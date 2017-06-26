Первая волна миграции на MetaTrader 5 турецких брокеров
Еще один турецкий брокер запустил MetaTrader 5 — GCM Forex
Расширяется присутствие торговой платформы MetaTrader 5 в Турции — мультирыночную платформу предложил своим трейдерам стамбульский брокер GCM Forex.
"Мы в GCM рады объявить о запуске MetaTrader 5 в торговой среде с постоянно меняющимися трендами и приоритетами пользователей, — заявляет генеральный директор GCM Forex Альпер Нергиз. — Запуск платформы внесет значительный вклад в развитие линейки продуктов GCM. Мы уверены, что дружелюбный торговый интерфейс и инструменты технического анализа платформы MetaTrader 5 благоприятно повлияют на торговую активность наших клиентов".
Альпер Нергиз, GCM Forex
"Согласно новым требованиям турецкого регулятора максимальное кредитное плечо уменьшилось с 1:100 до 1:10. Наши существующие и потенциальные клиенты теперь еще больше заинтересованы в использовании мультирыночной платформы, — говорит заместитель руководителя компании MetaTürk Software Эмре Песер. — Благодаря возможностям MetaTrader 5 они могут предоставлять более широкий спектр услуг своим трейдерам. В настоящее время турецкие брокеры ориентированы на торговлю фьючерсами через MetaTrader 5, а после завершения интеграции биржи Borsa Istanbul с фондовым рынком брокеров, работающих с платформой, станет еще больше.
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Продолжается повсеместный переход брокеров на мультирыночную HFT-платформу MetaTrader 5. За последние месяцы в Турции сразу несколько крупных компаний объявили о запуске нового продукта для своих трейдеров — среди них стамбульский брокер Info Yatirim. Это подтверждает интерес участников рынка к расширению линейки предлагаемых платформ и стремление предоставить трейдерам наиболее современные инструменты для торговли на финансовых рынках.
"Компания Info Yatirim имеет трехлетний опыт использования платформы MetaTrader 4, но три месяца назад мы наконец-то получили возможность предложить своим клиентам MetaTrader 5, — комментирует переход основатель Info Yatirim Джан Альп. — Пятая версия платформы позволила нам расширить линейку финансовых продуктов, доступных нашим клиентам. Теперь мы предлагаем свои услуги не только на рынке Forex, но и на рынке производных инструментов с помощью шлюза Borsa Istanbul VIOP Gateway. В наших ближайших планах — предоставление услуг на рынке акций через платформу MetaTrader 5. С момента запуска платформа хорошо показала себя в работе, жалоб от клиентов не поступало. Особо отмечу, что с MetaTrader 5 мы можем предлагать наши основные финансовые продукты в одном приложении".
Джан Альп, Info Yatirim
"Ожидаем, что число брокеров, предлагающих MetaTrader 5 своим клиентам для работы на Borsa Istanbul, будет расти, особенно после ее интеграции с фондовым рынком, — подытоживает глава MetaTurk Software Мехмет Йылдыз. — Я уверен, что платформа MetaTrader 5 постепенно расширит свое присутствие на торговых площадках Турции и выбьется в лидеры раньше запланированного графика".