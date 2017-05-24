Функция индикатора OnCalculate в тестере стратегий
Уточняю запрос.
Терминал и система:
Terminal MetaTrader 5 x64 build 1596 started (MetaQuotes Software Corp.) Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 4487 / 8077 Mb, HDD: 335194 / 475588 Mb, GMT+02:00 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Настройки тестирования:
Результат из тестера. Вопросы вызывают строки выделенные цветом:
login (build 1596) account info found template file tester.tpl added. 2352 bytes loaded 1482 bytes of tester parameters loaded expert file added: Indicators\Test\TestOnCalculate.ex5. 7399 bytes loaded successfully initialized 8403 bytes of total initialization data received Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, 8077 MB EURUSD: history synchronization started EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.015 EURUSD: history synchronized from 1971.01.04 to 2017.05.11 EURUSD: ticks synchronization started EURUSD: load 34 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000 EURUSD: history ticks synchronized from 2016.01.04 to 2017.05.10 EURUSD,M1: history cache allocated for 510171 bars and contains 495361 bars from 2016.01.04 00:00 to 2017.04.28 23:59 EURUSD,M1: history begins from 2016.01.04 00:00 EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): generating based on real ticks testing with execution random delay EURUSD,M1: testing of Indicators\Test\TestOnCalculate.ex5 from 2017.05.01 00:00 to 2017.05.11 00:00 started 2017.05.01 00:00:00 0, tick_volume: 20, volume: 12700000 EURUSD : real ticks begin from 2016.01.04 00:00:00 2017.05.01 00:00:59 1, tick_volume: 1, volume: 0 2017.05.01 00:01:54 2, tick_volume: 1, volume: 1600000 2017.05.01 00:02:06 3, tick_volume: 1, volume: 1000000 2017.05.01 00:02:40 4, tick_volume: 2, volume: 1500000 2017.05.01 00:02:40 5, tick_volume: 3, volume: 2500000 2017.05.01 00:02:42 6, tick_volume: 4, volume: 3500000 2017.05.01 00:02:42 7, tick_volume: 5, volume: 4500000 2017.05.01 00:02:45 8, tick_volume: 6, volume: 5500000 2017.05.01 00:02:46 9, tick_volume: 7, volume: 6500000 2017.05.01 00:02:57 10, tick_volume: 8, volume: 7500000 2017.05.01 00:03:06 11, tick_volume: 1, volume: 500000 2017.05.01 00:03:06 12, tick_volume: 2, volume: 4500000 2017.05.01 00:03:16 13, tick_volume: 3, volume: 7500000 2017.05.01 00:03:21 14, tick_volume: 4, volume: 8000000 2017.05.01 00:03:22 15, tick_volume: 5, volume: 8500000 2017.05.01 00:03:23 16, tick_volume: 6, volume: 9500000 2017.05.01 00:03:23 17, tick_volume: 7, volume: 10500000 2017.05.01 00:03:27 18, tick_volume: 8, volume: 11500000 2017.05.01 00:03:27 19, tick_volume: 9, volume: 12500000 2017.05.01 00:03:28 20, tick_volume: 10, volume: 13500000 2017.05.01 00:03:28 21, tick_volume: 11, volume: 14500000 2017.05.01 00:03:30 22, tick_volume: 12, volume: 15500000 2017.05.01 00:03:33 23, tick_volume: 13, volume: 16500000 2017.05.01 00:03:35 24, tick_volume: 14, volume: 17500000 2017.05.01 00:03:35 25, tick_volume: 15, volume: 18500000 2017.05.01 00:03:39 26, tick_volume: 16, volume: 19000000 2017.05.01 00:03:39 27, tick_volume: 17, volume: 20000000 2017.05.01 00:03:43 28, tick_volume: 18, volume: 21500000 2017.05.01 00:03:45 29, tick_volume: 19, volume: 22500000 2017.05.01 00:03:55 30, tick_volume: 20, volume: 23000000 2017.05.01 00:04:03 31, tick_volume: 1, volume: 500000 2017.05.01 00:04:03 32, tick_volume: 1, volume: 500000 2017.05.01 00:04:03 33, tick_volume: 1, volume: 500000 2017.05.01 00:04:05 34, tick_volume: 2, volume: 1250000 2017.05.01 00:04:06 35, tick_volume: 3, volume: 2000000 2017.05.01 00:04:06 36, tick_volume: 3, volume: 2000000 2017.05.01 00:04:09 37, tick_volume: 4, volume: 3000000 2017.05.01 00:04:09 38, tick_volume: 4, volume: 3000000 2017.05.01 00:04:55 39, tick_volume: 5, volume: 7000000 2017.05.01 00:04:56 40, tick_volume: 6, volume: 7250000 2017.05.01 00:05:03 41, tick_volume: 1, volume: 200000 2017.05.01 00:05:04 42, tick_volume: 2, volume: 1200000 2017.05.01 00:05:04 43, tick_volume: 3, volume: 1400000 2017.05.01 00:05:04 44, tick_volume: 4, volume: 1600000 2017.05.01 00:05:06 45, tick_volume: 5, volume: 1800000
В этих строках видно, что счётчик заходов в OnCalculate() увеличивается, но при этом в массивах tick_volume[rates_total-1] и volume[rates_total-1] значения (в последнем элементе) не меняются.
