Свой журнал сделок и заметок по каждому роботу
Здравствуйте все!
Прошу Вас, направьте мои мысли в правильном направлении :)
Что хочу сделать: журнал сделок с возможностью вписывать в него и дополнительные заметки (например, "выход из позиции по фильтру №2"),
по каждому роботу, сету и паре отдельно (мои роботы не мультивалютные),
дальше для анализа импортировать этот журнал в табличный редактор (это уже за пределами mql5).
Сейчас пользуюсь штатным отчётом, но перед анализом приходится предварительно рассортировывать записи по парам и мэджикам.
Было бы проще сразу брать данные по нужному роботу и паре.
Спасибо!
Здесь два варианта (так на вскидку):
- один общий файл в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. В этот файл пишут все роботы. В таком случае этот файл просто нужно скопировать на новое место и открыть в Excel. Но здесь нужно предусмотреть блокировки от одновременной записи.
- каждый советник (как вариант для каждого magic'а и каждого символа и периода) свой файл. Здесь конфликта записи не будет, но будет дополнительная работа: открыть файл, скопировать содержимое, вставить в Excel.
Здесь два варианта (так на вскидку):
- один общий файл в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. В этот файл пишут все роботы. В таком случае этот файл просто нужно скопировать на новое место и открыть в Excel. Но здесь нужно предусмотреть блокировки от одновременной записи.
- каждый советник (как вариант для каждого magic'а и каждого символа и периода) свой файл. Здесь конфликта записи не будет, но будет дополнительная работа: открыть файл, скопировать содержимое, вставить в Excel.
Здравствуйте, Владимир! Благодарю за ответ!
Возможно ли делать многостраничный файл? Чтоб на отдельном листе были записи только по одному мэджику/паре? Или я многовато захотел? :)
Если нет, то пусть лучше будут отдельные файлы.
Нельзя ли сразу писать .xls? Или только .txt и .csv (какой посоветуете предпочесть?), а потом их импортировать?
Я такие глупости спрашиваю потому как вообще не трогал эту тему ;)
...
Возможно ли делать многостраничный файл? Чтоб на отдельном листе были записи только по одному мэджику/паре? Или я многовато захотел? :)
...
Вы хотите, что бы открыть *.csv и получить документ с несколькими листами:
? К сожалению так, нельзя - формат csv позволяет сохранить только один лист. В доказательство, я попробовал сохранить документ (рисунок выше) в формате csv и получил такую ошибку:
Вы хотите, что бы открыть *.csv и получить документ с несколькими листами:
? К сожалению так, нельзя - формат csv позволяет сохранить только один лист. В доказательство, я попробовал сохранить документ (рисунок выше) в формате csv и получил такую ошибку:
Спасибо, Владимир!
Нубу вроде меня начать вот отсюда, правильно? https://www.mql5.com/ru/articles/2720
- 2016.09.28
- Dmitry Fedoseev
- www.mql5.com
Спасибо, Владимир!
Нубу вроде меня начать вот отсюда, правильно? https://www.mql5.com/ru/articles/2720
Да, отличная статья. Формат csv рассматривается в главе
Создание текстового файла с разделителями
Делаете так:
Василий, спасибо Вам! Очень заманчивый способ! Непременно попробую :)
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Здравствуйте все!
Прошу Вас, направьте мои мысли в правильном направлении :)
Что хочу сделать: журнал сделок с возможностью вписывать в него и дополнительные заметки (например, "выход из позиции по фильтру №2"),
по каждому роботу, сету и паре отдельно (мои роботы не мультивалютные),
дальше для анализа импортировать этот журнал в табличный редактор (это уже за пределами mql5).
Сейчас пользуюсь штатным отчётом, но перед анализом приходится предварительно рассортировывать записи по парам и мэджикам.
Было бы проще сразу брать данные по нужному роботу и паре.
Спасибо!