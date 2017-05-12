волатильность как основной критерий выбора инструмента
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- Лавина
посмотрите только на эту картинку) это дневные графики цен двух инструментов
оранжевой линией изображен всеми любимый EURUSD...голубая линия - цены акций REAL IND INC
Наверно надо посчитать и сравнить какую прибыль можно получить на единицу вложенных средств в том и другом случае.
посмотрите только на эту картинку) это дневные графики цен двух инструментов в % приращении
оранжевой линией изображен всеми любимый EURUSD...голубая линия - цены акций REAL IND INC
Может, сначала масштабировать оба графика?
Или не надо, а?
Ну, как для посетителя и одного из аффффтара постов в ветках МО
Наверно надо посчитать и сравнить какую прибыль можно получить на единицу вложенных средств в том и другом случае.
зачем? получишь в соответствии с % прироста актива при одинаковыъ единицах объема
в то время как евра меняется на 1% давая тебе 1% прибыли от вложенных денег, цена акции меняется на 33% за тот же период... вот и вся математика
такой вопрос по фундаменталке для тех кто знает:
в какой день недели и в какую сессию в валютной паре скажем EURUSD самая высокая волатильность? кто нибудь это знает?
есть ли вообще такая статистика: зависимость волатильности от дней недели?
зачем? получишь в соответствии с % прироста актива при одинаковыъ единицах объема
в то время как евра меняется на 1% давая тебе 1% прибыли от вложенных денег, цена акции меняется на 33% за тот же период... вот и вся математика
такой вопрос по фундаменталке для тех кто знает:
в какой день недели и в какую сессию в валютной паре скажем EURUSD самая высокая волатильность? кто нибудь это знает?
есть ли вообще такая статистика: зависимость волатильности от дней недели?
такой вопрос по фундаменталке для тех кто знает:
в какой день недели и в какую сессию в валютной паре скажем EURUSD самая высокая волатильность? кто нибудь это знает?
есть ли вообще такая статистика: зависимость волатильности от дней недели?
зачем? получишь в соответствии с % прироста актива при одинаковыъ единицах объема
в то время как евра меняется на 1% давая тебе 1% прибыли от вложенных денег, цена акции меняется на 33% за тот же период... вот и вся математика
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