Тестер стратегий не выставляет кредитное плечо больше 100 - страница 2

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Vasily Bykov:


Этот дистрибутив с mql5. Попробуйте скачать дистрибутив с робофорекса и выполнить чистую установку.


Я использую дистрибутивы ТОЛЬКО с этого сайта. А уже в терминале подключаюсь к любому торговому серверу. В общем Вам продемонстрировано - плечи при ПОДКЛЮЧЕНИИ в серверу робо ЛЮБЫЕ. 

Обновите свой терминал, вероятно всё дело в этом.

 
Vladimir Karputov:


Я использую дистрибутивы ТОЛЬКО с этого сайта. А уже в терминале подключаюсь к любому торговому серверу. В общем Вам продемонстрировано - плечи при ПОДКЛЮЧЕНИИ в серверу робо ЛЮБЫЕ. 

Обновите свой терминал, вероятно всё дело в этом.


Вы видимо невнимательно читали, о чем эта тема.

В ней уже написано, что дистрибутив с этого сервера дает выставить плечо до 500 при подключении к робо.

Текущий дистрибутив с робо дает выставить плечо до 100:


Старые дистрибутивы, обновленные через метаквотес или робо, дают выставить вплоть до 1000: 

старый дистрибутив\

Следовательно, косяк в дистрибутиве.


Еще раз повторю вопрос: кто настраивает дистрибутив робо, они или метаквотес?

 
Vasily Bykov:


Вы видимо невнимательно читали, о чем эта тема.

В ней уже написано, что дистрибутив с этого сервера дает выставить плечо до 500 при подключении к робо.

Текущий дистрибутив с робо дает выставить плечо до 100:


Старые дистрибутивы, обновленные через метаквотес или робо, дают выставить вплоть до 1000: 

\

Следовательно, косяк в дистрибутиве.


Еще раз повторю вопрос: кто настраивает дистрибутив робо, они или метаквотес?


Вероятно за файл конфигурации  terminal.lic в папке config отвечает тот, у кого скачен терминал. Следовательно возвращаемся в проверенному методу:

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Тестер стратегий не выставляет кредитное плечо больше 100

Vladimir Karputov, 2017.04.21 14:20


Я использую дистрибутивы ТОЛЬКО с этого сайта. А уже в терминале подключаюсь к любому торговому серверу. ...


 
Vladimir Karputov:


Я использую дистрибутивы ТОЛЬКО с этого сайта. А уже в терминале подключаюсь к любому торговому серверу. ...



К сожалению это не решает проблему с плечами выше 500, доступными в робо. Хотя это мне и не надо(пока?)...
 
Vasily Bykov:

Доброго времени суток!


После переустановки операционной системы и соответственно MT5 тестер стратегий не выставляет кредитное плечо больше 100, хотя у брокера кредитное плечо на счете 500.

Переустановил систему из-за того, что Обновление Creators Update для Windows 10 нарушает работу MT5.

Что делать? Где копать? Откуда тестер стратегий берет максимальное кредитное плечо?

Нашел временное решение - с ноута, где все работает, скопировал профиль на комп. Ввел логин и пароль торгового счета - заработало. Одно но: на ноуте доступно плечо до 1000, на компе до 500...


Что за бред?


Еще одно решение - скачать с mql5.com дистрибутив mt5, установить, открыть демо счет, обновить, потом подключить торговый счет брокера. Тогда в тестере появляется плечо 500 и 200.


Кто косячит? Брокер? Кто отвечает за настройку дистрибутива брокера?

У меня такое бывает, если коннект теряется или счет не залогинен.
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