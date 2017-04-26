Индикаторный буфер возвращает ноли, помогите разобраться
1. Накидываем индикатор на график, смотрим в окно "DataWindow" - а там нули:
2. Так сколько же буферов в индикаторе? И сколько в индикаторе графических серий?
1. Накидываем индикатор на график, смотрим в окно "DataWindow" - а там нули:
2. Так сколько же буферов в индикаторе? И сколько в индикаторе графических серий?
2 буфа, нет графических серий т.к. они не нужны, это просто обменник.. странно, а через Print() показывает что буфер не пустой (в самом индикаторе)
2-й буф пока не смотрим, с 0-м не могу понять
2 буфа, нет графических серий т.к. они не нужны, это просто обменник.. странно, а через Print() показывает что буфер не пустой
Если массив будет буфером для данных - он должен помечаться как INDICATOR_DATA, если это будет расчётный буфер - используется для промежуточных вычислений - он должен помечаться как INDICATOR_CALCULATIONS.
Хоть это обменник, хоть разменник нужно обрабатывать первый запуск (prev_calculate==0).
Так как буферы БУДУТ помечены как INDICATOR_DATA и как INDICATOR_CALCULATIONS, то не нужно (даже более того - это нельзя) делать ArrayResize над ИНДИКАТОРНЫМИ буферами.
Если массив будет буфером для данных - он должен помечаться как INDICATOR_DATA, если это будет расчётный буфер - используется для промежуточных вычислений - он должен помечаться как INDICATOR_CALCULATIONS.
Хоть это обменник, хоть разменник нужно обрабатывать первый запуск (prev_calculate==0).
Так как буферы БУДУТ помечены как INDICATOR_DATA и как INDICATOR_CALCULATIONS, то не нужно (даже более того - это нельзя) делать ArrayResize над ИНДИКАТОРНЫМИ буферами.
Да его хоть как не помечай он все равно ноли возвращает
Все разобрался, нужно сделать ArraySetAsSeries(PricesBuffer,true); и массив price тоже :)
INDICATOR_DATA не обязательно делать, он все равно возвращает значения
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Совсем мало работал с индикаторами, поэтому не могу понять в чем бага. Строится индикатор RSI по хэндлу другого индикатора, который возвращает модифицированные цены. Так вот индикатор RSIscaled по 0 буферу возвращает ноли при обращении к нему из эксперта, хотя буфер не пустой..
Код индикатора:
Код эксперта, вызывающего индикатор: