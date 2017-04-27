ОФЗ для физических лиц? - страница 3
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Да конечно ничего, фигня какая. Целый город преступников.
Прям целый город? Все до одного?
На сколько безопасно в России - с подростками пообщайтесь, или вспомните свои молодые годы.
Прям целый город? Все до одного?
На сколько безопасно в России - с подростками пообщайтесь, или вспомните свои молодые годы.
У нас малолетние дауны не ходят с дробовиками в школу. И даже нормальные люди не ходят.
Вообще, на месте спец служб я бы проверил Юрия, слишком он активно поносит Россию, случайно не платят ему там за бугром за это? А может быть и Вам платят? В чем удовольствие поносить место где живёшь?
Если в ЛЮБОЙ ветке появляется дик - начинается политический срач.
Если в ЛЮБОЙ ветке появляется дик - начинается политический срач.
Слышь.... Про политиков в этой теме не я начал.
У нас малолетние дауны не ходят с дробовиками в школу. И даже нормальные люди не ходят.
Вообще, на месте спец служб я бы проверил Юрия, слишком он активно поносит Россию, случайно не платят ему там за бугром за это? А может быть и Вам платят? В чем удовольствие поносить место где живёшь?
Есть те, кому не нравится и вместо пиз*ежа делают что то для исправления ситуации. А есть те, кто просто пи*дят. Разницу ощущаете?
Просто демонстрировать недовольство (и особенно при этом живя там) - недостаточно.
У нас малолетние дауны не ходят с дробовиками в школу. И даже нормальные люди не ходят.
Вообще, на месте спец служб я бы проверил Юрия, слишком он активно поносит Россию, случайно не платят ему там за бугром за это? А может быть и Вам платят? В чем удовольствие поносить место где живёшь?
Вы плохо за новостями следите, у нас тоже бывают случаи необычайные.
Сударь, а Вам какое дело до того, какие у кого доходы в России? А?
Россия далеко не на первом месте по разрыву доходов у населения. Или соринки в глазах других покоя не дают, когда у самого бревно застряло?
Думаете в США не воруют? Да там не воруют, а грабят, причем в планетарных масштабах, они целые страны обирают до нитки, причем все деньги со всего мира стекаются в одни руки. Вам бы сударь более внимательно нужно изучить устройство мировой экономики, глядишь и бред перестанете нести.
Тоже воруют , но чуть аккуратней и умней. И не только в США , вон Южная Корея - Президенту капец настал - суд - тюрьма , умолчать коррупцию на гос уровне сложней, пресса не зажата в руках одного клана, контроль в системе явно лучше. То что "грабят" и кидают гуманитарные бомбы , тут согласен очень нехорошо и многим это не нравится. Но мир так устроен - кто сильней - тот и прав, кто победил - тот историю под себя и переписал, кто сильней тот и собирает урожай "зеленых". Природа устроена так же, хищник - поел, всем спокойно и хорошо, а проголодался - пипец - надо валить в сторону и прятаться. А в условиях кризиса, это как голодная акула на мелководье - среди мелкой но вкусной рыбы.
Вообще мы о том - куда вложить свободные средства в условиях нынешних - и этот разговор не катит , без очень честной фразы нашего уважаемого премьера : "ДЕНЕГ НЕТ" и нужно "ДЕРЖАТЬСЯ", т.е. нужно сдерживаться в своих желания, ведь скоро у него уже не будет хватать бюджетных средств на горничных, на охранников, на содержание тех самых объектов.
В общем фраза явно настораживает - вкладываться опасно, ибо вложишься а тебе на утро скажут , ваши средства заморожены на 15 или 20 лет под гарантии государства - как это уже бывало.
В общем фраза явно настораживает - вкладываться опасно, ибо вложишься а тебе на утро скажут , ваши средства заморожены на 15 или 20 лет под гарантии государства - как это уже бывало.
Дак не вкладывайтесь в нашу экономику, вкладывайтесь в свою - не куда там вкладываться что ли? - Илону вот деньги нужны.
А мы уж тут сами разберёмся, куда нам вкладываться.
У нас малолетние дауны не ходят с дробовиками в школу. И даже нормальные люди не ходят.