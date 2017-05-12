волатильность как основной критерий выбора инструмента

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посмотрите только на эту картинку) это дневные графики цен двух инструментов в % приращении

оранжевой линией изображен всеми любимый EURUSD...голубая линия - цены акций REAL IND INC


 
nowi:

посмотрите только на эту картинку) это дневные графики цен двух инструментов

оранжевой линией изображен всеми любимый EURUSD...голубая линия - цены акций REAL IND INC



Наверно надо посчитать и сравнить какую прибыль можно получить на единицу вложенных средств в том и другом случае.
 
nowi:

посмотрите только на эту картинку) это дневные графики цен двух инструментов в % приращении

оранжевой линией изображен всеми любимый EURUSD...голубая линия - цены акций REAL IND INC



Может, сначала масштабировать оба графика?

Или не надо, а?

Ну, как для посетителя и одного из аффффтара постов в ветках МО

 
Дмитрий:


Может, сначала масштабировать оба графика?



чем тебе процентный масштаб не нравится?

бока выискиваешь...ну ну 

вот тебе тот же график в абсолютных приращениях 


и логарифмов


 
khorosh:

Наверно надо посчитать и сравнить какую прибыль можно получить на единицу вложенных средств в том и другом случае.


зачем? получишь в соответствии с % прироста актива при одинаковыъ единицах объема

 в то время как евра меняется на 1% давая тебе 1% прибыли от вложенных денег, цена акции меняется на 33% за тот же период... вот и вся математика

 

такой вопрос по фундаменталке для тех кто знает:

в какой день недели и в какую сессию в валютной паре скажем EURUSD самая высокая волатильность? кто нибудь это знает?

есть ли вообще такая статистика: зависимость волатильности от дней недели?

 
nowi:


зачем? получишь в соответствии с % прироста актива при одинаковыъ единицах объема

 в то время как евра меняется на 1% давая тебе 1% прибыли от вложенных денег, цена акции меняется на 33% за тот же период... вот и вся математика

Имея такие прибыля 33% против 1%... о чем еще можно тут писать...да таким прибылям даже Соррос и Бафффет обзавидовались бы... 
 
nowi:

такой вопрос по фундаменталке для тех кто знает:

в какой день недели и в какую сессию в валютной паре скажем EURUSD самая высокая волатильность? кто нибудь это знает?

есть ли вообще такая статистика: зависимость волатильности от дней недели?

Скорее от лунного цикла будет зависеть и от психологии и страхов толпы...
 
nowi:

такой вопрос по фундаменталке для тех кто знает:

в какой день недели и в какую сессию в валютной паре скажем EURUSD самая высокая волатильность? кто нибудь это знает?

есть ли вообще такая статистика: зависимость волатильности от дней недели?

Пятница незначительно выше других дней
 
nowi:


зачем? получишь в соответствии с % прироста актива при одинаковыъ единицах объема

 в то время как евра меняется на 1% давая тебе 1% прибыли от вложенных денег, цена акции меняется на 33% за тот же период... вот и вся математика

Нужно учесть в расчёте плечи, они разные и это влияет.
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