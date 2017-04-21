Тестер стратегий не выставляет кредитное плечо больше 100 - страница 2
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Этот дистрибутив с mql5. Попробуйте скачать дистрибутив с робофорекса и выполнить чистую установку.
Я использую дистрибутивы ТОЛЬКО с этого сайта. А уже в терминале подключаюсь к любому торговому серверу. В общем Вам продемонстрировано - плечи при ПОДКЛЮЧЕНИИ в серверу робо ЛЮБЫЕ.
Обновите свой терминал, вероятно всё дело в этом.
Я использую дистрибутивы ТОЛЬКО с этого сайта. А уже в терминале подключаюсь к любому торговому серверу. В общем Вам продемонстрировано - плечи при ПОДКЛЮЧЕНИИ в серверу робо ЛЮБЫЕ.
Обновите свой терминал, вероятно всё дело в этом.
Вы видимо невнимательно читали, о чем эта тема.
В ней уже написано, что дистрибутив с этого сервера дает выставить плечо до 500 при подключении к робо.
Текущий дистрибутив с робо дает выставить плечо до 100:
Старые дистрибутивы, обновленные через метаквотес или робо, дают выставить вплоть до 1000:
\
Следовательно, косяк в дистрибутиве.
Еще раз повторю вопрос: кто настраивает дистрибутив робо, они или метаквотес?
Вы видимо невнимательно читали, о чем эта тема.
В ней уже написано, что дистрибутив с этого сервера дает выставить плечо до 500 при подключении к робо.
Текущий дистрибутив с робо дает выставить плечо до 100:
Старые дистрибутивы, обновленные через метаквотес или робо, дают выставить вплоть до 1000:
\
Следовательно, косяк в дистрибутиве.
Еще раз повторю вопрос: кто настраивает дистрибутив робо, они или метаквотес?
Вероятно за файл конфигурации terminal.lic в папке config отвечает тот, у кого скачен терминал. Следовательно возвращаемся в проверенному методу:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестер стратегий не выставляет кредитное плечо больше 100
Vladimir Karputov, 2017.04.21 14:20
Я использую дистрибутивы ТОЛЬКО с этого сайта. А уже в терминале подключаюсь к любому торговому серверу. ...
Я использую дистрибутивы ТОЛЬКО с этого сайта. А уже в терминале подключаюсь к любому торговому серверу. ...
К сожалению это не решает проблему с плечами выше 500, доступными в робо. Хотя это мне и не надо(пока?)...
Доброго времени суток!
После переустановки операционной системы и соответственно MT5 тестер стратегий не выставляет кредитное плечо больше 100, хотя у брокера кредитное плечо на счете 500.
Переустановил систему из-за того, что Обновление Creators Update для Windows 10 нарушает работу MT5.
Что делать? Где копать? Откуда тестер стратегий берет максимальное кредитное плечо?
Нашел временное решение - с ноута, где все работает, скопировал профиль на комп. Ввел логин и пароль торгового счета - заработало. Одно но: на ноуте доступно плечо до 1000, на компе до 500...
Что за бред?
Еще одно решение - скачать с mql5.com дистрибутив mt5, установить, открыть демо счет, обновить, потом подключить торговый счет брокера. Тогда в тестере появляется плечо 500 и 200.
Кто косячит? Брокер? Кто отвечает за настройку дистрибутива брокера?