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestOnCalculate.mq5 | //| Copyright © 2017, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2017, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { static long counter=0; //--- Print(IntegerToString(counter), ", tick_volume: ",tick_volume[rates_total-1], ", volume: ",volume[rates_total-1]); counter++; //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Может это эмуляция подкачки истории (prev_calculate==0)? Сейчас проверим ...
Код:
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestOnCalculate.mq5 | //| Copyright © 2017, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2017, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { static long counter=0; //--- Print(counter, ", rates_total: ",rates_total, ", prev_calculated: ",prev_calculated, ", tick_volume: ",tick_volume[rates_total-1], ", volume: ",volume[rates_total-1]); counter++; //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Результат:
2017.05.01 00:00:59 1, rates_total: 495362, prev_calculated: 495361, tick_volume: 1, volume: 0 2017.05.01 00:01:54 2, rates_total: 495363, prev_calculated: 495362, tick_volume: 1, volume: 1600000 2017.05.01 00:02:06 3, rates_total: 495364, prev_calculated: 495363, tick_volume: 1, volume: 1000000 2017.05.01 00:02:40 4, rates_total: 495364, prev_calculated: 495364, tick_volume: 2, volume: 1500000 2017.05.01 00:02:40 5, rates_total: 495364, prev_calculated: 495364, tick_volume: 3, volume: 2500000 2017.05.01 00:02:42 6, rates_total: 495364, prev_calculated: 495364, tick_volume: 4, volume: 3500000 2017.05.01 00:02:42 7, rates_total: 495364, prev_calculated: 495364, tick_volume: 5, volume: 4500000 2017.05.01 00:02:45 8, rates_total: 495364, prev_calculated: 495364, tick_volume: 6, volume: 5500000 2017.05.01 00:02:46 9, rates_total: 495364, prev_calculated: 495364, tick_volume: 7, volume: 6500000 2017.05.01 00:02:57 10, rates_total: 495364, prev_calculated: 495364, tick_volume: 8, volume: 7500000 2017.05.01 00:03:06 11, rates_total: 495365, prev_calculated: 495364, tick_volume: 1, volume: 500000 2017.05.01 00:03:06 12, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 2, volume: 4500000 2017.05.01 00:03:16 13, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 3, volume: 7500000 2017.05.01 00:03:21 14, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 4, volume: 8000000 2017.05.01 00:03:22 15, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 5, volume: 8500000 2017.05.01 00:03:23 16, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 6, volume: 9500000 2017.05.01 00:03:23 17, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 7, volume: 10500000 2017.05.01 00:03:27 18, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 8, volume: 11500000 2017.05.01 00:03:27 19, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 9, volume: 12500000 2017.05.01 00:03:28 20, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 10, volume: 13500000 2017.05.01 00:03:28 21, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 11, volume: 14500000 2017.05.01 00:03:30 22, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 12, volume: 15500000 2017.05.01 00:03:33 23, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 13, volume: 16500000 2017.05.01 00:03:35 24, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 14, volume: 17500000 2017.05.01 00:03:35 25, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 15, volume: 18500000 2017.05.01 00:03:39 26, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 16, volume: 19000000 2017.05.01 00:03:39 27, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 17, volume: 20000000 2017.05.01 00:03:43 28, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 18, volume: 21500000 2017.05.01 00:03:45 29, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 19, volume: 22500000 2017.05.01 00:03:55 30, rates_total: 495365, prev_calculated: 495365, tick_volume: 20, volume: 23000000 2017.05.01 00:04:03 31, rates_total: 495366, prev_calculated: 495365, tick_volume: 1, volume: 500000 2017.05.01 00:04:03 32, rates_total: 495366, prev_calculated: 495366, tick_volume: 1, volume: 500000 2017.05.01 00:04:03 33, rates_total: 495366, prev_calculated: 495366, tick_volume: 1, volume: 500000 2017.05.01 00:04:05 34, rates_total: 495366, prev_calculated: 495366, tick_volume: 2, volume: 1250000 2017.05.01 00:04:06 35, rates_total: 495366, prev_calculated: 495366, tick_volume: 3, volume: 2000000 2017.05.01 00:04:06 36, rates_total: 495366, prev_calculated: 495366, tick_volume: 3, volume: 2000000 2017.05.01 00:04:09 37, rates_total: 495366, prev_calculated: 495366, tick_volume: 4, volume: 3000000 2017.05.01 00:04:09 38, rates_total: 495366, prev_calculated: 495366, tick_volume: 4, volume: 3000000 2017.05.01 00:04:55 39, rates_total: 495366, prev_calculated: 495366, tick_volume: 5, volume: 7000000 2017.05.01 00:04:56 40, rates_total: 495366, prev_calculated: 495366, tick_volume: 6, volume: 7250000 2017.05.01 00:05:03 41, rates_total: 495367, prev_calculated: 495366, tick_volume: 1, volume: 200000
Нет, это определённо не подкачка истории (так как prev_calculate!=0).
А теперь попытка получения этих же данных вместе с SymbolInfoTick:
код:
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestOnCalculate.mq5 | //| Copyright © 2017, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2017, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { static long counter=0; MqlTick last_tick; //--- if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick)) Print(counter,", SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError()); //--- Print(counter, ", time_msc: ",last_tick.time_msc, /*", rates_total: ",rates_total, ", prev_calculated: ",prev_calculated,*/ ", tick_volume: ",tick_volume[rates_total-1], ", volume: ",volume[rates_total-1]); counter++; //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
результат:
2017.05.01 00:00:59 1, time_msc: 1493596859961, tick_volume: 1, volume: 0 2017.05.01 00:01:54 2, time_msc: 1493596914787, tick_volume: 2, volume: 1600000 2017.05.01 00:02:06 3, time_msc: 1493596926870, tick_volume: 3, volume: 2600000 2017.05.01 00:02:40 4, time_msc: 1493596960611, tick_volume: 4, volume: 3100000 2017.05.01 00:02:40 5, time_msc: 1493596960859, tick_volume: 5, volume: 4100000 2017.05.01 00:02:42 6, time_msc: 1493596962369, tick_volume: 6, volume: 5100000 2017.05.01 00:02:42 7, time_msc: 1493596962615, tick_volume: 7, volume: 6100000 2017.05.01 00:02:45 8, time_msc: 1493596965907, tick_volume: 8, volume: 7100000 2017.05.01 00:02:46 9, time_msc: 1493596966908, tick_volume: 9, volume: 8100000 2017.05.01 00:02:57 10, time_msc: 1493596977982, tick_volume: 10, volume: 9100000 2017.05.01 00:03:06 11, time_msc: 1493596986295, tick_volume: 