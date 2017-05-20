Работа на Форекс - страница 3
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unitedtraders эта чо-ли? Они вроде бы хронически не переваривают форекс? Форекс это обман... вот их лозунг. Придурки
Не пойму в чем подь...н?
не правда это...я много смотрел видяшек с ut. они не любят форек да, но не заявляют что форекс в целом это обман...то что кухонные системы форекса -это обман, то да говорят..ну так правду говорят...или вы считаете что это не так?
Да печально...жаль что нет добросовестных компаний которые ,и в правду ищут таланты
Да зачем тебе какая-то там компания ?
Ты ж говоришь, что делаешь $90 в месяц из-за малого депозита. Это ж наоборот, хорошо. Если ты с малого депозита в $10 ежемесячно делаешь $100 - зачем тебе какие-то инвесторы ? Да ты сам влегкую поднимешься !
не правда это...я много смотрел видяшек с ut. они не любят форек да, но не заявляют что форекс в целом это обман...то что кухонные системы форекса -это обман, то да говорят..ну так правду говорят...или вы считаете что это не так?
на главной странице в разделе Работа трейдер черным по белому написано, вот картинка
на главной странице в разделе Работа трейдер черным по белому написано, вот картинка
Что бы просто записаться на турнир надо 245$
Да зачем тебе какая-то там компания ?
Ты ж говоришь, что делаешь $90 в месяц из-за малого депозита. Это ж наоборот, хорошо. Если ты с малого депозита в $10 ежемесячно делаешь $100 - зачем тебе какие-то инвесторы ? Да ты сам влегкую поднимешься !
из 500$очень долгим будет поцесс,
из 500$очень долгим будет поцесс,
15% нормально, можно сигнал замутить, народ подтянется.
из 500$очень долгим будет поцесс,
С чего бы это ??? 15% - вполне себе отличный результат, никакие инвестиции вобще не нужны. Это же пятикратное увеличение депозита в год !!! Какой там "долгий процесс" ??? Уже через два года получается больше $10K !
Для большинства инвесторов, конечно, 15% в месяц - это слезы, их аппетиты начинаются со 100% в месяц, но какая тебе разница, что они там хотят... на свои желания смотри.
Такой вопрос ,кто нибудь искал постоянную работу трейдером(удаленно)
Я искал но что то не нашел,искал на сайтах о работе.Где интересно они себе сотрудников находят.Я и испытательный срок согласен,и т.д.Торгую хорошо стабильно стоп лосс,тейк профит всегда присутсвует.Но из за мал.депозита прибыль ну 93$ в месяц.Может кто знает компанию с которой можно было поговорить,пусть меня проверят...ну и так далее
Я думаю что они обучают сотрудников, экзаменуют их, после чего вкладываются в повышение квалификации и уже после этого сотрудники делают имя компании, совершая на своём рабочем месте стабильные заработки клиентам и как следствие компании, выше классических форм инвестирования. Я думаю удалёнка не прокатит - торговля клиентскими деньгами дело серьёзное и работодателю нужен тотальный контроль, поскольку на кону имя компании.