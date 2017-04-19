Похож на анекдот, но было в реальной жизни. Один чувак пишет одному трейдеру, - я ищу советник.. - страница 2
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- Еще один АНЕКДОТ с реальной жизни.
- Хелло дорогой друг! Вы сможете мне сделать робот с моего индикатора? заплачу 5000$....
Для таких случаев лучше держать виртуальную машину (VMware например). И всё что вызывает сомнение, но очень любопытно, запускать не ней.
Да, есть такое в психологии человека
Еще группа очень популярных ситуаций на многих известных англ форекс форумах.
Пример.
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Трейдер описывает свою идею чартами, словами, приаттачивает индикаторы, немного торгует вручную для обоснования правил торговли и наглядности. Почему? На многих форумах есть такое правило: кодер кодирует бесплатно в случае, если это интересно ему самому, или это интересно большинству пользователей форума (а иначе - платно).
Кодер сделал советник и запостил в ветку.
Трейдер приложил результаты сливного бектеста, и сказал, что кодер "мошенник" (варианты: "плохой кодер", "начинающий программист", "неопытный", "невнимательный", и т.д.).
Кодер в недоумении - он же сделал все качественно и точно по описанию.
Трейдер настаивает, что, хотя ни в каком языке программирования он не разбирается, но все равно - кодирование неправильное.
Кодер говорит, что если так - то у вас идея сливная, так как я только её и запрограммировал ...
Трейдер говорит, что идея не сливная, и приводит результат торговли вручную за пол часа (на один-две открытые позиции).
А так как на большинстве англ форумов программистов гораздо меньше, чем трейдеров и трейдеров-новичков, то кодер на таком споре просто теряет свою репутацию, клиентов, и в конечном счете - будущие возможные доходы.
Это в англ форексе называется "наказать кодера" (то есть, трейдер устраивает такой спор специально) ... зачем наказать? личные обиды, или еще что-то ...
Такая ситуация с разводом кодера была очень популярна несколько лет назад.
Особым шиком считалось, когда трейдер после всего этого пишет модераторам-админам в личку что-то типа "Смотрите, как я сделал этого кодера", трейдера банят, он идет на другой англ форум, и рассказывает всю эту историю в своей интерпретации и под аплодисменты конкурентов.
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Итог.
На некоторых англ форумах опытные программисты если и кодируют что-то бесплатно для веток форума, то только индикаторы, и то простенькие, или просто делают алерты/алармы/комменты, улучшая уже существующие индикаторы.
Но если программист достаточно опытный в общении на форуме, и не кодирует бесплатно ничего сложного, то тут есть и положительные стороны.
Например, если какая-то ветка набирает популярность, и там в ней говорится об индикаторе (например), который рисует горизонтальные линии на графике, то кодер может зайти в эту ветку, и сделать коменты к линиям, например, чтобы была линия со значением цены (например, 1.07456), Где-то через несколько страниц этой популярной ветки он сделает алерт/аларм, и так далее.
Если открывается другая ветка, и она набирает обороты, то люди из первой ветки идут в эту во вторую, и пишут там что-то типа "Зачем вы открыли вашу ветку? У вас программиста в ветке нет. Кто вам будет кодировать? А у нас есть программист в ветке." Иногда даже модераторы или админы могут спросить тех, кто открыл вторую ветку про что-то там свое: "Вы открыли эту ветку по разработке системы торговли. А у вас программист в ветке есть? Если нет, то зачем открыли?"
В результате, трейдеры, открывшие первую ветку, считают того программиста своим ("наш программист"), а программист говорит про них "мои парни".
Естественно, "парни" будут всегда подписываться на платные сервисы, где участвует "их программист".
И тут среди программистов существует определенная этика (по типу того, что ... например - "не рекоммендуется кодеру улучшать какой-то чужой индикатор для ветки форума, если автор этого индикатора другой кодер и он тоже сейчас онлайн"): если в какой-то набирающей популярность трейдерской ветке уже засветился один кодер, то другой на эту ветку не пойдет (чтобы друг другу не мешать).
На самом деле чувак прав -- ему надо вернуть его депозит.
Тейдер радостно (доставая деньги):
" ВАУ!!!! ДА ЭТО ТРЕНД!"
По моим наблюдениям, количество истерических психопатов на форексе постоянно увеличивается. И тут немалая заслуга МК, так как популярность платформы неуклонно растет ))
Если 10 лет назад у психопата были ограниченные возможности истерить в тырнете, то сейчас главная площадка - ютуб, там ничего не модерируется, в т.ч. мат. Достаточно посмотреть комменты к популярным роликам, особенно политической направленности.
Также эта братия лезет на форекс, ведь там можно за сутки заработать миллионы и доказать, что он не ущербный инет-аноним, у которого нет ни денег, ни девушки, ни друзей.
То есть лезут на МТ4/5 и на этот и другие форумы. Здесь, слава богу, строгая модерация, а то бы давно форум превратился в помойку.
Я отказался писать на заказ для незнакомых людей, денег мизер, проблем выше крыши.