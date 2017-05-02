Использование устаревшего формата MQL4 в CodeBase и, наверное, маркете - страница 3
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Не помню...))))
Да, с праздников всех. Сегодня это... день суслика и день гавайских танцев.
Не знаю о гавайских, но наши танцуют
Мы тоже уже танцуем ))) - https://youtu.be/jvwOCScf8qI
Мы тоже уже танцуем ))) - https://youtu.be/jvwOCScf8qI
Зажигательно
Правильней действовать с направляющим в нужное русло уклоном , при приеме и проверке кода , по отечески мягко - но настойчиво - сообщать автору кода , что устаревший синтаксис лучше заменить на новый стиль int OnInit() , void OnDeinit(const int reason), void OnTick() , при этом добавить #property strict
---
На так жестко - взять и ЗАПРЕТИТЬ. Запреты , они если помните борьбу с алкоголем 1985 год - привели к вырубке виноградников, появлению суррогатов, и даже к употреблению боярышника.Не надо хватать человека и тащить в распределитель - если он вдруг закурил в неположенном месте - можно вежливо но настойчиво попросить.
Правильней действовать с направляющим в нужное русло уклоном , при приеме и проверке кода , по отечески мягко - но настойчиво - сообщать автору кода , что устаревший синтаксис лучше заменить на новый стиль int OnInit() , void OnDeinit(const int reason), void OnTick() , при этом добавить #property strict
---
На так жестко - взять и ЗАПРЕТИТЬ. Запреты , они если помните борьбу с алкоголем 1985 год - привели к вырубке виноградников, появлению суррогатов, и даже к употреблению боярышника.Не надо хватать человека и тащить в распределитель - если он вдруг закурил в неположенном месте. Можно вежливо попросить.
Юрий, я уже не первый раз замечаю что тебе трудно возражать. Но ведь по сути получится то-же самое. Мягкая рекомендация равносильна жёсткой, она одинаково отказывает, но будет-ли мягкая рекомендация носить формат правил. Не будет-ли расценено это как придирки модератора. А если это будет зафиксировано в правилах, это будет тот-же отказ и та-же рекомендация. А этот отрывок из фильма очень здорово показывает как игнорируются мягкие рекомендации. А точней, как в ответ на мягкую рекомендацию можно мягко послать...
Наверное я действительно подобрал неудачное выражение, о чём Артём сказал в первом-же ответе... но уже не исправить.
Не важно как назвать и как отказать, важно не плодить такой код. Ведь частенько в ответах на вопросы посылают почитать коды из CodeBase, а там такое...
Что-же касается алкоголя, то могу вспомнить 1972-1974 год когда я служил в СА и там однажды попробовал тройной одеколон. Так-что пили всё что горит задолго до вырубки виноградников. А про самогон вообще говорить страшно, как давно его начали гнать. И далеко не любой самогон можно назвать суррогатом... А никогда не слышал как отжимали клей БФ2 и пили эту гадость...
Юрий, я уже не первый раз замечаю что тебе трудно возражать. Но ведь по сути получится то-же самое. Мягкая рекомендация равносильна жёсткой, она одинаково отказывает, но будет-ли мягкая рекомендация носить формат правил. Не будет-ли расценено это как придирки модератора. А если это будет зафиксировано в правилах, это будет тот-же отказ и та-же рекомендация. А этот отрывок из фильма очень здорово показывает как игнорируются мягкие рекомендации. А точней, как в ответ на мягкую рекомендацию можно мягко послать...
Наверное я действительно подобрал неудачное выражение, о чём Артём сказал в первом-же ответе... но уже не исправить.
Не важно как назвать и как отказать, важно не плодить такой код. Ведь частенько в ответах на вопросы посылают почитать коды из CodeBase, а там такое...
Что-же касается алкоголя, то могу вспомнить 1972-1974 год когда я служил в СА и там однажды попробовал тройной одеколон. Так-что пили всё что горит задолго до вырубки виноградников. А про самогон вообще говорить страшно, как давно его начали гнать. И далеко не любой самогон можно назвать суррогатом... А никогда не слышал как отжимали клей БФ2 и пили эту гадость...
Да вполне нормально и правильно описал. Можно - можно возражать, я с разумными доводам легко соглашаюсь. Но важно отметить, что все равно действовать лучше "по отечески мягко" , без фанатизма. Кстати в CodeBase порой встречаются очень неплохие исходники и в статьях тоже.
Про БФ2 тоже только слышал, насчет тройного - не могу ничего сказать, тут специалистом не являюсь, даже на любительском уровне нет опыта.
А самогон, "настоящий" , который делают "для себя", гораздо лучше любой официальной продукции, хотя и тут не специалист.
Да и вообще то с некоторой помощью , у меня сейчас идет процесс очищения.