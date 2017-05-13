В конкурсе трейдеров использовать реальные счета или демо ? - страница 3
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Серьёзно?
Проверим может)))
Ну делов-то. Через 2 минуты лидер по эквити улетит на 10 место.
Серьёзно?
Проверим может)))
ОТЛИЧНО- пошли споры !!!
обожаю !
Проголосовал вариант 3, проведение чемпионата на центовых счетах наложит определённые дополнительные специфические ограничения и требования к участникам.
Большая просьба развернуть мысль более детально.
А где-же минимально 10 позиций)
Shock (здесь индивидуальное название) -- верно?
Ну, в общем то, конкурсные правила за многие годы в основном давно обкатаны в различных конторах, и если и отличаются, то лишь небольшими деталями. Да и нет смысла выдумывать чего-то эдакого ;)
А вот расчёт рейтинга, на мой взгляд, выглядит не ахти... И вот здесь-то не помешало бы помыслить.
где Contest - может быть вашим текстом просьба не превышать разумные пределы
Поддерживаю!
В июле? Не в июне?
ИЮЛЬ!
нужно успеть подготовится - набрать участников
и есть желание найти спонсоров!
такие процессы требуют хотя бы немного времени
ИЮЛЬ!
нужно успеть подготовится - набрать участников
и есть желание найти спонсоров!
такие процессы требуют хотя бы немного времени
Понятно. Значит, июль.
Владимир, уточните пожалуйста - какие ограничения ?
Большая просьба развернуть мысль более детально.
Если будет одобрен такой вариант с одним брокером для всех конкурсных счетов - то я за 2-й пункт голосования.
К условиям конкурса предлагаю ещё рассмотреть такое изменение-дополнение: разрешить участникам регистрировать по 2 конкурсных счёта, один хедж и один неттинг, мне кажется, это может добавить немножко интриги...
Чемпионат (в моём представлении) предполагает равные стартовые условия для всех. Если конкурсные счета участников будут у разных брокеров, то на результатах это может отразиться существенно (по не зависящим от участника обстоятельствам, к примеру в преддверии какой либо новости каждый брокер может на своё усмотрение менять/не менять величину спреда, плечо, минимальные стопы..., в моменты высокой волатильности будут иметь значение пинг торгового сервера и задержки исполнения торговых приказов, не исключены в принципе ситуации с некорректными котировками типа пропусков тиков, шпилек и прочих прелестей..). Есть, конечно же вариант открытия конкурсных счетов у одного брокера, но боюсь будет трудно достичь согласованности выбора брокера участниками, разве что осуществить "случайный" выбор из какого-то перечня наиболее предлагаемых участниками брокеров...
Если будет одобрен такой вариант с одним брокером для всех конкурсных счетов - то я за 2-й пункт голосования.
К условиям конкурса предлагаю ещё рассмотреть такое изменение-дополнение: разрешить участникам регистрировать по 2 конкурсных счёта, один хедж и один неттинг, мне кажется, это может добавить немножко интриги...