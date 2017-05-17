Свой журнал сделок и заметок по каждому роботу

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     Здравствуйте все!

     Прошу Вас, направьте мои мысли в правильном направлении :)

Что хочу сделать: журнал сделок с возможностью вписывать в него и дополнительные заметки (например, "выход из позиции по фильтру №2"),

по каждому роботу, сету и паре отдельно (мои роботы не мультивалютные),

дальше для анализа импортировать этот журнал в табличный редактор (это уже за пределами mql5).

     Сейчас пользуюсь штатным отчётом, но перед анализом приходится предварительно рассортировывать записи по парам и мэджикам.

Было бы проще сразу брать данные по нужному роботу и паре.

     Спасибо!

 
kofesutra:

     Здравствуйте все!

     Прошу Вас, направьте мои мысли в правильном направлении :)

Что хочу сделать: журнал сделок с возможностью вписывать в него и дополнительные заметки (например, "выход из позиции по фильтру №2"),

по каждому роботу, сету и паре отдельно (мои роботы не мультивалютные),

дальше для анализа импортировать этот журнал в табличный редактор (это уже за пределами mql5).

     Сейчас пользуюсь штатным отчётом, но перед анализом приходится предварительно рассортировывать записи по парам и мэджикам.

Было бы проще сразу брать данные по нужному роботу и паре.

     Спасибо!


Здесь два варианта (так на вскидку):

  • один общий файл в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. В этот файл пишут все роботы. В таком случае этот файл просто нужно скопировать на новое место и открыть в Excel. Но здесь нужно предусмотреть блокировки от одновременной записи.
  • каждый советник (как вариант для каждого magic'а и каждого символа и периода) свой файл. Здесь конфликта записи не будет, но будет дополнительная работа: открыть файл, скопировать содержимое, вставить в Excel.

 
Vladimir Karputov:


Здесь два варианта (так на вскидку):

  • один общий файл в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. В этот файл пишут все роботы. В таком случае этот файл просто нужно скопировать на новое место и открыть в Excel. Но здесь нужно предусмотреть блокировки от одновременной записи.
  • каждый советник (как вариант для каждого magic'а и каждого символа и периода) свой файл. Здесь конфликта записи не будет, но будет дополнительная работа: открыть файл, скопировать содержимое, вставить в Excel.


Здравствуйте, Владимир! Благодарю за ответ!

Возможно ли делать многостраничный файл? Чтоб на отдельном листе были записи только по одному мэджику/паре? Или я многовато захотел? :)

Если нет, то пусть лучше будут отдельные файлы.

Нельзя ли сразу писать .xls? Или только .txt и .csv (какой посоветуете предпочесть?), а потом их импортировать?

Я такие глупости спрашиваю потому как вообще не трогал эту тему ;)

 
kofesutra:


...

Возможно ли делать многостраничный файл? Чтоб на отдельном листе были записи только по одному мэджику/паре? Или я многовато захотел? :)

...


Вы хотите, что бы открыть *.csv и получить документ с несколькими листами:

Несколько листов

? К сожалению так, нельзя - формат csv позволяет сохранить только один лист. В доказательство, я попробовал сохранить документ (рисунок выше) в формате csv и получил такую ошибку:

csv - только один лист

 
Vladimir Karputov:


Вы хотите, что бы открыть *.csv и получить документ с несколькими листами:

? К сожалению так, нельзя - формат csv позволяет сохранить только один лист. В доказательство, я попробовал сохранить документ (рисунок выше) в формате csv и получил такую ошибку:


Спасибо, Владимир!

Нубу вроде меня начать вот отсюда, правильно? https://www.mql5.com/ru/articles/2720

Основы программирования на MQL5: Файлы
Основы программирования на MQL5: Файлы
  • 2016.09.28
  • Dmitry Fedoseev
  • www.mql5.com
Статья-практикум по работе с файлами в MQL5. Читайте, выполняйте несложные задания, и к концу статьи вы обретете не только теоретические знания, но и практические навыки по работе с файлами в MQL5.
 
kofesutra:


Спасибо, Владимир!

Нубу вроде меня начать вот отсюда, правильно? https://www.mql5.com/ru/articles/2720


Да, отличная статья. Формат csv рассматривается в главе  

Создание текстового файла с разделителями

 
Делаете так: каждый Ваш робот сохраняет нужную Вам информацию в отдельный csv файл, например Robot1.csv, Robot2.csv и т.д. Затем Вы в екселе создаете новую книгу и делаете экспорт csv так, что бы в Лист1 у Вас экспортировался Robot1.csv в Лист2 у Вас экспортировался Robot2.csv и т.д. В настройках снимаете галку "Запрашивать разрешение при обновлении" и ставите галку обновлять данные каждые n минут. На выходе должны получить несколько листов в екселе где собирается информация о роботах. Обновление должно также происходить автоматически.
 
Vasiliy Sokolov:
Делаете так: 

Василий, спасибо Вам! Очень заманчивый способ! Непременно попробую :)
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