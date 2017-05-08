MT5 вылетает при запуске
Попробуйте обновить драйверы графической карты Nvidia
Обновил дравера для карты результат тот же.
Обновил дравера для карты результат тот же.
Проблема явно в драйверах, так как падает в setDeviceHandle (nvd3d9wrap.dll). Причем версия 10.18.13.5362 указывает на 2015 год примерно.
Вы привели креш от вебинсталлера (его часть для деинсталляции) платформы MetaTrader 4, а не MetaTrader 5: C:\Program Files\Alpari Limited MT4\uninstall.exe - вы вызывали деинсталляцию?
Попробуйте:
- поставить все апдейты Windows, перезагрузить компьютер
- поставить все апдейты драйверов, включая графиескую карту
- скачать последнюю версию MetaTrader 5 и инсталлировать поверх предыдущей версии (все настройки сохранятся)
- посмотреть логи MetaTrader 5 - там много чего пишется
Проверить температуру видеокарты и остального железа, почистить от пыли ... Не программами едиными :)
P.S. Убрать разгон если он есть.
Большое спасибо за помощь
1.Скачал все обновление для ОС перезагрузил
2. Обновил все драйвера видео карт Intel и Nvideo перезагрузил
3. Скачал последнюю версию
Результат тот же
В папке Crashes пусто
Логи выкладываю
Добрый день
МТ5 при запуске открывается а через 20-30 секунд вылетает
Пробовал разные билды результат один и тот же
Пользовался год назад все работало великолепно на данном компьютере
Все способы которые тут описывали испробовал
отключил антивирус, снес все кодаки, почистил все что можно в том числе и реестр
как не странно МТ4 работает великолепно
Выкладываю лог в папке Crashes
Заранее большое спасибо
Мало-ли?
Мало-ли?
У меня ноут работает отлично.
Вентилятор автоматически запускается
У меня ноут работает отлично.
Вентилятор автоматически запускается
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Добрый день
МТ5 при запуске открывается а через 20-30 секунд вылетает
Пробовал разные билды результат один и тот же
Пользовался год назад все работало великолепно на данном компьютере
Все способы которые тут описывали испробовал
отключил антивирус, снес все кодаки, почистил все что можно в том числе и реестр
как не странно МТ4 работает великолепно
Выкладываю лог в папке Crashes
Заранее большое спасибо