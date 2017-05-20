Работа на Форекс - страница 3

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Sergey Lazarenko:


unitedtraders эта чо-ли? Они вроде бы хронически не переваривают форекс? Форекс это обман... вот их лозунг. Придурки

Не пойму в чем подь...н?


не правда это...я много смотрел видяшек с ut. они не любят форек да, но не заявляют что форекс в целом это обман...то что кухонные системы форекса -это обман, то да говорят..ну так правду говорят...или вы считаете что это не так?

 
MakanMosted:
Да печально...жаль что нет добросовестных компаний которые ,и в правду ищут таланты

Да зачем тебе какая-то там компания ?

Ты ж говоришь, что делаешь $90 в месяц из-за малого депозита. Это ж наоборот, хорошо. Если ты с малого депозита в $10 ежемесячно делаешь $100 - зачем тебе какие-то инвесторы ? Да ты сам влегкую поднимешься !

 
nowi:


не правда это...я много смотрел видяшек с ut. они не любят форек да, но не заявляют что форекс в целом это обман...то что кухонные системы форекса -это обман, то да говорят..ну так правду говорят...или вы считаете что это не так?


на главной странице в разделе Работа трейдер черным по белому написано, вот картинка 

 
Да тут не вопрос,правду или нет,вот этим видео и получаеться заманилово.Если вы блин такие честные и хотите найти тредера,так сделайте реальные турниры где любой мог бы показать что может...А почему тогда за возможность стать им просят платить,так есче из такими условиями,чтоэто просто пипец....главное условие что бы прибыль была,и мальникая просадка
 
Sergey Lazarenko:


на главной странице в разделе Работа трейдер черным по белому написано, вот картинка 


Что бы просто записаться на турнир надо 245$
 
George Merts:

Да зачем тебе какая-то там компания ?

Ты ж говоришь, что делаешь $90 в месяц из-за малого депозита. Это ж наоборот, хорошо. Если ты с малого депозита в $10 ежемесячно делаешь $100 - зачем тебе какие-то инвесторы ? Да ты сам влегкую поднимешься !


из 500$очень долгим будет поцесс,
 
MakanMosted:

из 500$очень долгим будет поцесс,

15% нормально, можно сигнал замутить, народ подтянется. 
 
MakanMosted:

из 500$очень долгим будет поцесс,

С чего бы это ??? 15% - вполне себе отличный результат, никакие инвестиции вобще не нужны. Это же пятикратное увеличение депозита в год !!! Какой там "долгий процесс" ??? Уже через два года получается больше $10K !

Для большинства инвесторов,  конечно, 15% в месяц - это слезы, их аппетиты начинаются со 100% в месяц, но какая тебе разница, что они там хотят... на свои желания смотри.

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Автор, есть ли у вас квалификационный аттестат ФСФР? И какого он уровня? Базовый, 1.0 : 7.0
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MakanMosted:

Такой вопрос ,кто нибудь искал постоянную работу трейдером(удаленно)

Я искал но что то не нашел,искал на сайтах о работе.Где интересно они себе сотрудников находят.Я и испытательный срок согласен,и т.д.Торгую хорошо стабильно стоп лосс,тейк профит всегда присутсвует.Но из за мал.депозита прибыль ну 93$ в месяц.Может кто знает компанию с которой можно было поговорить,пусть меня проверят...ну и так далее


Я думаю что они обучают сотрудников, экзаменуют их, после чего вкладываются в повышение квалификации и уже после этого сотрудники делают имя компании, совершая на своём рабочем месте стабильные заработки клиентам и как следствие компании, выше классических форм инвестирования. Я думаю удалёнка не прокатит - торговля клиентскими деньгами дело серьёзное и работодателю нужен тотальный контроль, поскольку на кону имя компании.
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