11, volume: 9600000 2017.05.01 00:03:06 12, time_msc: 1493596986800, tick_volume: 12, volume: 13600000 2017.05.01 00:03:16 13, time_msc: 1493596996879, tick_volume: 13, volume: 16600000 2017.05.01 00:03:21 14, time_msc: 1493597001900, tick_volume: 14, volume: 17100000 2017.05.01 00:03:22 15, time_msc: 1493597002904, tick_volume: 15, volume: 17600000 2017.05.01 00:03:23 16, time_msc: 1493597003175, tick_volume: 16, volume: 18600000 2017.05.01 00:03:23 17, time_msc: 1493597003926, tick_volume: 17, volume: 19600000 2017.05.01 00:03:27 18, time_msc: 1493597007705, tick_volume: 18, volume: 20600000 2017.05.01 00:03:27 19, time_msc: 1493597007949, tick_volume: 19, volume: 21600000 2017.05.01 00:03:28 20, time_msc: 1493597008703, tick_volume: 20, volume: 22600000 2017.05.01 00:03:28 21, time_msc: 1493597008960, tick_volume: 21, volume: 23600000 2017.05.01 00:03:30 22, time_msc: 1493597010211, tick_volume: 22, volume: 24600000 2017.05.01 00:03:33 23, time_msc: 1493597013758, tick_volume: 23, volume: 25600000 2017.05.01 00:03:35 24, time_msc: 1493597015009, tick_volume: 24, volume: 26600000 2017.05.01 00:03:35 25, time_msc: 1493597015759, tick_volume: 25, volume: 27600000 2017.05.01 00:03:39 26, time_msc: 1493597019552, tick_volume: 26, volume: 28100000 2017.05.01 00:03:39 27, time_msc: 1493597019799, tick_volume: 27, volume: 29100000 2017.05.01 00:03:43 28, time_msc: 1493597023822, tick_volume: 28, volume: 30600000 2017.05.01 00:03:45 29, time_msc: 1493597025326, tick_volume: 29, volume: 31600000 2017.05.01 00:03:55 30, time_msc: 1493597035909, tick_volume: 30, volume: 32100000 2017.05.01 00:04:03 31, time_msc: 1493597043972, tick_volume: 31, volume: 32600000 2017.05.01 00:04:03 32, time_msc: 1493597043972, tick_volume: 31, volume: 32600000 2017.05.01 00:04:03 33, time_msc: 1493597043972, tick_volume: 31, volume: 32600000 2017.05.01 00:04:05 34, time_msc: 1493597045981, tick_volume: 32, volume: 33350000 2017.05.01 00:04:06 35, time_msc: 1493597046227, tick_volume: 33, volume: 34100000 2017.05.01 00:04:06 36, time_msc: 1493597046227, tick_volume: 33, volume: 34100000 2017.05.01 00:04:09 37, time_msc: 1493597049751, tick_volume: 34, volume: 35100000 2017.05.01 00:04:09 38, time_msc: 1493597049751, tick_volume: 34, volume: 35100000 2017.05.01 00:04:55 39, time_msc: 1493597095069, tick_volume: 35, volume: 39100000 2017.05.01 00:04:56 40, time_msc: 1493597096833, tick_volume: 36, volume: 39350000 2017.05.01 00:05:03 41, time_msc: 1493597103811, tick_volume: 37, volume: 39550000 2017.05.01 00:05:04 42, time_msc: 1493597104012, tick_volume: 38, volume: 40550000 2017.05.01 00:05:04 43, time_msc: 1493597104012, tick_volume: 39, volume: 40750000 2017.05.01 00:05:04 44, time_msc: 1493597104012, tick_volume: 40, volume: 40950000 2017.05.01 00:05:06 45, time_msc: 1493597106126, tick_volume: 41, volume: 41150000 2017.05.01 00:05:08 46, time_msc: 1493597108615, tick_volume: 42, volume: 41350000
также время (в миллисекундах) у спорных значений одинаково (хотя это и не ошибка - у тиков может совпадать время миллисекундах, но может это поможет отыскать ответ на вопрос - почему tick_volume у некотрых тиков одинаковое)
А теперь попытка получения этих же данных вместе с SymbolInfoTick:
Попробовал параметр flags вывести структуры MqlTick, в них есть отличия. Хотя пока непонятно сопоставимость выводимого числа и названия флага по справке.
