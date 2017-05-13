В конкурсе трейдеров использовать реальные счета или демо ? - страница 3

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Vitaly Muzichenko:

Серьёзно?

Проверим может)))


 
Igor Volodin:

Ну делов-то. Через 2 минуты лидер по эквити улетит на 10 место.
Крут! :-)
Vitaly Muzichenko:

Серьёзно?

Проверим может)))


ОТЛИЧНО-  пошли споры !!!

обожаю ! 

 
Vladimir Suschenko:

Проголосовал вариант 3, проведение чемпионата на центовых счетах наложит определённые дополнительные специфические ограничения и требования к участникам.
Владимир,  уточните пожалуйста - какие ограничения ?
Большая просьба развернуть мысль более детально.
 
Igor Volodin:

А где-же минимально 10 позиций)
 
Vitaly Muzichenko:
А где-же минимально 10 позиций)
успеет
 
Олег avtomat:

Shock (здесь индивидуальное название) -- верно?

Ну, в общем то, конкурсные правила за многие годы в основном давно обкатаны в различных конторах, и если и отличаются, то лишь небольшими деталями.  Да и нет смысла выдумывать чего-то эдакого ;)

А вот расчёт рейтинга, на мой взгляд, выглядит не ахти... И вот здесь-то не помешало бы помыслить.

Да верно!
  • Оформить сигнал, в название сигнала обязательно писать  Shock (Contest Jul 2017)   - требование MQ

                   где Contest - может быть вашим текстом  просьба не превышать разумные пределы


Поддерживаю!

 
Олег avtomat:

В июле?  Не в июне?

ИЮЛЬ!

нужно успеть  подготовится - набрать участников

и есть желание найти спонсоров!

такие процессы требуют хотя бы немного времени

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

ИЮЛЬ!

нужно успеть  подготовится - набрать участников

и есть желание найти спонсоров!

такие процессы требуют хотя бы немного времени


Понятно. Значит, июль.
 
Yuriy Zaytsev:
Владимир,  уточните пожалуйста - какие ограничения ?
Большая просьба развернуть мысль более детально.
Чемпионат (в моём представлении) предполагает равные стартовые условия для всех. Если конкурсные счета участников будут у разных брокеров, то на результатах это может отразиться существенно (по не зависящим от участника обстоятельствам, к примеру в преддверии какой либо новости каждый брокер может на своё усмотрение менять/не менять величину спреда, плечо, минимальные стопы..., в моменты высокой волатильности будут иметь значение пинг торгового сервера и задержки исполнения торговых приказов, не исключены в принципе ситуации с некорректными котировками типа пропусков тиков, шпилек и прочих прелестей..). Есть, конечно же вариант открытия конкурсных счетов у одного брокера, но боюсь будет трудно достичь согласованности выбора брокера участниками, разве что осуществить "случайный" выбор из какого-то перечня наиболее предлагаемых участниками брокеров...

Если будет одобрен такой вариант с одним брокером для всех конкурсных счетов - то я за 2-й пункт голосования.

К условиям конкурса предлагаю ещё рассмотреть такое изменение-дополнение: разрешить участникам регистрировать по 2 конкурсных счёта, один хедж и один неттинг, мне кажется, это может добавить немножко интриги...
 
Vladimir Suschenko:
Чемпионат (в моём представлении) предполагает равные стартовые условия для всех. Если конкурсные счета участников будут у разных брокеров, то на результатах это может отразиться существенно (по не зависящим от участника обстоятельствам, к примеру в преддверии какой либо новости каждый брокер может на своё усмотрение менять/не менять величину спреда, плечо, минимальные стопы..., в моменты высокой волатильности будут иметь значение пинг торгового сервера и задержки исполнения торговых приказов, не исключены в принципе ситуации с некорректными котировками типа пропусков тиков, шпилек и прочих прелестей..). Есть, конечно же вариант открытия конкурсных счетов у одного брокера, но боюсь будет трудно достичь согласованности выбора брокера участниками, разве что осуществить "случайный" выбор из какого-то перечня наиболее предлагаемых участниками брокеров...

Если будет одобрен такой вариант с одним брокером для всех конкурсных счетов - то я за 2-й пункт голосования.

К условиям конкурса предлагаю ещё рассмотреть такое изменение-дополнение: разрешить участникам регистрировать по 2 конкурсных счёта, один хедж и один неттинг, мне кажется, это может добавить немножко интриги...
Это вполне штатные ситуации, и от них никуда не деться, их уже все прошли и о них знают, это так-же может влиять на месторасположение трейдера, кто-то торгует с Китая, а кто-то с Германии возле самого сервера поставщика(уже не равные условия). Каждый трейдер эти моменты учитывает в своей ТС, так что к выбору ДЦ это особо сильно не относиться. Если коротко, то все будут в одном и том-же рыночном положении, без каких либо преимуществ. Но и не нужно забывать о том, что в рынке есть не одна, а две позиции - вверх и вниз, и если кто-то заработает на волатильности, то кто-то потеряет, и потеряет не от того что плохое исполнение, а от того, что был не по пути с рынком. Так что всё штатно и предсказуемо.
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