волатильность как основной критерий выбора инструмента - страница 2
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Нужно учесть в расчёте плечи, они разные и это влияет.
не влияет это никак....1 лот евродоллара это 1 лот евродоллара и не важно 100 или 500 у вас плече...от плеча зависит сможете ли вы этот объем купить и когда у вас маржа закончится...
бред.........
не влияет это никак....1 лот евродоллара это 1 лот евродоллара и не важно 100 или 500 у вас плече...от плеча зависит сможете ли вы этот объем купить и когда у вас маржа закончится...
Вы просто не понимаете. Я же в первом посте писал - сравнить доход на единицу вложенных средств. Если у вас будет плечо = 1, вы при покупке 1 лота вынуждены заплатить 100000$. Значит на депозите у вас должна быть соответствующая сумма. А при плече 1000 достаточно 100$. Волатильность у валюты ниже, но это в какой то мере компенсируется большим плечом, так как вы можете купить больше актива, а если купите больше актива, то и даже при низкой волатильности прибыль может быть приличная. Поэтому и нужно сделать расчёт с учётом плеч при покупке акций и валюты, чтобы определить, где выгоднее. Короче: разделить плечо при покупке валюты на плечо при покупке акции, а потом разделить волатильность акции на волатильность валюты и сравнить эти величины. Тогда будет всё ясно.
такой вопрос по фундаменталке для тех кто знает:
в какой день недели и в какую сессию в валютной паре скажем EURUSD самая высокая волатильность? кто нибудь это знает?
есть ли вообще такая статистика: зависимость волатильности от дней недели?
Это вообще вопрос по "фундаменталке"?
Посчитать несложно. Строгих точек нет. Небольшая размазанная привязка к сессиям есть. Привожу свежую картинку.
Короче: разделить плечо при покупке валюты на плечо при покупке акции, а потом разделить волатильность акции на волатильность валюты и сравнить эти величины. Тогда будет всё ясно.
И еще учесть спред и комиссию в том и другом случае.
И еще учесть спред и комиссию в том и дургом случае.
Ну я дал вариант грубой прикидки. Если величины отношений отличаются сильно, то спред и комиссию можно и не считать, т.к. это не намного картину изменит. Но если считать строго, то да надо.
Вы просто не понимаете. Я же в первом посте писал - сравнить доход на единицу вложенных средств. Если у вас будет плечо = 1, вы при покупке 1 лота вынуждены заплатить 100000$. Значит на депозите у вас должна быть соответствующая сумма. А при плече 1000 достаточно 100$. Волатильность у валюты ниже, но это в какой то мере компенсируется большим плечом, так как вы можете купить больше актива, а если купите больше актива, то и даже при низкой волатильности прибыль может быть приличная. Поэтому и нужно сделать расчёт с учётом плеч при покупке акций и валюты, чтобы определить, где выгоднее. Короче: разделить плечо при покупке валюты на плечо при покупке акции, а потом разделить волатильность акции на волатильность валюты и сравнить эти величины. Тогда будет всё ясно.
о боже) ну да ладно, пусть для простоты будут одинаковые плечи..и там и там 100...считай у нас форекс и CFD на эту суперволатильную акцию...дальше то что? что предпочтительней и почему...
о боже) ну да ладно, пусть для простоты будут одинаковые плечи..и там и там 100...считай у нас форекс и CFD на эту суперволатильную акцию...дальше то что? что предпочтительней и почему...
Вам о другом говорят
Вам о другом говорят
мозги не парь мне только ладно...умник...о чем же это интересно другом..может это сказка пушкина про золотую рыбку просто не смог разобрать ....
он говорит о том что на форе за 100$ благодаря плечу он может купить гораздо больший объем чем на акциях с теми же 100$ при малентком плече...
посмотрите только на эту картинку) это дневные графики цен двух инструментов в % приращении
оранжевой линией изображен всеми любимый EURUSD...голубая линия - цены акций REAL IND INC
Волатильность сравнивается и оценивается после нормировки - MaxPrice = 2 * MinPrice.
мозги не парь мне только ладно...умник...о чем же это интересно другом..может это сказка пушкина про золотую рыбку просто не смог разобрать ....
он говорит о том что на форе за 100$ благодаря плечу он может купить гораздо больший объем чем на акциях с теми же 100$ при малентком плече...