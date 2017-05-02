Использование устаревшего формата MQL4 в CodeBase и, наверное, маркете - страница 3

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Да, с праздников всех. Сегодня это... день суслика и день гавайских танцев.
 
Alexey Viktorov:
Не помню...))))
Вчерась праздновал.
 
Dmitry Fedoseev:
Да, с праздников всех. Сегодня это... день суслика и день гавайских танцев.
Не знаю о гавайских, но наши танцуют
 
Alexey Viktorov:
Не знаю о гавайских, но наши танцуют

Мы тоже уже танцуем ))) - https://youtu.be/jvwOCScf8qI               

 
Andrei Fandeev:

Мы тоже уже танцуем ))) - https://youtu.be/jvwOCScf8qI               


Зажигательно
 
А какая разница ? Все равно, код из Кодебазы надо всегда контролировать и проверять... Все эти мелочи, соответственно, исправляются.
 
Alexey Viktorov:
  • 48% Запретить.
    (19)
  • 40% Оставить.
    (16)
  • 12% Я не программист, мне до лампочки.
    (5)

Правильней действовать с направляющим в нужное русло уклоном ,  при приеме и проверке кода  ,   по отечески мягко  - но настойчиво - сообщать автору кода , что устаревший синтаксис лучше заменить на новый стиль int OnInit() ,  void OnDeinit(const int reason), void OnTick() ,  при этом добавить #property strict

---

На так жестко  -  взять и ЗАПРЕТИТЬ.  Запреты , они если помните борьбу с алкоголем 1985 год  - привели к  вырубке  виноградников, появлению суррогатов, и даже к употреблению боярышника. 

Не надо хватать человека и тащить в распределитель - если он вдруг закурил в неположенном месте - можно вежливо но настойчиво попросить.


 
Yuriy Zaytsev:

Правильней действовать с направляющим в нужное русло уклоном ,  при приеме и проверке кода  ,   по отечески мягко  - но настойчиво - сообщать автору кода , что устаревший синтаксис лучше заменить на новый стиль int OnInit() ,  void OnDeinit(const int reason), void OnTick() ,  при этом добавить #property strict

---

На так жестко  -  взять и ЗАПРЕТИТЬ.  Запреты , они если помните борьбу с алкоголем 1985 год  - привели к  вырубке  виноградников, появлению суррогатов, и даже к употреблению боярышника. 

Не надо хватать человека и тащить в распределитель - если он вдруг закурил в неположенном месте. Можно вежливо попросить.


Юрий, я уже не первый раз замечаю что тебе трудно возражать. Но ведь по сути получится то-же самое. Мягкая рекомендация равносильна жёсткой, она одинаково отказывает, но будет-ли мягкая рекомендация носить формат правил. Не будет-ли расценено это как придирки модератора. А если это будет зафиксировано в правилах, это будет тот-же отказ и та-же рекомендация. А этот отрывок из фильма очень здорово показывает как игнорируются мягкие рекомендации. А точней, как в ответ на мягкую рекомендацию можно мягко послать...

Наверное я действительно подобрал неудачное выражение, о чём Артём сказал в первом-же ответе... но уже не исправить.

Не важно как назвать и как отказать, важно не плодить такой код. Ведь частенько в ответах на вопросы посылают почитать коды из CodeBase, а там такое...


Что-же касается алкоголя, то могу вспомнить 1972-1974 год когда я служил в СА и там однажды попробовал тройной одеколон. Так-что пили всё что горит задолго до вырубки виноградников. А про самогон вообще говорить страшно, как давно его начали гнать. И далеко не любой самогон можно назвать суррогатом... А никогда не слышал как отжимали клей БФ2 и пили эту гадость...

 
Alexey Viktorov:

Юрий, я уже не первый раз замечаю что тебе трудно возражать. Но ведь по сути получится то-же самое. Мягкая рекомендация равносильна жёсткой, она одинаково отказывает, но будет-ли мягкая рекомендация носить формат правил. Не будет-ли расценено это как придирки модератора. А если это будет зафиксировано в правилах, это будет тот-же отказ и та-же рекомендация. А этот отрывок из фильма очень здорово показывает как игнорируются мягкие рекомендации. А точней, как в ответ на мягкую рекомендацию можно мягко послать...

Наверное я действительно подобрал неудачное выражение, о чём Артём сказал в первом-же ответе... но уже не исправить.

Не важно как назвать и как отказать, важно не плодить такой код. Ведь частенько в ответах на вопросы посылают почитать коды из CodeBase, а там такое...


Что-же касается алкоголя, то могу вспомнить 1972-1974 год когда я служил в СА и там однажды попробовал тройной одеколон. Так-что пили всё что горит задолго до вырубки виноградников. А про самогон вообще говорить страшно, как давно его начали гнать. И далеко не любой самогон можно назвать суррогатом... А никогда не слышал как отжимали клей БФ2 и пили эту гадость...

Да  вполне нормально и правильно описал. Можно - можно возражать,  я с разумными  доводам  легко соглашаюсь. Но  важно  отметить, что все равно действовать лучше "по отечески мягко" , без фанатизма.  Кстати в  CodeBase  порой встречаются очень неплохие исходники и в статьях тоже.

Про БФ2 тоже только слышал, насчет тройного - не могу ничего сказать,  тут специалистом не являюсь, даже на любительском уровне нет опыта.
А самогон, "настоящий" , который делают  "для себя", гораздо лучше любой официальной продукции, хотя и тут не специалист.

Да и вообще то с некоторой помощью , у меня сейчас идет процесс очищения.

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