Похож на анекдот, но было в реальной жизни. Один чувак пишет одному трейдеру, - я ищу советник.. - страница 3
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Трейдер в казино: Красное .... Красное ... Красное ...
Тейдер радостно (доставая деньги):
" ВАУ!!!! ДА ЭТО ТРЕНД!"
И он ставит на красное, а тут БАЦ! Черное... Черное... Черное... Черное... Черное...
Трейдер, оптимистично: откат, ща опять красное попрёт, удваивает ставку, а там 00!!! )))
И он ставит на красное, а тут БАЦ! Черное... Черное... Черное... Черное... Черное...
Трейдер, оптимистично: откат, ща опять красное попрёт, удваивает ставку, а там 00!!! )))
))))))))))))))))))))))))))))))
На самом деле чувак прав -- ему надо вернуть его депозит.
А может форекс это казино тоже?
Так.
Или даже так.
Это называется "Ложный пробой" )
И он ставит на красное, а тут БАЦ! Черное... Черное... Черное... Черное... Черное...
Трейдер, оптимистично: откат, ща опять красное попрёт, удваивает ставку, а там 00!!! )))
))))))))))))))))))))))))))))))
На самом деле - Мартингейл-то был придуман как раз для казино. И был народ, который вполне себе нажился на этом.
Не вижу ничего смешного - в казино действует все те же правила, просто казино - это чистый флет. Но, чем дальше от среднего значения (чем длиннее серия красного) - тем больше ставок будет "на откат" - на черное. Несмотря на то, что вероятность черного и красного даже после двадцати красных остается одной и той же.
А может форекс это казино тоже?
Разница лишь в том, что есть способы (даже некоторые знаю) когда можно с точностью до нескольких пунктов предсказать куда пойдет цена, затем что с ней будет дальше в течении нескольких дней. Но и здесь бывают исключения и неожиданные выкрутасы рынка, но в целом такие методы работают.
В отличии от казино в котором сколько бы раз подряд не выпало черное, вероятность выпадения красного всегда одинаковая, даже если черное 100 раз подряд выпало (что в принципе невозможно).