Стрелочный индикатор и ObjectsTotal()
Здравствуйте. Есть стрелочный индикатор. Устанавливаю индикатор на график в OnInit(). На каждой свече в OnTick() вывожу:
И мне КАЖДЫЙ алерт выдает 0. Хотя стрелочек на графике много. Почему такое происходит?
Потому, что вызов функции у Вас с ошибкой. Нужно, как минимум задать идентификатор графика (ObjectsTotal):
int ObjectsTotal( long chart_id, // идентификатор графика int sub_window=-1, // индекс окна int type=-1 // тип объекта );
Потому, что вызов функции у Вас с ошибкой. Нужно, как минимум задать идентификатор графика (ObjectsTotal):
Задал идентификатор графика "0", выдает следующую ошибку:
Кстати, сколько программирую на MQL4, первый раз такую вижу)
А, если задаю идентификор равный "1", то Алерты также выдают только "0".
Задал идентификатор графика "0", выдает следующую ошибку:
Кстати, сколько программирую на MQL4, первый раз такую вижу)
А, если задаю идентификор равный "1", то Алерты также выдают только "0".
Вы написали в раздел MQL5 чем запутали меня. Все вопросы по старому терминалу нужно размещать только в одном разделе: MQL4 и MetaTrader 4
Вы написали в раздел MQL5 чем запутали меня. Все вопросы по старому терминалу нужно размещать только в одном разделе: MQL4 и MetaTrader 4
Я как раз и написал в разделе MQL4 и MetaTrader4, это Вы заблудились :)
Здравствуйте. Есть стрелочный индикатор. Устанавливаю индикатор на график в OnInit(). На каждой свече в OnTick() вывожу:
И мне КАЖДЫЙ алерт выдает 0. Хотя стрелочек на графике много. Почему такое происходит?
Я как раз и написал в разделе MQL4 и MetaTrader4, это Вы заблудились :)
Неа, Вы написали в общем разделе, а потом Вашу тему перенесли уже в раздел старого терминала. В следующий раз внимательнее, пожалуйста.
Потому, что индикатор не рисует объектами. Он рисует через свои буферы. А вот тип рисования буфера задаётся в индикаторе - линия, стрелки, гистограмма..., и т.д...
А подскажите, я могу как-то определить стрелочка в каком направлении(вверх или вниз) рисуется на первом баре?
Неа, Вы написали в общем разделе, а потом Вашу тему перенесли уже в раздел старого терминала. В следующий раз внимательнее, пожалуйста.
Ок)
А подскажите, я могу как-то определить стрелочка в каком направлении(вверх или вниз) рисуется на первом баре?
Посмотрите в настройках индикатора цвет его буферов.
Например: буфер 0 имеет синий цвет, буфер 1 - красный. Не видя вашего индикатора, можно предположить, что синий - стрелка на покупку, красный - на продажу.
Далее смотрите первый бар.
Если значение буфера 0 индикатора на первом баре (предположительно на покупку(стрелка вверх)) не равно нулю и не равно пустому значению (EMPTY_VALUE), то значит это стрелка вверх (на покупку).
Если значение буфера 1 индикатора на первом баре (предположительно на продажу(стрелка вниз)) не равно нулю и не равно пустому значению (EMPTY_VALUE), то значит это стрелка вниз (на продажу).
И не забывайте, что это лишь мои предположения, так как индикатора вашего я в глаза не видел.
Посмотрите в настройках индикатора цвет его буферов.
Например: буфер 0 имеет синий цвет, буфер 1 - красный. Не видя вашего индикатора, можно предположить, что синий - стрелка на покупку, красный - на продажу.
Далее смотрите первый бар.
Если значение буфера 0 индикатора на первом баре (предположительно на покупку(стрелка вверх)) не равно нулю и не равно пустому значению (EMPTY_VALUE), то значит это стрелка вверх (на покупку).
Если значение буфера 1 индикатора на первом баре (предположительно на продажу(стрелка вниз)) не равно нулю и не равно пустому значению (EMPTY_VALUE), то значит это стрелка вниз (на продажу).
И не забывайте, что это лишь мои предположения, так как индикатора вашего я в глаза не видел.
Вопрос решился. Спасибо за помощь!
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Здравствуйте. Есть стрелочный индикатор. Устанавливаю индикатор на график в OnInit(). На каждой свече в OnTick() вывожу:
И мне КАЖДЫЙ алерт выдает 0. Хотя стрелочек на графике много. Почему такое происходит?