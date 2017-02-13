Out Of Range

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double values[];

int OnInit()
{
  
values[0]=0.1;
Alert(values[0]);
return INIT_SUCCEEDED;

}
Почему выдает ошибку "Out of range"?
 
Igor Knyazkov:
double values[];

int OnInit()
{
  
values[0]=0.1;
Alert(values[0]);
return INIT_SUCCEEDED;

}
Почему выдает ошибку "Out of range"?
Потому, что массив объявлен нулевой длинны. Перед заполнением массива надо его размер увеличить на 1.

ArrayResize(values, ArraySize(values)+1));
 
Alexey Viktorov:
Потому, что массив объявлен нулевой длинны. Перед заполнением массива надо его размер увеличить на 1.

ArrayResize(values, ArraySize(values)+1));
Спасибо за помощь! А, разве, я объявил не динамический массив? 
 
Igor Knyazkov:
Спасибо за помощь! А, разве, я объявил не динамический массив? 
Динамической, но нулевой длинны. Это-же не индикаторный буфер.
 
Alexey Viktorov:
Динамической, но нулевой длинны. Это-же не индикаторный буфер.
Понял.
[Удален]  
Igor Knyazkov:
double values[];
values[0]=0.1;
Почему выдает ошибку "Out of range"?
Выдает array out of range - массив за пределами размерности
  double values[];
  Alert("Размер массива = ",ArraySize(values)); // Так понятнее
 
LRA:
Выдает array out of range - массив за пределами размерности
  double values[];
  Alert("Размер массива = ",ArraySize(values)); // Так понятнее

напишите так

double values[1];
values[0]=0.1;
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