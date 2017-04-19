Похож на анекдот, но было в реальной жизни. Один чувак пишет одному трейдеру, - я ищу советник.. - страница 3

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Alexberrr:
Трейдер в казино: Красное .... Красное ... Красное ...
Тейдер радостно (доставая деньги):
" ВАУ!!!! ДА ЭТО ТРЕНД!"


И он ставит на красное, а тут БАЦ! Черное... Черное... Черное... Черное... Черное...

Трейдер, оптимистично: откат, ща опять красное попрёт, удваивает ставку, а там 00!!! )))

 
Vitalie Postolache:


И он ставит на красное, а тут БАЦ! Черное... Черное... Черное... Черное... Черное...

Трейдер, оптимистично: откат, ща опять красное попрёт, удваивает ставку, а там 00!!! )))


))))))))))))))))))))))))))))))
 
Andrey F. Zelinsky:

На самом деле чувак прав -- ему надо вернуть его депозит.

)))))
 
А может форекс это казино тоже?

Допустим, сижу в казино. Играю на рулетке , делаю ставки. Шарик выпадает то на красное, то на черное. 

И если по этим попаданиям строить график, то думаю ничем не отличится от графика валютных пар. 

А мы ищем тренд, хай, лоу.... А на самом деле играем в казино...
Так???
 
Alexander Ivanov:
А может форекс это казино тоже?

Допустим, сижу в казино. Играю на рулетке , делаю ставки. Шарик выпадает то на красное, то на черное. 

И если по этим попаданиям строить график, то думаю ничем не отличится от графика валютных пар. 

А мы ищем тренд, хай, лоу.... А на самом деле играем в казино...
Так???

Так.
 

Или даже так.


Это называется "Ложный пробой" )

 
Билли же решил все эти вопросы кротчайшей фразой пользовательского соглашения - "AS IS".
 
Vitalie Postolache:


И он ставит на красное, а тут БАЦ! Черное... Черное... Черное... Черное... Черное...

Трейдер, оптимистично: откат, ща опять красное попрёт, удваивает ставку, а там 00!!! )))

Alexander Ivanov:

))))))))))))))))))))))))))))))

На самом деле - Мартингейл-то был придуман как раз для казино. И был народ, который вполне себе нажился на этом.

Не вижу ничего смешного - в казино действует все те же правила, просто казино - это чистый флет. Но, чем дальше от среднего значения (чем длиннее серия красного) - тем больше ставок будет "на откат" - на черное. Несмотря на то, что вероятность черного и красного даже после двадцати красных остается одной и той же.

 
Иногда в казино бывает "ТРЕНД" - 3-5 раз попадет на черное - этто явный тренд. ))
(конечно юмор и шутка)
 
Alexander Ivanov:
А может форекс это казино тоже?

Допустим, сижу в казино. Играю на рулетке , делаю ставки. Шарик выпадает то на красное, то на черное. 

И если по этим попаданиям строить график, то думаю ничем не отличится от графика валютных пар. 

А мы ищем тренд, хай, лоу.... А на самом деле играем в казино...
Так???

Разница лишь в том, что есть способы (даже некоторые знаю) когда можно с точностью до нескольких пунктов предсказать куда пойдет цена, затем что с ней будет дальше в течении нескольких дней. Но и здесь бывают исключения и неожиданные выкрутасы рынка, но в целом такие методы работают.
В отличии от казино в котором сколько бы раз подряд не выпало черное, вероятность выпадения красного всегда одинаковая, даже если черное 100 раз подряд выпало (что в принципе невозможно).
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