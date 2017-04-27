ОФЗ для физических лиц? - страница 3

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Andrey Dik:
Да конечно ничего, фигня какая. Целый город преступников.


Прям целый город? Все до одного?

На сколько безопасно в России - с подростками пообщайтесь, или вспомните свои молодые годы.

 
Dmitry Fedoseev:


Прям целый город? Все до одного?

На сколько безопасно в России - с подростками пообщайтесь, или вспомните свои молодые годы.

У нас малолетние дауны не ходят с дробовиками в школу. И даже нормальные люди не ходят.

Вообще, на месте спец служб я бы проверил Юрия, слишком он активно поносит Россию, случайно не платят ему там за бугром за это? А может быть и Вам платят? В чем удовольствие поносить место где живёшь?

 

Если в ЛЮБОЙ ветке появляется дик - начинается политический срач.

 
Дмитрий:

Если в ЛЮБОЙ ветке появляется дик - начинается политический срач.

Слышь.... Про политиков в этой теме не я начал.

А На виноград , вино, недвижимость для отдельных лиц ... еще есть...
А На виноград , вино, недвижимость для отдельных лиц ... еще есть...
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Новые возможности для инвестирования? Или новая афера...
[Удален]  
Andrey Dik:

У нас малолетние дауны не ходят с дробовиками в школу. И даже нормальные люди не ходят.

Вообще, на месте спец служб я бы проверил Юрия, слишком он активно поносит Россию, случайно не платят ему там за бугром за это? А может быть и Вам платят? В чем удовольствие поносить место где живёшь?


 
Vladimir Zubov:

Есть те, кому не нравится и вместо пиз*ежа делают что то для исправления ситуации. А есть те, кто просто пи*дят. Разницу ощущаете?

Просто демонстрировать недовольство (и особенно при этом живя там) - недостаточно.

 
Andrey Dik:

У нас малолетние дауны не ходят с дробовиками в школу. И даже нормальные люди не ходят.

Вообще, на месте спец служб я бы проверил Юрия, слишком он активно поносит Россию, случайно не платят ему там за бугром за это? А может быть и Вам платят? В чем удовольствие поносить место где живёшь?


Вы плохо за новостями следите, у нас тоже бывают случаи необычайные.

 
Andrey Dik:

Сударь, а Вам какое дело до того, какие у кого доходы в России? А?

Россия далеко не на первом месте по разрыву доходов у населения. Или соринки в глазах других покоя не дают, когда у самого бревно застряло?

Думаете в США не воруют? Да там не воруют, а грабят, причем в планетарных масштабах, они целые страны обирают до нитки, причем все деньги со всего мира стекаются в одни руки. Вам бы сударь более внимательно нужно изучить устройство мировой экономики, глядишь и бред перестанете нести.

Тоже воруют , но чуть аккуратней и умней. И не только в США , вон Южная Корея - Президенту  капец настал - суд - тюрьма ,  умолчать коррупцию на гос  уровне сложней, пресса  не зажата в руках одного клана, контроль в системе явно лучше.  То что "грабят" и кидают гуманитарные бомбы , тут  согласен очень нехорошо  и многим это не нравится. Но мир так устроен - кто сильней -  тот и прав, кто победил - тот историю под себя и переписал, кто сильней тот и собирает урожай "зеленых".  Природа  устроена так же, хищник - поел, всем спокойно и хорошо, а проголодался - пипец - надо валить в сторону и прятаться. А в условиях кризиса, это как голодная акула  на мелководье - среди мелкой но вкусной рыбы.

Вообще мы о том - куда вложить свободные средства в условиях нынешних - и этот разговор  не катит , без очень честной  фразы  нашего уважаемого премьера : "ДЕНЕГ НЕТ" и нужно "ДЕРЖАТЬСЯ",  т.е. нужно сдерживаться в своих желания, ведь скоро у него уже не будет хватать бюджетных средств на горничных, на охранников, на содержание тех самых объектов.

В общем фраза явно настораживает -  вкладываться опасно, ибо вложишься а тебе на утро скажут , ваши средства заморожены на 15 или 20 лет под гарантии государства - как  это уже бывало.

Коррупционный скандал в Южной Корее
Коррупционный скандал в Южной Корее
  • tass.ru
Арестована бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе. В отношении экс-главы государства выдвинуты обвинения по 13 пунктам
 
Yuriy Zaytsev:

В общем фраза явно настораживает -  вкладываться опасно, ибо вложишься а тебе на утро скажут , ваши средства заморожены на 15 или 20 лет под гарантии государства - как  это уже бывало.

Дак не вкладывайтесь в нашу экономику, вкладывайтесь в свою - не куда там вкладываться что ли? - Илону вот деньги нужны.

А мы уж тут сами разберёмся, куда нам вкладываться.

элон маск ищет инвесторов - Поиск в Google
элон маск ищет инвесторов - Поиск в Google
  • www.google.ru
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Andrey Dik:

У нас малолетние дауны не ходят с дробовиками в школу. И даже нормальные люди не ходят.

Зачастую, даже там, где ребёнок в школу принёс дробовик, называть его Дауном - это закрывать глаза на причины, которые вынудили его делать это. Зачастую такому предшествует откровенный геноцид организованной малолетней банды, который конкретно не замечается до тех пор, пока пострадавший не начинает действовать достаточно решительным образом. А то, что уже творится в современных российских школах наводит на мысль о том, что подобные кровавые разборки - это вопрос некоторого времени.
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