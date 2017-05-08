MT5 вылетает при запуске

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Добрый день 


МТ5 при запуске открывается а через 20-30 секунд вылетает
Пробовал разные билды  результат один и тот же
Пользовался год назад все работало великолепно на данном компьютере  
Все способы которые тут описывали испробовал
отключил антивирус, снес все кодаки, почистил все что можно в том числе и реестр
как не странно МТ4 работает великолепно 

Выкладываю лог в папке Crashes
Заранее большое спасибо

Файлы:
MT5CLW.txt  113 kb
 
Напишите в сервис деск с этим логом (ссылка в вашем профиле).
 
Попробуйте обновить драйверы графической карты Nvidia 
 
Renat Fatkhullin:
Попробуйте обновить драйверы графической карты Nvidia 

Обновил дравера для карты результат тот же.
 
xxxmaster:

Обновил дравера для карты результат тот же.

Проблема явно в драйверах, так как падает в setDeviceHandle (nvd3d9wrap.dll). Причем версия 10.18.13.5362 указывает на 2015 год примерно.

Вы привели креш от вебинсталлера (его часть для деинсталляции) платформы MetaTrader 4, а не MetaTrader 5: C:\Program Files\Alpari Limited MT4\uninstall.exe - вы вызывали деинсталляцию?

Попробуйте:

  1. поставить все апдейты Windows, перезагрузить компьютер
  2. поставить все апдейты драйверов, включая графиескую карту
  3. скачать последнюю версию MetaTrader 5 и инсталлировать поверх предыдущей версии (все настройки сохранятся)
  4. посмотреть логи MetaTrader 5 - там много чего пишется
[Удален]  

Проверить температуру видеокарты и остального железа, почистить от пыли ... Не программами едиными :)

P.S. Убрать разгон если он есть.

 

Большое спасибо за помощь 

1.Скачал все обновление для ОС  перезагрузил
2. Обновил все драйвера видео карт Intel и Nvideo перезагрузил
3. Скачал последнюю версию 
Результат тот же
В папке Crashes пусто 

Логи выкладываю

Файлы:
20170508.log  98 kb
 
Удалите все *.chr в %datafolder%\MQL5\Profiles\Default - может глючный индикатор или эксперт на чарте висит и крешит систему
[Удален]  
xxxmaster:

Добрый день 


МТ5 при запуске открывается а через 20-30 секунд вылетает
Пробовал разные билды  результат один и тот же
Пользовался год назад все работало великолепно на данном компьютере  
Все способы которые тут описывали испробовал
отключил антивирус, снес все кодаки, почистил все что можно в том числе и реестр
как не странно МТ4 работает великолепно 

Выкладываю лог в папке Crashes
Заранее большое спасибо


Мало-ли?


 
Nikolay Gaylis:


Мало-ли?



У меня ноут работает отлично.

Вентилятор автоматически запускается

[Удален]  
xxxmaster:


У меня ноут работает отлично.

Вентилятор автоматически запускается


)
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