OO 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:31 125, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 61, volume: 26051000 Flags = 56 FP 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:31 126, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 62, volume: 26898000 Flags = 56 FE 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:32 127, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 63, volume: 27148000 Flags = 56 NM 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:32 128, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 63, volume: 27148000 Flags = 6 MP 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:32 129, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 63, volume: 27148000 Flags = 6 QD 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:33 130, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 64, volume: 27398000 Flags = 56 GM 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:33 131, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 64, volume: 27398000 Flags = 6 FS 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:34 132, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 65, volume: 27647000 Flags = 56 ED 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:34 133, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 66, volume: 27895000 Flags = 56 KI 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:34 134, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 67, volume: 28133000 Flags = 56 PR 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:34 135, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 68, volume: 28383000 Flags = 56 RG 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:35 136, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 69, volume: 28623000 Flags = 56 LK 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:35 137, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 69, volume: 28623000 Flags = 6 FM 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:36 138, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 70, volume: 28873000 Flags = 56 LF 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:37 139, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 71, volume: 29123000 Flags = 56 EH 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:37 140, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 71, volume: 29123000 Flags = 4 CL 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:37 141, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 72, volume: 29373000 Flags = 56 KE 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:37 142, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 72, volume: 29373000 Flags = 6 QK 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:37 143, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 73, volume: 29613000 Flags = 56 IL 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:37 144, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 74, volume: 29853000 Flags = 56 IR 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:37 145, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 74, volume: 29853000 Flags = 4 DJ 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:38 146, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 75, volume: 30083000 Flags = 56 LO 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:38 147, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 76, volume: 30333000 Flags = 56 GP 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:38 148, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 77, volume: 30583000 Flags = 56 IF 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:38 149, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 77, volume: 30583000 Flags = 2 EN 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:38 150, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 78, volume: 30783000 Flags = 56 CP 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:38 151, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 78, volume: 30783000 Flags = 6 KD 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:39 152, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 79, volume: 30983000 Flags = 56 MJ 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:39 153, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 79, volume: 30983000 Flags = 2 ER 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:39 154, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 80, volume: 31830000 Flags = 56 KG 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:39 155, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 80, volume: 31830000 Flags = 6 QI 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:41 156, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 81, volume: 32677000 Flags = 56 OQ 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:41 157, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 81, volume: 32677000 Flags = 2 IG 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:42 158, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 82, volume: 33524000 Flags = 56 CK 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:42 159, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 82, volume: 33524000 Flags = 2 NM 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:43 160, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 83, volume: 33773000 Flags = 56 PE 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:43 161, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 83, volume: 33773000 Flags = 6 NK 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:43 162, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 84, volume: 34012000 Flags = 56 JL 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:44 163, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 85, volume: 34251000 Flags = 56 JR 0 20:23:13.609 i-test-OnCalculate (EURUSD,M1) 2017.05.08 00:05:44 164, rates_total: 502564, prev_calculated: 502564, tick_volume: 85, volume: 34251000 Flags = 6
Вы учитываете тот факт, что при тестировании на реальных тиках бывают тики, которые не меняют состояние бара? Точно так же, как и в реальной жизни
Попробуйте протестирвать индикатор не на реальных тиках, а на ежетике
Вы учитываете тот факт, что при тестировании на реальных тиках бывают тики, которые не меняют состояние бара? Точно так же, как и в реальной жизни
Попробуйте протестирвать индикатор не на реальных тиках, а на ежетике
Это стало понятно, после того как вывели параметр flags. Просто я например думал, что раньше в OnCalculate на форексных символах попадали исключительно тики которые меняют состояние бара.
Вы учитываете тот факт, что при тестировании на реальных тиках бывают тики, которые не меняют состояние бара? Точно так же, как и в реальной жизни
Попробуйте протестирвать индикатор не на реальных тиках, а на ежетике
Спасибо! Но почему тогда по времени тоже выводиться два раза, и именно 2 раза не более не менее..
int limit; if(prev_calculated==0) limit=1; else limit=prev_calculated-1; for(int i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++) { if(gdt_BarOpenTime!=time[i]) { gdt_BarOpenTime=time[i]; Print(i," ",time[i]); // ВЫВОДИТ НА КАЖДОМ БАРЕ 2 РАЗА } }
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Всем привет! Обьясните, пожалуйста, почему OnCalculate() в тестере стратегий на КАЖДОМ ТИКЕ вызывается 2 раза???