах,ждем 2 волну.И тут расчитываем лот....см.картинку
7 пунктов плюс,пол длинны первой волны,сейчас если так торговать,трал собрал от 100 баксов 10 долларов это сегодня евро доллар...
Давайте без фанатизма,выже сами поняли где они....(на пиках)расчитывайте по формуле которую я дал,размер хода отступа для трала тоже дал....вперёт......прибыль будет...кляянусь мт5
Ну.......блин ладно,это очевидно.......
Итак формулу знаем,см.выше.Следовательно если мы торгуем сегодня то....
Даже если торговать стали раньше чем сегодня,фиг с ним все равно,формула работает,входы НЕМНОГО поменяються
Поменяюься только точки, но торговля останеться той же самой
Ну.......блин ладно,это очевидно.......
Итак формулу знаем,см.выше.Следовательно если мы торгуем сегодня то....
Даже если торговать стали раньше чем сегодня,фиг с ним все равно,формула работает,входы НЕМНОГО поменяються
Поменяюься только точки, но торговля останеться той же самой
Давайте без фанатизма,выже сами поняли где они....(на пиках)расчитывайте по формуле которую я дал,размер хода отступа для трала тоже дал....вперёт......прибыль будет...кляянусь мт5
Уважаемый, stsmotor, а где это формула, которую Вы дали? Я просмотрел всю ветку. Чёткие формулы меня очень интересуют. Извините, не нашёл!?
Я пробовал торговать по волновому анализу что то не получалось ни как волн слишком много)