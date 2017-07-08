Бета-тестирование MetaTrader 4 build 1071 - страница 2

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ANG3110:

Ну и совсем хорошо было бы, если есть свои тиковые файлы, чтобы подгружать их и формировать fxt файл. Иначе вы толкаете народ к пользованию платной ограниченной и глючноватой программой корысных умельцев.

Это правда многих лет.
 
ANG3110:

Да это Вы поддерживаете "старое" в своих подходах. Ну нету МТ5 у моих брокеров (я на многих торгую) и только у одного есть МТ5 - то есть у Альпари.

Вы ведь работаете с брокером, а не с нами, не правда ли?

И именно ваш брокер не дает вам того, что вам нужно. Но вместо того, чтобы требовать это у брокера, вы приходите к нам и уверенно требуете. Это самообман.

 
Renat Fatkhullin:

Вы ведь работаете с брокером, а не с нами, не правда ли?

И именно ваш брокер не дает вам того, что вам нужно. Но вместо того, чтобы требовать это у брокера, вы приходите к нам и уверенно требуете. Это самообман.

Ренат. Еще раз повторю. Мы трейдеры, не можем отказаться от МТ4, пока в МТ5 не будем иметь копию данных на которых торгуем. Потому, что кормимся с этого. А брокеры быстро подстраиваются под трейдеров. Дайте возможность для начала тестировать и торговать на МТ5 на тех же данных, что и в МТ4 и продажа МТ5 у Вас потихоньку скорее всего сдвинется с места.
 
ANG3110:
Ренат. Еще раз повторяю. Мы трейдеры, не можем отказаться от МТ4, пока в МТ5 не будем иметь копию данных на которых торгуем. Потому, что кормимся с этого. А брокеры быстро подстраиваются под трейдеров. Дайте возможность для начала тестировать и торговать на МТ5 на тех же данных, что и в МТ4 и продажа МТ5 у Вас потихоньку скорее всего сдвинется с места.

Наша позиция неизменна.

Кто остается на старом, тот сам виноват. Нам надоело объяснять простые истины, время уговоров давно закончилось.

 
Renat Fatkhullin:

Наша позиция неизменна.

Кто остается на старом, тот сам виноват. Нам надоело объяснять простые истины, время уговоров давно закончилось.

Старое - мировоззренчески это фактически и есть МТ5. Поскольку в нем нету того, на чем мы торгуем. В МТ5 сейчас ограничение на подгрузку данных - что делает его похожим на старые программы типа TradeStacion. Новые более гибкие все в этом смысле (PTMC, сTrader, Ninjatrader, WLD) более свободные и имеют подгрузку сторонних данных. Идея с синхронизацией котировок с сервером, в МТ5 выполнена неудачно и негибко. Постарайтесь понять это. Спокойно не предвзято. Без лозунгов и борьбы за свое мнение. Ведь по факту перечисленные программы - они уступают МТ5 и даже во многом МТ4, но их берут, а МТ5 уже много лет не берут. Причину я Вам описал. Дело в Вас, возможно даже лично в Вас Ренат.
 
Нумерологи давно ждут MT5 build 1600.
 
Renat Fatkhullin:

Наша позиция неизменна.

Кто остается на старом, тот сам виноват. Нам надоело объяснять простые истины, время уговоров давно закончилось.

А можно поинтересоваться, почему сбербанк не взял МТ5?


 
Сто раз уже обьяснял, что мир(миллионы трейдеров) за платформами, где все есть по умолчанию. И бесконечные тики и минутные бары. И все это есть в МТ5.

А вы все про закачку своих тиков, да еще прямо бредите про другие платформы, где все исходно урезано.

Самообман в полный рост, короче.
 
Alexey Viktorov:

А можно поинтересоваться, почему сбербанк не взял МТ5?

Вести дела с ними себе дороже.
 
Renat Fatkhullin:

Самообман в полный рост, короче.
Вот я лично в частности торгую на FXOpen и где в МТ5 минутки и тики от FXOpen? Я так же торгую на Alpari ECN.pro - и где в МТ5 минутки и тики от Alpari ECN.pro? Данные с вашего демо-сервера это просто для проверки, так как они далеки от реальных и не годятся для разработки реальных экспертов. Вы саму идею Ренат провозглашаете вроде правильную, но реально именно Вы находитесь в самообмане, потому что вы видите в МТ5 все эти минутки и тики нужные для торговли и тестов, а никто кроме вас их не видит.
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