Out Of Range
Igor Knyazkov:Потому, что массив объявлен нулевой длинны. Перед заполнением массива надо его размер увеличить на 1.
double values[];Почему выдает ошибку "Out of range"?
int OnInit()
{
values[0]=0.1;
Alert(values[0]);
return INIT_SUCCEEDED;
}
int OnInit()
{
values[0]=0.1;
Alert(values[0]);
return INIT_SUCCEEDED;
}
ArrayResize(values, ArraySize(values)+1));
Alexey Viktorov:Спасибо за помощь! А, разве, я объявил не динамический массив?
Потому, что массив объявлен нулевой длинны. Перед заполнением массива надо его размер увеличить на 1.
Потому, что массив объявлен нулевой длинны. Перед заполнением массива надо его размер увеличить на 1.
ArrayResize(values, ArraySize(values)+1));
Igor Knyazkov:Динамической, но нулевой длинны. Это-же не индикаторный буфер.
Спасибо за помощь! А, разве, я объявил не динамический массив?
Спасибо за помощь! А, разве, я объявил не динамический массив?
Alexey Viktorov:Понял.
Динамической, но нулевой длинны. Это-же не индикаторный буфер.
Динамической, но нулевой длинны. Это-же не индикаторный буфер.
Igor Knyazkov:Выдает array out of range - массив за пределами размерности
double values[];Почему выдает ошибку "Out of range"?
values[0]=0.1;
values[0]=0.1;
double values[];
Alert("Размер массива = ",ArraySize(values)); // Так понятнее
Alert("Размер массива = ",ArraySize(values)); // Так понятнее
LRA:
Выдает array out of range - массив за пределами размерности
Выдает array out of range - массив за пределами размерности
double values[];
Alert("Размер массива = ",ArraySize(values)); // Так понятнее
Alert("Размер массива = ",ArraySize(values)); // Так понятнее
напишите так
double values[1];
values[0]=0.1;
values[0]=0.1;
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int OnInit()
{
values[0]=0.1;
Alert(values[0]);
return INIT_SUCCEEDED;
}