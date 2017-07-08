Бета-тестирование MetaTrader 4 build 1071 - страница 2
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Ну и совсем хорошо было бы, если есть свои тиковые файлы, чтобы подгружать их и формировать fxt файл. Иначе вы толкаете народ к пользованию платной ограниченной и глючноватой программой корысных умельцев.
Да это Вы поддерживаете "старое" в своих подходах. Ну нету МТ5 у моих брокеров (я на многих торгую) и только у одного есть МТ5 - то есть у Альпари.
Вы ведь работаете с брокером, а не с нами, не правда ли?
И именно ваш брокер не дает вам того, что вам нужно. Но вместо того, чтобы требовать это у брокера, вы приходите к нам и уверенно требуете. Это самообман.
Вы ведь работаете с брокером, а не с нами, не правда ли?
И именно ваш брокер не дает вам того, что вам нужно. Но вместо того, чтобы требовать это у брокера, вы приходите к нам и уверенно требуете. Это самообман.
Ренат. Еще раз повторяю. Мы трейдеры, не можем отказаться от МТ4, пока в МТ5 не будем иметь копию данных на которых торгуем. Потому, что кормимся с этого. А брокеры быстро подстраиваются под трейдеров. Дайте возможность для начала тестировать и торговать на МТ5 на тех же данных, что и в МТ4 и продажа МТ5 у Вас потихоньку скорее всего сдвинется с места.
Наша позиция неизменна.
Кто остается на старом, тот сам виноват. Нам надоело объяснять простые истины, время уговоров давно закончилось.
Наша позиция неизменна.
Кто остается на старом, тот сам виноват. Нам надоело объяснять простые истины, время уговоров давно закончилось.
Наша позиция неизменна.
Кто остается на старом, тот сам виноват. Нам надоело объяснять простые истины, время уговоров давно закончилось.
А можно поинтересоваться, почему сбербанк не взял МТ5?
А можно поинтересоваться, почему сбербанк не взял МТ5?