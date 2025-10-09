Индикаторы: Awesome Oscillator (AO)
iTC, 2014.04.21 08:41
Без Вильямса ни как нельзя. Его Супер АО - это реально граальный индикатор. Считать волны очень просто. Существуют четкие правила. Их нужно просто выполнять.
Три основных применения индикатора АО (Awesome Oscillator) при подсчете волн Эллиотта.
1. Чтобы определить пик 3-й волны какого-либо порядка на любом тайм фрейме.
2. Чтобы определить, выполняются ли минимальные условия для волны 4. (Переход гистограммы через линию нуля после пика третьей волны)
3. Чтобы определить, есть ли дивергенция между ценой и движущей силой, а также показать, каково сейчас значение движущей силы рынка.
Определение пика 3-й волны с помощью АО.
Волна 3 будет иметь самый высокий пик на АО из 100-140 баров.
iTC, 2014.04.21 08:44Найти первую волну совсем просто. На примере покупок. Мы должны увидеть, что пробит предыдущий максимум слева на графике и АО выше нуля. Потом АО меняет цвет на красный во второй волне и потом изменение цвета на зеленый "БЛЮДЦЕ" переводит рынок в третью волну.
iTC, 2014.04.21 08:59Чтобы не путаться с первой волной, следует добавить, что нужно посмотреть на предыдущие 140 баров. Был ли до этого волновой цикл из пяти волн или нет. Если не видно, то боковик обычный и торговать не следует. Значит нет там никакой первой волны.
iTC, 2014.04.21 09:24
Вот пример первой и второй волны на днях. Можно развернуть вторую волну на подволны малых ТФ и искать импульс вверх после достижения целевого уровня. См. рисунок 2.
iTC, 2014.04.22 13:38
Имея обыкновенный индикатор АО, даже не видя графика можно знать что делать покупать или продавать, посмотрем на гистограмму индикатора. Вот разметка.
Имея обычный индикатор АО, даже не видя графика, можно узнать что делать покупать или продавать, посмотрите на отображение гистограммы. Эта разметка.
Я нашел ссылку на Awsome Oscillator в документации по кодированию индикаторов в нескольких местах, но не думал, что пример кода предоставляет легко идентифицируемые функции для создания индикатора, как это было бы оптимально. Я переписал этот пример, чтобы предоставить более структурированный пример кодирования - возможно, он поможет другим, кто только начинает кодировать в MLQ5, и - возможно, читатели прокомментируют и предоставят свои собственные идеи, чтобы сделать этот пример действительно хорошим. Оптимально, чтобы примеры, распространяемые с терминалом, были лучшими из лучших примеров стиля кода и функций.
Я не видел руководства по стилю программ на mql5, как, например, здесь: https://google.github.io/styleguide/cppguide.html. Я заметил ряд предпочтений в стилях кодирования некоторых лучших разработчиков на сайте, которые отличаются от этого руководства, и некоторые, которые отличаются от моих личных предпочтений, например
- фигурные скобки следуют более сжатому стилю, приводящему к меньшему количеству строк кода, и со скобкой непосредственно под первым символом - например, непосредственно под f в цикле for.Это хорошо, если таков стиль, но лично я считаю, что это увеличивает время, необходимое человеческому глазу, чтобы найти начало и конец блоков кода.
- Перед именами переменных-членов ставится символ m_, в то время как в руководстве выше он ставится с подчёркиванием. Мне больше нравится m_.
- перечисления названы в стиле макроименования, а не с ведущим k - визуально я предпочитаю стиль макроименования, но технически думаю, что ведущее k, как в документе на github, лучше.
Я добавил переменную last_prev_calculated в пример AO, чтобы отслеживать последний полностью успешный запуск, и использовал ее в качестве возвращаемого значения вместо нуля, который, как мне кажется, приведет к ненужному полному перезапуску - является ли это хорошей практикой в коде?
Есть ли на форуме обсуждение стиля, которое я просто еще не нашел?
Awesome Oscillator (AO):
Индикатор Чудесный Осциллятор Билла Вильямса (Awesome Oscillator, AO) предназначен для измерения движущей силы рынка. Это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (H+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2.
Он точно говорит нам, что происходит в текущий момент времени с движущей силой рынка (Билл Вильямс. "Новые измерения в биржевой торговле. Как извлечь прибыль из хаоса: рынки акций, облигаций и фьючерсов").
Автор: MetaQuotes Software Corp.